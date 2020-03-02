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 Тарифи на проїзд залізничним транспортом не підвищувалися, - "Укрзалізниця"

Вартість проїзду залізничним транспортом з 1 березня 2020 р. не підвищувалася. Інформація, поширена в ЗМІ, не відповідає дійсності. Тарифи на пасажирські перевезення регулюються державою, і на сьогоднішній день в АТ "Укрзалізниця" ніякі документи про їхню зміну не надходили.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"Нагадаємо, що індексацію тарифів планувалося здійснювати поетапно — з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+. Натомість, за наявною інформацією, відповідний наказ профільним міністерством наразі не погоджено. При цьому з року в рік Укрзалізниця продовжує отримувати мільярдні збитки від пасажирських перевезень: надходження від пасажирських перевезень лише на 43% покривають витрати на їх організацію. Також залізниця не одержує від держави фінансування на оновлення пасажирського рухомого складу, хоча це й передбачено ст. 10 Закону України "Про залізничний транспорт"", - додали в компанії.

"Крім цього, вкрай низьким залишається рівень компенсацій з державного і місцевих бюджетів витрат на перевезення залізничним транспортом громадян пільгових категорій. Так, в 2019 році Укрзалізниця перевезла пільговиків майже на 1,07 млрд грн, в той час як компенсовані лише 136 млн грн або 12 , 8% ", - відзначили в компанії.

Також читайте: "Укрзалізниця" почала з 1 березня щомісяця підвищувати вартість квитків на 2%: зростання триватиме до 31 грудня

Нагадаємо, останній раз тарифи на пасажирські перевезення переглядалися в жовтні 2018 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178874
 
 
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когда уже прекратят брехню в СМИ и будут нести ответственность за непроверенную информацию!?
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Пробный шар не прошел. Будут стричь в другом месте.
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Сколько лет подряд эта самая "зализныця" трубит про "УБЫТКИ" пассажирских перевозок.....Повышают и повышают тарифы .а убытки увеличиваются !?? Вот может кто-нибудь объяснить сей парадокс?
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Не когда, даже повышать, пока зарплату пересчитают, да еще не раз, радость то какая, на работу времени не хватает.
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