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 Політика України
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Все про:Кабмін (3741) відставка (624) Коляда Оксана (41)

 Розмов про відставку особисто зі мною ніхто не вів, - Коляда

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда заявляє, що з нею ніхто не обговорював її можливу відставку.

"Таких розмов особисто зі мною ніхто не вів", - сказала Коляда в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи проводилися з нею бесіди щодо відставки і заміни міністра ветеранів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, український парламент збереться на позачергове пленарне засідання о 16:00 4 березня 2020 року на вимогу президента України Володимира Зеленського. В оприлюдненому пресслужбою апарату Верховної Ради порядку денному повідомлялося, що на засіданні розглянуть низку питань, пов'язаних з Кабінетом міністрів - зокрема, з кадровими питаннями.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178891
 
 
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У них эти дни полный бардак, разброд и шатания. Левая рука не знает что делает правая и наоборот.
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Зеленое министерское стадо бьет мандраж....кого? Ночами не спят....
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А авакян рюкзокович спит спокойно...свое министерское кресло он купил на всю каденцию осла оманского...еще перед выборами...
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Вона так і не зрозуміла, що вона - ніхто і звати її - Ніяк. Хоча у Трускавці на курсах це всім пояснили. Тому Зєлєнскій її поставив, він же її і зніме. Без розмов.
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