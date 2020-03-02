 "Дарниця" відстоює права в суді проти компанії "Здоров'я" щодо "Цитрамону"

Фармацевтична компанія "Дарниця" продовжує захищати свої права в суді проти харківської компанії "Здоров'я" щодо торговельної марки "Цитрамон-Здоров'я". Про це повідомив партнер юридичної компанії AEQUO Олександр Мамуня, який представляє інтереси "Дарниці" в цій суперечці, передає РБК-Україна.

"Зараз ми очікуємо повний текст ухвали апеляційного суду. Припускаю, що "Здоров'я" звернеться до Верховного Суду. І там ми будемо відстоювати ту ж позицію: "Цитрамон" - це позначення "Дарниці", - сказав він.

Мамуня підкреслює, первісним приводом для позову послужила упаковка препарату "Цитрамон-Здоров'я", яка повторювала малюнок і біло-зелену кольорову гаму лікарського засобу Цитрамон-Дарниця".

"Це спроба "виїхати" на чужій репутації. "Дарниця" тривалий час вкладала кошти та зусилля у маркетингову стратегію продукту, його рекламу і просування", - розповів Мамуня.

Юрист наголошує, що справа "Цитрамону" не схожа на кейс "Корвалолу", оскільки у другому випадку компанія "Фармак" прагне монополізувати радянський бренд, хоча дизайн упаковки й сама назва "Корвалол-Дарниця" виключають схожість з аналогічним препаратом "Фармака".

"Цитрамон-Дарниця" - анальгетичний та протизапальний лікарський засіб, що випускається у формі таблеток. На міжнародному фестивалі-конкурсі "Вибір року" його визнавали препаратом року від головного болю.

Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії містить близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%. Бенефіціари "Дарниці" - сім'я Загорій.

У 2019 році "Дарниця" провела ребрендинг і оновила дизайн упаковки безрецептурних лікарських засобів. Зміни показують нові стратегічні цілі компанії, серед яких - діджиталізація, лідерство в складних генеричних препаратах та створення міжнародного фармацевтичного бренда.