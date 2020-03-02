 Глави МЗС України, Швеції, Канади, Великої Британії та Афганістану проведуть телефонну розмову про розслідування авіакатастрофи в Ірані, - Пристайко

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Коронавірус не завадив проводити цю роботу. У нас є посольство на місці, є контакти з іранською стороною", - заявив Пристайко.

За його словами, він обговорив розслідування збивання українського літака в Ірані з міністром закордонних справ Швеції, а через кілька днів в Україну прибуде міністр закордонних справ Канади і в ході візиту міністри проведуть телефонну розмову разом зі своїми британським і афганським колегами про хід розслідування катастрофи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну приїде делегація з Ірану щодо розслідування катастрофи українського літака, - Пристайко

Зазначимо, що на сьогодні в Ірані підтвердили 385 нових випадків захворювання, загальна кількість зросла до 1501. Всього в цій країні від коронавірусу померли 66 осіб. В Ірані найвища смертність через нового штаму хвороби після Китаю.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.