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 Втрати режиму Асада в Ідлібі - це лише початок. Не відійдете - позбудетеся голови, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся із закликом до Росії та Ірану щодо Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Anadolu.

"Я знову звертаюся до Росії та Ірану. Туреччина не має з вами проблем у Сирії", - заявив глава турецької держави в понеділок в Анкарі.

Президент підкреслив, що Туреччина демонструє силу тим, хто вважав за слабкість чутливість Анкари в питанні запобігання кровопролиттю.

"Туреччина у своїх діях спирається на власні ресурси і підтримку народу, а не сподівається на допомогу будь-якої країни або структури. Туреччина показала недалекоглядним колам, що є великою державою, яка не схиляється перед тиском", - сказав Ердоган.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Эй, куда, Муха?! Сука!" - російськомовні асадити під турецьким обстрілом у Сирії. ВIДЕО

Коментуючи хід операції "Весняний щит", президент Ердоган підкреслив, що втрати, які зазнають прихильники Башара Асада в плані живої сили і техніки, - це лише початок.

Президент Туреччини попередив, що якщо прихильники Башара Асада не підуть за лінію зони деескалації, визначену сочинськими домовленостями, то "незабаром позбудуться голів".

Туреччина зупинить режим Башара Асада так само, як поставила заслін на шляху терористичних організацій, в тому числі ДЕАШ, PKK і Фетуллаха Ґюлена, сказав Ердоган.

Коментуючи повідомлення про зростання кількості біженців та нелегальних мігрантів, які прямують з Туреччини в Європу, президент Ердоган сказав: "З моменту відкриття кордону Туреччини, на Захід кинулися сотні тисяч людей. Незабаром цей показник досягне мільйонів".

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Президент Ердоган зазначив, що Туреччина відтепер не буде брати на себе все навантаження за біженців. Час односторонніх поступок у міграційному питанні залишився позаду, підкреслив турецький лідер.

Нагадаємо, раніше Ердоган повідомив, що кількість турецьких військових, які загинули під час російсько-сирійської ракетної атаки в Ідлібі, зросла до 36. Знищено 2100 асадитів і 300 одиниць техніки режиму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178869
 
   
 Топ коментарі
 
ой как хорошо умеет убеждать! (и даже в бельма заглядывать никому не надо)
г-н Эрдоган...возьмите шефство над нашим..э...каквыегоназываете...
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Ватник Иванович Пуйло "Лол. Читаю комменты и угараю. А ничего, что Турция влезла на территорию Сирии с целью помочь оппозиции Асада?",- рузке фашистов не спросили, как вас там мочат в Сирии лучше расскажи.

Почему под британским флагом тут сидишь? Прошлый раз у тебя была Голландия. Не шифруйся так тупо, все уже поняли что ты русский оккупант!
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"Лол. Читаю комменты и угараю. А ничего, что Турция влезла на территорию Сирии с целью помочь оппозиции Асада?",- как вас там мочат в Сирии лучше расскажи.

Почему под британским флагом тут сидишь. Прошлый раз у тебя была Голландия. Не шифруйся так тупо, все уже поняли что ты русский оккупант
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Колос на прапогандистских ногах рухнул. После Эрдогана надутое велечие поддерживать кремлевской шпане нечем. Следующий ход от Кадырова- Дань увеличвать надо-
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юра Лонг, поки що зовсім не передбачається, щоб "колос рухнув".

Скоріше, навпаки.
Якщо в 2019 році на святкування "пабєди" над другом сраліна - гітлером, до Москви ніхто не приїхав, то в цьому році якраз передбачається велике пожвавлення міжнародних еліт.
Схоже, що західний світ вирішив трохи відступити.
А тепер, давайте разом подумаємо, за рахунок КОГО західний світ вирішив трохи відступити.
Часом, не за рахунок інтересів України?
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порівняйте слова настоящоо лідера своєї держави і нашого говнокомандувача "нужно просто перестать стрелять"
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Эрдоган смотрит в глаза путина сверху вниз, зеленский, - снизу вверх, подобострастно виляя хвостом...
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хутін і Ердоган - брати-близнюки.
Що ви обговорюєте?
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Був в України достойний президент але шанс успішно просраний.
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До недавнего времени миропорядок был весьмап прост. Существовала единственная сверхдержава - США. Которая единолично принимала решения кого бомбить, кому свет и демократию нести. Но в данный момент уже как лет 10 все по другому. В мире появилось еще два глобальных игрока. это Китай и РФ. Китай активно держит в кулаке Азию и просто лютыми темпами жрет африканский континент. РФ внаглую отжала кусок территории у соседа, до кучи наплодив маня-республик (кстати еще в 2008 по щщам получила Грузия и также получила у себя маня-республику), для полного счастья влезла в сирийский конфликт, тем самым спутав карты всем, и также активно восстанавливает связи времен СССР в Африке. Ну хрен с ним ,казалось бы - вот троица, пусть друг с другом бодаются. Но тут султану стукнула моча в голову, что Турция дескать тоже не лыком шита, и держава еще ого-го!! Лавры видать Ирана покоя не дают (того самого, который руками хуситов саудитов покрошил в капусту в Йемене)
До кучи султан не хило так попортил себе имидж в ЕС, а это союзники по НАТО, если что.
В любом случае, с Путиным они договоряться, тем более открыв дороги беженцам, Эрдоган играет на стороне Путина. так что ребятки, зря нахваливаете.
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Всё , что касается ЛЮЛЕЙ ДЛЯ БЛЕДНОЙ МОЛИ, будет обязательно нахваливаться, расхваливаться и поощряться, а так же язвиться и радоваться. Втрати режиму Асада в Ідлібі - це лише початок. Не відійдете - позбудетеся голови, - Ердоган - Цензор.НЕТ 8295
Не ссы, тебе от этого меньше платить не станут, так что помогай лучше и не пи....и. Втрати режиму Асада в Ідлібі - це лише початок. Не відійдете - позбудетеся голови, - Ердоган - Цензор.НЕТ 8295
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