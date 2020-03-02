Про це вона сказала під час брифінгу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
Вона заявила, що є рішення судів, які свідчать про існування закону про референдум.
"Місцевий суд, Апеляційний Суд і Верховний Суд підтвердили, що після скасування останнього закону про референдум почав діяти закон про референдум від 3 липня 1991 року ... Ми зараз вимагаємо від президента, від його найближчого корумпованого оточення не забирати землю всупереч волі 75% людей в Україні, а ухвалити закон про референдум від 1991 року і провести його", - сказала Тимошенко.
Тимошенко зазначила, що треба змусити владу припинити розпродаж землі і має намір об'єднуватися з усіма іншими опозиційними партіями, з громадськими організаціями, аграрними спілками та фермерськими організаціями у зв'язку з цим.
Вот так воюют ихтамнеты, который там нет и которые все "асадиты"
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СПИСОК ПОРОШЕНКО НА 26.03.19
На прежних местах жительства осталось, однако, немало «скрытых» субботников. Точно определить число субботников в Европейской России и Сибири невозможно; больше их на окраинах, но ни в одном пункте не насчитывалось их в те годы более 2500. Не установлено вполне и исповедуемое ими учение, тем более, что оно разнится в различных губерниях.
СПИСОК ПОРОШЕНКО НА 26.03.19
Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук.
Там живут самые бедные селяне и, к сожалению, наши - среди них
Правильно Тимошенко говорит, нужен референдум по земельной реформе.