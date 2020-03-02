 Інтерпол перегляне запит РФ про розшук і затримання Мельничука, - Аваков

Про це йдеться в заяві міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, передає Цензор.НЕТ.

"Чергову таку провокацію вчинено правоохоронними органами РФ щодо громадянина України С.Мельничука, колишнього народного депутата України, який був затриманий під час перетину грецько-болгарського кордону за сфабрикованими обвинуваченнями у нібито причетності до вбивства у квітні 2014 року у Ростовській області РФ. МВС України і Національне центральне бюро Інтерполу Національної поліції України заявляють про неприпустимість зловживання інструментами МОКП Інтерпол відповідно до ст.3 Статуту цієї організації, що забороняє політично вмотивоване переслідування осіб", - заявив Аваков.

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"Дипломатичними каналами триває активна робота для того, щоб громадянин України С.Мельничук зміг повернутися додому. Водночас Генеральним секретаріатом Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол після звернення НЦБ Інтерполу в Україні було ухвалено рішення про перегляд запиту РФ щодо оголошення в розшук і затримання С.Мельничука для перевірки його правової обґрунтованості та відповідності ст.3 Статуту організації", - акцентував міністр.

"Я як міністр внутрішніх справ звернувся до Генерального секретаря МОКП Інтерпол пана Юргена Штока щодо необхідності вироблення дієвого механізму блокування зловживання РФ своїми правами як держави-члена організації. МВС України нагадує, що правоохоронні органи РФ вже неодноразово зловживали інструментами та можливостями Інтерполу стосовно громадян України. Зокрема, таких політичних на громадських діячів, як Анатолій Гриценко, Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров, Ігор Мазур тощо. У всіх цих випадках мало місце політично вмотивоване переслідування, яке є неприпустимим відповідно до ст.3 Статуту МОКП Інтерпол. Загалом за останні роки завдяки своєчасному втручанню Нацполіції в Україні вдалося запобігти незаконному обмеженню прав близько 30 наших співвітчизників, яких правоохоронні органи РФ намагалися затримати на території інших країн-членів МОКП Інтерпол. Сподіваємося, що ця чергова провокація РФ стосовно громадянина України С.Мельничука не досягне своєї мети, і він зможе повернутися додому", - резюмував Аваков.

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Мельничука затримав Інтерпол на грецькому кордоні в неділю, про що він повідомив у відео на сторінці у Facebook. За його словами, це було зроблено на вимогу Росії. Зокрема, Мельничук звернувся з проханням про надання українським посольством захисника й наголосив, що перебував у відділенні з вагітною дружиною і з дев'ятимісячним сином.