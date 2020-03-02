 Ми не змогли попередити Мельничука про внесення до бази Інтерполу, оскільки Росія повідомила про це Греції на двосторонньому рівні, - Пристайко

"Консул зустрівся ще вночі, одразу після того, як було повідомлення про те, що це сталося. Консульськими каналами було повідомлено про затримання громадянина, як це має бути. Наразі відбувається з'ясування обставин цієї справи. Наше генеральне консульство в Салоніках постійно перебуває у контакті, наш консул перебуває там", - сказав він на пресконференції з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде у Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр пояснив, що Мельничука не змогли попередити про те, що його ім'я занесено до бази Інтерполу, оскільки Росія повідомила про це Греції на двосторонньому рівні.

"За останньою інформацією, це затримання відбулося через повідомлення РФ на двосторонньому рівні між Грецією і РФ, внесено до баз даних Інтерполу. Саме тому цю людину було затримано. Саме тому, що було внесено на двосторонньому рівні, а не через загальну центральну систему Інтерполу, ми не могли попередити цього громадянина про те, що його прізвище перебуває у цьому списку", - зазначив глава МЗС.

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Мельничука затримав Інтерпол на грецькому кордоні в неділю, про що він повідомив у відео на сторінці у Facebook. За його словами, це було зроблено на вимогу Росії. Зокрема, Мельничук звернувся з проханням про надання українським посольством захисника й наголосив, що перебував у відділенні з вагітною дружиною і з дев'ятимісячним сином.