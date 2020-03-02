EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном, Здоров'я
  512  11
Матеріали за темою:
Все про:корабель (696) українці (1742) Японія (236) Пристайко (397) COVID-19 (441)

 Після завершення карантину на лайнері Diamond Princess українці зможуть продовжити роботу або повернутися в Україну, - Пристайко

Після завершення карантину на круїзному лайнері Diamond Princess у зв'язку з коронавірусом українці, які працюють на ньому, зможуть продовжувати роботу або повернутися в Україну, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Понад 20 людей перебувають нині на лайнері, який стоїть у порту міста Йокогама, і щойно період (карантину. – Ред.) закінчиться, тоді ці люди будуть вільні їхати, куди вони хочуть, продовжувати свою роботу, а вони є членами команди цього лайнера, або повернутися в Україну", - сказав він на прес-конференції з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр також запевнив, що Україна готова до другої евакуації громадян України з Китаю, щойно з'явиться така потреба.

Також читайте: Українку з лайнера Diamond Princess, у якої діагностували коронавірус, виписали з лікарні, - МЗС

"У Китаї, де залишаються українські громадяни, наше консульство підтримує постійний зв'язок із громадянами, і ми готові до евакуації, щойно буде в цьому потреба або готовність цих громадян", - наголосив Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178888
 
 
 Топ коментарі
 
можно подумать Пристайко имеет отношение к их трудоустройству или запретить куда им ехать .., ляпает а бы ляпать..
 показати весь коментар
 
- Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, - сказал он, - вы могли бы отдать благоразумное приказание. Например, повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты... Мне кажется, условия для этого самые что ни на есть благоприятные. Король не отвечал, и Маленький принц немного помедлил в нерешимости, потом вздохнул и отправился в путь. - Назначаю тебя послом! - поспешно крикнул вдогонку ему король. И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений. (с)
 показати весь коментар
 
Сделают соответствующую скидку, и наши турысты бросятся на дешевизну рядами и колоннами.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну просто капитан очевидность...
Разумеется или продолжить работать или вернутся домой...а какой еще третий вариант есть у пристайки...??
 показати весь коментар
 
можно еще провести яркий суббботник с участковым
 показати весь коментар
 
можно подумать Пристайко имеет отношение к их трудоустройству или запретить куда им ехать .., ляпает а бы ляпать..
 показати весь коментар
 
 
- Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, - сказал он, - вы могли бы отдать благоразумное приказание. Например, повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты... Мне кажется, условия для этого самые что ни на есть благоприятные. Король не отвечал, и Маленький принц немного помедлил в нерешимости, потом вздохнул и отправился в путь. - Назначаю тебя послом! - поспешно крикнул вдогонку ему король. И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений. (с)
 показати весь коментар
 
 
он теперь ко всему хочет приложить свое ненужное мнение - дамоклов меч увольнения над головой висит. не хочет снова послом в Словению ехать...
 показати весь коментар
 
 
я бы выбрал санжарский санаторий вместо лайнера))
 показати весь коментар
 
После лечения в японских клиниках...
 показати весь коментар
 
Какая работа на чумном корабле? Кто пожелает прокатиться на нем?
 показати весь коментар
 
Сделают соответствующую скидку, и наши турысты бросятся на дешевизну рядами и колоннами.
 показати весь коментар
 
 
Замминистра здравоохранения Ляшко на Комитете ВР по медицине сказал, что в Украине всего 3 тысячи тестов на коронавирус, из которых на сегодня использовано... 10!!!
В общем, секса в Советском Союзе нет.
А в Украине нет коронавируса.

Вот все что надо знать про министерство похорон здоровья и МЧС сАБАКОВА.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору