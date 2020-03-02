 Розмов про відставку особисто зі мною ніхто не вів, - Коляда

"Таких розмов особисто зі мною ніхто не вів", - сказала Коляда в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи проводилися з нею бесіди щодо відставки і заміни міністра ветеранів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, український парламент збереться на позачергове пленарне засідання о 16:00 4 березня 2020 року на вимогу президента України Володимира Зеленського. В оприлюдненому пресслужбою апарату Верховної Ради порядку денному повідомлялося, що на засіданні розглянуть низку питань, пов'язаних з Кабінетом міністрів - зокрема, з кадровими питаннями.

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