 Після завершення карантину на лайнері Diamond Princess українці зможуть продовжити роботу або повернутися в Україну, - Пристайко

"Понад 20 людей перебувають нині на лайнері, який стоїть у порту міста Йокогама, і щойно період (карантину. – Ред.) закінчиться, тоді ці люди будуть вільні їхати, куди вони хочуть, продовжувати свою роботу, а вони є членами команди цього лайнера, або повернутися в Україну", - сказав він на прес-конференції з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр також запевнив, що Україна готова до другої евакуації громадян України з Китаю, щойно з'явиться така потреба.

Також читайте: Українку з лайнера Diamond Princess, у якої діагностували коронавірус, виписали з лікарні, - МЗС

"У Китаї, де залишаються українські громадяни, наше консульство підтримує постійний зв'язок із громадянами, і ми готові до евакуації, щойно буде в цьому потреба або готовність цих громадян", - наголосив Пристайко.