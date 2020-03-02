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 Політика України
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Все про:Аваков (1492) затримання (3120) Інтерпол (264) Росія (26611) Мельничук Сергій (30)

 Інтерпол перегляне запит РФ про розшук і затримання Мельничука, - Аваков

Російська Федерація постійно зловживає інструментами Міжнародної організації кримінальної поліції (МОКП) Інтерпол для незаконного переслідування в інших країнах світу наших громадян, які протидіяли збройній гібридній агресії РФ у АР Крим на території Донецької та Луганської областей, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це йдеться в заяві міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, передає Цензор.НЕТ.

"Чергову таку провокацію вчинено правоохоронними органами РФ щодо громадянина України С.Мельничука, колишнього народного депутата України, який був затриманий під час перетину грецько-болгарського кордону за сфабрикованими обвинуваченнями у нібито причетності до вбивства у квітні 2014 року у Ростовській області РФ. МВС України і Національне центральне бюро Інтерполу Національної поліції України заявляють про неприпустимість зловживання інструментами МОКП Інтерпол відповідно до ст.3 Статуту цієї організації, що забороняє політично вмотивоване переслідування осіб", - заявив Аваков.

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"Дипломатичними каналами триває активна робота для того, щоб громадянин України С.Мельничук зміг повернутися додому. Водночас Генеральним секретаріатом Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол після звернення НЦБ Інтерполу в Україні було ухвалено рішення про перегляд запиту РФ щодо оголошення в розшук і затримання С.Мельничука для перевірки його правової обґрунтованості та відповідності ст.3 Статуту організації", - акцентував міністр.

"Я як міністр внутрішніх справ звернувся до Генерального секретаря МОКП Інтерпол пана Юргена Штока щодо необхідності вироблення дієвого механізму блокування зловживання РФ своїми правами як держави-члена організації. МВС України нагадує, що правоохоронні органи РФ вже неодноразово зловживали інструментами та можливостями Інтерполу стосовно громадян України. Зокрема, таких політичних на громадських діячів, як Анатолій Гриценко, Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров, Ігор Мазур тощо. У всіх цих випадках мало місце політично вмотивоване переслідування, яке є неприпустимим відповідно до ст.3 Статуту МОКП Інтерпол. Загалом за останні роки завдяки своєчасному втручанню Нацполіції в Україні вдалося запобігти незаконному обмеженню прав близько 30 наших співвітчизників, яких правоохоронні органи РФ намагалися затримати на території інших країн-членів МОКП Інтерпол. Сподіваємося, що ця чергова провокація РФ стосовно громадянина України С.Мельничука не досягне своєї мети, і він зможе повернутися додому", - резюмував Аваков.

Читайте: Екскомбат "Айдару" Мельничук повідомляє про затримання на грецькому кордоні за запитом РФ. ВIДЕО

Мельничука затримав Інтерпол на грецькому кордоні в неділю, про що він повідомив у відео на сторінці у Facebook. За його словами, це було зроблено на вимогу Росії. Зокрема, Мельничук звернувся з проханням про надання українським посольством захисника й наголосив, що перебував у відділенні з вагітною дружиною і з дев'ятимісячним сином.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178880
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, вы можете себе представить такую внешнюю политику при Порохе? Інтерпол перегляне запит РФ про розшук і затримання Мельничука, - Аваков - Цензор.НЕТ 7895
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Интерпол явно контролируют кацапы
А шо Украинская разведка достаточно большой страны с 40 млн населением сделала для контроля Интерпола ? НИЧЕГО
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Вице-президентом Интерпола впервые избран россиянин, начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, генерал-майор полиции Александр Васильевич Прокопчук, как в воду глядишь.
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Семен Семеныч, оказывается надо было справа налево читать запрос.
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Что непонятного? На обмен....Клоуну и педофилу развлекуха. Потом плешивый еще наловят, и снова шут гороховый будет скрипеть из телевизора про мир и дружбу, а быдло73 аплодировать. Под шум оваций уведут земельку, и все что еще там осталось. Цирьк!
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что вы хотите сказать? можете выражаться яснее?
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Порох когда создал АЙДАР сказал ****** кремля...я тебя сцуку кгбэшную сожру Интерпол пересмотрит запрос РФ о розыске и задержании Мельничука, - Аваков - Цензор.НЕТ 2464Франсуа Олланд не даст сбрехать Интерпол пересмотрит запрос РФ о розыске и задержании Мельничука, - Аваков - Цензор.НЕТ 503
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Интерпол явно контролируют кацапы
А шо Украинская разведка достаточно большой страны с 40 млн населением сделала для контроля Интерпола ? НИЧЕГО
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так, вони намагались керівника свого протягти, але не змогли. Зараз мають там заступника.
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Хорошее видео про эпоху застоя Меркель . Там прямо говориться, шо раша создала институты- прослойки в ЕС и мире для лоббирования своих интересов
https://youtu.be/6LH3u56AhFU
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Вице-президентом Интерпола впервые избран россиянин, начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, генерал-майор полиции Александр Васильевич Прокопчук, как в воду глядишь.
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Не, ну ты загнул. Понятно, что тейп на свина положил, но неужели эрдогочлен 5 кг весит? Інтерпол перегляне запит РФ про розшук і затримання Мельничука, - Аваков - Цензор.НЕТ 7197
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Зебилы, вы можете себе представить такую внешнюю политику при Порохе? Інтерпол перегляне запит РФ про розшук і затримання Мельничука, - Аваков - Цензор.НЕТ 7895
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Аваков, сколько можно вытягивать своих добробатов, такие как Мельничук не патриоты, а грабители простых людей. Отжали сколько смогли и теперь по Европе катаются!
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Порошенко,Коломойский,Аваков/ Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский /Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, - Аваков 23.02.19 / Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД./ «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский.
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Мельничук напал на сраную РАБссию...отжать ГрязьПром и Роснефть...хтел...фошызд *****... Інтерпол перегляне запит РФ про розшук і затримання Мельничука, - Аваков - Цензор.НЕТ 8070 Інтерпол перегляне запит РФ про розшук і затримання Мельничука, - Аваков - Цензор.НЕТ 8070
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Мельничук ну ты дурак. что ли ? Какого хера вы претесь в ЕС , где Интерпол под Парашей .
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Если эта лавочка ввключает в списки всех подряд, без серьезных оснований, пусть авака настаивает на включение лилипутина. Тем более, что там и оснований хоть добавляй
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Пороха пасодють..за убийство Политковской..генералалов Рохлина,Трошева и Лебедя,а также подлодку Курск,Беслан и Норд-Ост
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Чел, пропади туда где ты эти полтора года был.
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туда где ты был ПАСКУДа...,...не посылають
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