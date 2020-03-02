 Україна не хотіла б відкладати наступну зустріч у "нормандському форматі", але теж хоче виконання всіх паризьких домовленостей, - Пристайко

"Ми теж вважаємо, що максимальну кількість досягнутих домовленостей має бути виконано. На жаль, у російській системі, коли від президента залежить вирішення майже всіх питань, зустріч із лідером Росії є дуже важливою для подальшого прогресу. Саме тому ми б не хотіли відкладати цю зустріч . Але, напевно, саме це розуміє і Росія, коли каже, що зустріч поки не планується", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Пристайко наголосив, що поки з усіх семи домовленостей лідерів країн "нормандського формату" в Парижі "реалізовано більш-менш" обмін полоненими. "Ми дуже раді, що це сталося, сподіваємося, що наступний обмін поверне з ув'язнення майже 200 українців. З решти шести домовленостей, що залишилися, навіть щодо припинення вогню до теперішнього часу успіху не було досягнуто, що підтверджується черговою смертю нашого військовослужбовця", - пояснив він.
Пристайко зазначив, що в комюніке за підсумками паризької зустрічі лідери держав не записали чітку конкретну дату наступної зустрічі, тому постійно виникають спекуляції з цього питання.
"Ось така проста ситуація: чотири місяці, у квітні, але конкретної дати немає. Тому ми розраховуємо, працюємо, але не обов'язково це має статися саме у квітні", - резюмував він.
"Не заглядывал бы в глаза Путину и послал бы его нахрен, вместе с его "минскими договоренностями"; сформировал бы добровольческую бригаду и направил бы ее на турецко-сирийский фронт", - написал он в Facebook.
"Закрыл бы все КПВВ, предварительно объявив об этом;
- прекратил бы, любые отношения с оккупированными территориями, кроме перехода кого-либо на украинскую сторону, принимаем всех, дальше спецслужбы разбираются "кто есть кто";
- арестовал бы, без права залога, пророссийских коллаборационистов и государственных преступников Медведчука, Рабиновича, Коломойского, Портнова, Лукаш, Трубу (организация государственного переворота и организованная группа);
- запретил бы деятельность антигосударственных политических партий, движений, организаций (ОПЗЖ, ОП, ПШ и т.п.);
- национализировал бы российско-имперские пропагандистские ресурсы: телеканалы, радиостанции, сайты, газеты (Интер, 112, Ньюз ван, ЗИК, наш, страна.юа, Вести и т.п.);
- изменил бы, в турборежиме, закон о гражданстве (ввел бы институт неграждан и запретил бы участвовать в выборах любому, кто против Украины); есть хороший прибалтийский - европейский образец;
- опять таки же, в турборежиме, принял бы законы "об оружии", "о национальной территориальной обороне", "о земле", "о развитии малого и среднего предпринимательства", "о политических партиях" и др;
- немедленно бы, реформировал и провел кадровые изменения в ВСУ и СБУ;
- не допустил бы, отмены или отрицательной ревизии законов "о люстрации" и "об амнистии";
- прекратил бы любую незаконную борьбу с политической оппозицией, встретился бы с женщинами-патриотами, и забрал бы свои "пасквили" на них, прекратив политические преследования".
мечтатель пля...