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 Політика України
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Все про:Греція (174) затримання (3120) Інтерпол (264) Росія (26601) Мельничук Сергій (30) Пристайко (397)

 Ми не змогли попередити Мельничука про внесення до бази Інтерполу, оскільки Росія повідомила про це Греції на двосторонньому рівні, - Пристайко

Український консул у Салоніках зустрівся з екскомандиром батальйону "Айдар", колишнім народним депутатом Верховної Ради VIII скликання Сергієм Мельничуком, затриманим у Греції в неділю, обставини справи з'ясовуються, запевнив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Консул зустрівся ще вночі, одразу після того, як було повідомлення про те, що це сталося. Консульськими каналами було повідомлено про затримання громадянина, як це має бути. Наразі відбувається з'ясування обставин цієї справи. Наше генеральне консульство в Салоніках постійно перебуває у контакті, наш консул перебуває там", - сказав він на пресконференції з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде у Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр пояснив, що Мельничука не змогли попередити про те, що його ім'я занесено до бази Інтерполу, оскільки Росія повідомила про це Греції на двосторонньому рівні.

"За останньою інформацією, це затримання відбулося через повідомлення РФ на двосторонньому рівні між Грецією і РФ, внесено до баз даних Інтерполу. Саме тому цю людину було затримано. Саме тому, що було внесено на двосторонньому рівні, а не через загальну центральну систему Інтерполу, ми не могли попередити цього громадянина про те, що його прізвище перебуває у цьому списку", - зазначив глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримання екскомандира "Айдара" в Греції: до Мельничука прибув український консул

Мельничука затримав Інтерпол на грецькому кордоні в неділю, про що він повідомив у відео на сторінці у Facebook. За його словами, це було зроблено на вимогу Росії. Зокрема, Мельничук звернувся з проханням про надання українським посольством захисника й наголосив, що перебував у відділенні з вагітною дружиною і з дев'ятимісячним сином.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178873
 
 
 Топ коментарі
 
ну а что вы вообще успеваете сделать по жизни?)
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Пристайко также не смог за год своей работы объяснить Греции, что в Украине кацапская агрессия и война и все наши военные будут кацапами выдаваться за преступников.Это промахи власти и она пусть отвечает за свою хреновую работу и выпутывает человека из этой ситуации. Нафантазировали себе освобождение Донбасса мирным путем и сидят, ждут выборы.Идиоты.
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НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКА, ДРИСТАЙКО! НУ, КАКОЙ С ТЕБЯ МИДовец? ТЕБЕ БИЛЕТЫ ПРОДАВАТЬ НА ШОУ 95 го КВАРТАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ну а что вы вообще успеваете сделать по жизни?)
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Пристайко также не смог за год своей работы объяснить Греции, что в Украине кацапская агрессия и война и все наши военные будут кацапами выдаваться за преступников.Это промахи власти и она пусть отвечает за свою хреновую работу и выпутывает человека из этой ситуации. Нафантазировали себе освобождение Донбасса мирным путем и сидят, ждут выборы.Идиоты.
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Ммм...выходит, что и предыдущий министр иностранных дел этого н смог сделать за 3 года, верно?
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Я и предыдущего министра и президента спрашивала каждый день - почему они нарушают Конституцию,не признают рос. агрессии и войны в Украине, не вводят хотя бы визовый режим с врагом и торгуют с Кацапией. И этого министра и президента спрашиваю, так что не переживай и не закидывай мне ехидно свои вопросы.
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я, например, не понимаю из чего вы сделали такой вывод. в сообщении Ларисы претензия к нынешнему министру, а вы каким-то образом делаете вывод о предыдущем. поскольку задержание произошло сейчас, а не ранее - логично предположить, что и проблема с коммуникацией существует именно сейчас и именно нынешнее руководство МИД несет за нее ответственность.
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В сообщении Ларисы претензии к тому, что Греции ДО СИХ ПОР не объяснили, что в Украине кацапская агрессия. Надеюсь, вам не нужно пояснять, что кацапская агрессия в Украине началась не с сентября 2019го года и, соответственно, если Греция до сих пор этого не знает - это упущение всех министров иностранных дел Украины начиная с 2014го года и заканчивая нынешним?
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какое это имеет отношение к сегодняшней проблеме? проблема возникла именно сегодня. уже достаточно долго Пристайко занимает свою должность. почему такая проблема возникает сегодня при Пристайко? не припоминаю таких проблем при Климкине.
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о чём ты? Да - это про.б власти? Что не так?
Или ты зебил - туго доходит...
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Про.б власти - это если не вытащат. Из Польши в аналогичной ситуации вытащили, добились исключения из базы Интерпола, скорее всего тут аналогично будет.
А сама ситуация с арестом - это про.б Интерпола и повод поднять вопрос о том, что там на должности вице-президента делает кацапский генерал.
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Виталия Маркива задержали в аэропорту Болоньи в июне 2017 г. Это при каком министре было? И пэдрот за ДВА ГОДА (!!!) ни разу не заикнулся ит. правительству в защиту Маркива! И адвоката он держал за свой счёт! За грати!
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вот только не надо этих брехливых манипуляций! то же мне шарий нашелся. Маркива что, задержали по запросу росии?? Нет! Маркива задержала сама Италия за (по их мнению) преступление против гражданина Италии. При чем тут запросы росии в интерпол, как в данной ситуации?
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О какой коммуникации может идти речь: если чудо - ребёнок Ермак показывает всем нетрадиционную политику : а МИД ПРОСТО ЗАГРЕБЛИ . Вот и образованного дипломата Зеркаль ушли .

А хунвейбины - слуги в Раде вообще языков не знают: даже державного
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И детей возить с собой. Девятимесячный мальчик прямо мечтал увидеть Грецию, а беременной очень полезно *********** по странам.
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*********** - это современный хранцузский?
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Да, редкая дурость тащить беременную жену с 9 месячным ребёнком АЖ В ГРЕЦИЮ.
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Никогда не смотрели картинки, как выглядит самолайк? Посмотрите.
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НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКА, ДРИСТАЙКО! НУ, КАКОЙ С ТЕБЯ МИДовец? ТЕБЕ БИЛЕТЫ ПРОДАВАТЬ НА ШОУ 95 го КВАРТАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!
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кацапня.пристайко тут точно ни при чем.а вот то,что вы на него гавкать стали как раз перед предполагаемой отставкой по инициативе зеленского-симптоматично
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риторически: а разве есть такое, где они не обосрались?
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а интересно ,почему михуэля карлсона ни один интерпол не берет?он что,уже не главный врах *****?
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Так ******* ж видворив з країни, псевдозаконно позбавивши громадянства, потужний рихворматор Свинобариг Мальдівський. Чому ж Інтерпол не реагував на злочинця, що розгулював Євросоюзом?
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Интерпол работает на двухсторонней уровне?
Что за бред?
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Удивляет другое, что кацапье повносило в базы наших добровольцев, а наши бараны не шевеляться ... кто-нибудь слышал, чтоб Интерпол задержал, например, фашиста живодера мильчакова, не знаю, как сейчас но в прошлом он спокойно посещал европейские страны, или прилепины разные и прочее говно
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удивляет нахрен ентот атошник мельничный подался в грецию

укр закарпатского отдыха мало ему было??

еще окажется, что по дагавору с новой властию Сам пашел ,
чтоб больше шуму вокруг и менять его- зарабатывать имидж
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Вы в своем уме? Он свободный человек, куда хочет туда и ездит....это у вас в ОРДЛО принято всю жизнь на поселке проторчать
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Писали раньше, что Интерпол отказывается объявлять в розыск кацапских военных преступников, аргументируя это "политическими мотивами". А вот от кацапья не отказывается...давайте еще вспомним, кто нынче вице-президент Интерпола...
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Так тут недавно какой то прокурор распинался что в розыск интерпола нельзя вносить росиянских убийц совершавших преступления в Украине потому что это не по ихним правилам. А тут росиянцы оказываются кого и как хотят вносят и интерпол задерживает.
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Ну так - вице-президент Интерпола - кацапский генерал полиции из украинских манкуртов...
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проводить в ответ такие же действия ума видно не хватает. А ведь кацапье по миру шляется огого! Мы не смогли предупредить Мельничука о внесении в базу Интерпола, поскольку Россия сообщила об этом Греции на двустороннем уровне, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1773
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Мы не смогли предупредить Мельничука о внесении в базу Интерпола, поскольку Россия сообщила об этом Греции на двустороннем уровне, - Пристайко



имею всего 1 вапрос

1. какого хр ентот герой атошник поперся в Грецию??
погреть задницу на солнышке свою и жены??

в Турцию не захотел - типа турцыя то для быдла??

захотел илитный отдыхх

дебил мельничныйатошный конченный

так он и айдаром командовал, как счас своей задницей
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А тебя чего пучит? Ягель жри, аленя паси...
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Сборище недоделков, что вы вообще можете успеть?
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ты заткнись соевое чмо -

иди мальдивскаго спасай от суда
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т.е. какая-то закрытая информация?
и что ж это тогда за интерпол? это просто филия рашаФСБ и не более...
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В будущем никто из принимавших участия в АТО не будет носа сметь высунуть за пределы обоссанной дыры хохляндии!!!
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ну, тобто, відмазка у вас є, то і хер з ним? нехай хапають?
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пути не исповедимы, но зачем переть в страну, в которую открыли коридор для беженцев, с беременной женой, и крохой, желаю скорейшего освобождения.
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А кого Вы , добренькие , задержали по линии Интерпола из агрессоров !
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Никого - Интерпол не принимает подобных заявок - заявляет, что они политически мотивированы.
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Так разведка могла бы разобраться, как кацапы коррумпировали интерпол - за шо им зарплату из налогов укрпинуев платят
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А что тут разбираться...это и без развездки известно - вице-президент Интерпола - кацапский генерал полиции из украинских манкуртов, кстати.
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Никчемы зебидьные.. Просто слов нет, только профукивают деньги налогоплательщиков без толку
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Мы не смогли /Санкции против РФ начинают идеологически разваливаться, Пристайко./Только и может разводить шкодливыми ручонками хапуга.
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