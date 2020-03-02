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 Політика України
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Все про:НАБУ (2316) звільнення (791) Юрчишин (38) Ситник (564)

 Згідно із законом немає підстав звільнити Ситника, хіба за власним бажанням, - Юрчишин

Перший заступник голови комітету з антикорупційної політики Ярослав Юрчишин заявив, що зараз за законом директора НАБУ Артема Ситника не можна звільнити. З посади його можуть зняти тільки за результатами аудиту, або за власним бажанням.

Про це Юрчишин розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У правовій державі підстави для відставки мають повністю відповідати закону. Ми ж маємо абсурдну ситуацію, коли людина, яка внесена в так званий "реєстр корупціонерів", може очолювати Національне антикорупційне бюро. За законом немає підстав Ситника зняти з посади. Серед законодавчого переліку підстав немає рішення, про притягнення до відповідальності за адмінправопорушення. Хіба що Ситник би сам склав повноваження. Ще один можливий варіант – це його звільнення за результатами аудиту", - сказав Юрчишин.

За його словами, аудит є новим форматом підзвітності для України.

"Це коли підставою для звільнення керівника правоохоронного органу не може бути політичне рішення. Тобто відставку не може ініціювати прем’єр, президент, депутати, тому що вони самі підслідні і вони в конфлікті інтересів", - розповів нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внесення Ситника до реєстру корупціонерів законно і було б підставою для звільнення будь-якого прокурора, - Холодницький

За його словами, за 4 роки так і не провели жодного аудиту.

"Що б насправді зараз мала робити відповідальна політична еліта країни? Не ініціювати незаконну постанову про звільнення, яка буде Ситником оскаржена в будь-якому суді, й він виграє цю справу. І ми далі єдине, чого доб’ємося, що антикорупційна структура, яка і так втрачає довіру, буде ще більше її втрачати. Потрібно було оперативно ініціювати вибір аудиторів. Дати їм повноваження, передусім удосконаливши закон. Гарантувати незалежність цих аудиторів, в ідеалі залучивши людей, які мають досвід проведення аудитів у розвинутих демократичних країнах. І це цілком реалістично зробити", - сказав Юрчишин.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178895
 
 
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Сытник харя такая с волчьей хваткой до денег..и хапявы не когда не уйдет
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А РАЗВЕ В ПРАВАВОМ ГОСУДАРСТВЕ БЕЗДАРНАЯ ЗЕЛЁНАЯ ПЛЕСЕНЬ С ПОМОЙКИ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ ?
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Насобирал один зеленый ёжик мухоморов, а снять не может - закон не пускает. Так шо жрите.
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Тіко ця абсурдна ситуація напрягає? А призначення адвоката Янеовоча в ДБР, яке розслідує справи Майдана та про держзраду того ж овоча - не абсурд, нє? Міноздоров очолює людина, яка про медецину знає лише з серіалу про доктора Хауса (і то, якщо дивилась) - теж не абсурд? Міносвіти очолює людина, яка в одному реченні робить 3 і більше помилок - зовсім не абсурд? Ну і вишенька - Прем'єр, який нічого не розуміє в економіці. Все це не абсурд?
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Человек с совестью сгорел бы от стыда попав в реестр коррупционеров и воглавляя Антикоррупционное бюро
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===Мы имеем абсурдную ситуацию, когда человек, который внесен в так называемый "реестр коррупционеров", может возглавлять Национальное антикоррупционное бюро. По закону нет оснований Сытника снять с должности. ===
За Порошенкой выгребать и выгребать
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