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Все про:земля (528) референдум (330) Тимошенко (4469) ринок землі (123)

 Є всі підстави вже зараз проводити референдум щодо земельної реформи, - Тимошенко

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що в рішенні Верховного Суду від 25 жовтня 2019 року визначено, що після скасування закону про референдум діє закон 1991 року, який потрібно взяти за основу і якнайшвидше провести референдум щодо ринку землі.

Про це вона сказала під час брифінгу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

Вона заявила, що є рішення судів, які свідчать про існування закону про референдум.

"Місцевий суд, Апеляційний Суд і Верховний Суд підтвердили, що після скасування останнього закону про референдум почав діяти закон про референдум від 3 липня 1991 року ... Ми зараз вимагаємо від президента, від його найближчого корумпованого оточення не забирати землю всупереч волі 75% людей в Україні, а ухвалити закон про референдум від 1991 року і провести його", - сказала Тимошенко.

Тимошенко зазначила, що треба змусити владу припинити розпродаж землі і має намір об'єднуватися з усіма іншими опозиційними партіями, з громадськими організаціями, аграрними спілками та фермерськими організаціями у зв'язку з цим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 62% українців на референдумі виступили б проти ринку землі, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178866
 
   
 Топ коментарі
 
Дурак ты ? Ещё одна еврейка , за украинцев будет думать ? Она уже украинцев по миру пустила с газом
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О. Вилізла. Цікаво, а яка у неї пенсія?
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Так нахера зелі референдум. Зрозуміло що значна більшість українців проголосує проти продажу України.
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Реальный бой между русским и турками в #Идлибе

Вот так воюют ихтамнеты, который там нет и которые все "асадиты"

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Ну дайте Юле попиариться. Ее семья еще недостаточно Украину выдоила!
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А из чьей она семьи: Фирташа, Коломойского, Ахметова, Порошенко, Пинчука или какого то другого миллиардера?
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Она из семьи тимошонок, газовых принцесс и королей гранитных карьеров. Подлиз зад. прохода кремлевский зозуле защитан!
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Ну как бы всем всё равно что вы лижите и что вам засчитывают. Но где эти миллиардеры Тимошенки? Только в ваших фантазиях, вернитесь в реальность, хватит врать.
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Так нахера зелі референдум. Зрозуміло що значна більшість українців проголосує проти продажу України.
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Юля,ты же видишь,какие гниды у власти.Тупые,недалекие ,не первой молодости дебилы.Дави их,а украинцы помогут.
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Дурак ты ? Ещё одна еврейка , за украинцев будет думать ? Она уже украинцев по миру пустила с газом
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А чого твій яник, петя, зеля (потрібне підкреслити) не знизив?
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Как не поменяли? Лаптежники отдали 3 милиарда баксов!
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Собачья цена, которую для тебя уЗеленские держат.
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Житель пройобаної тобой країни, яка собача ціна? Велика? Це ти Пономаренку відповів?
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Начинка ты тупуй или слепой он тебе ответил! Правильно он сказал что тебе твои слуги цену поставили которую ты и заслуживаешь!
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там розклад по соціології для зереферендуму не підходящий
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Евреям надо скупить украинскою землю ! Что тут не понятного ?
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Так жюлька еврейка. В чем тут цимус? Есть все основания уже сейчас проводить референдум по земельной реформе, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6050
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В разводе . Евреи разводят украинцев , чем больше розни , тем легче управлять народцем . Рабинович тоже за украинцев , не ? А когда слушаешь его между слов , что там ? Юлька украинцев пустила по миру с газом
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Иди штаны постирай,тебе туда порох насрал,пока ты чушь постил.
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землю продавати треба..... але, не більше, 500 ГА в одні руки.... Буде дрібний фермер - буде успішна Україна.... до зеленої влади не дуже доходить, чого хочуть люди Есть все основания уже сейчас проводить референдум по земельной реформе, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3623
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Что ещё есть люди в Украине? А я то думал , что остались одни зебили которые себе выбрали клоуна в президенты.
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В Украине должны остаться рабы и паны евреи , такие как ЗЕ , Коломойский, Рабинович, и т д
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Богуцкая, Скалєцкая, Радуцкій, Комаровскій, Дубінскій, Зєлєнскій, Бєлєцкій, Бужанскій...
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бужанський не з тої кошерної отари, це чистокровний кацап
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В конце XVIII века в России зародилось религиозное движение «субботников», отличительным характером которого было соблюдение субботы. Начало распространения этого движения в России относится к царствованию Екатерины II. До конца 1820-х годов субботники сосредоточивались преимущественно в губерниях Воронежской (вуездах Павловском и Бобровском в 1818 г. их было 503 чел., а в 1823 г. - 3771), Орловской, Московской, Тульской, Саратовской. После правительственных мероприятий 1806, 1825 (когда был издан указ Синода «о мерах к отвращению распространения жидовской секты под названием субботников» - П. С. 3. т. XL, № 30436а) и 1826 гг., cубботники, открыто признававшие свою принадлежность к этому религиозному движению, были выселены в предгорья Кавказа, в Закавказье (Привольное) и в Иркутскую, Тобольскую, Енисейскую губернии Сибири.
На прежних местах жительства осталось, однако, немало «скрытых» субботников. Точно определить число субботников в Европейской России и Сибири невозможно; больше их на окраинах, но ни в одном пункте не насчитывалось их в те годы более 2500. Не установлено вполне и исповедуемое ими учение, тем более, что оно разнится в различных губерниях.
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Турчинов, Коломойский, Вальцман, Зеленский, Ярославский и пр. ж....
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О, а що за посилання на кацапський жовтий сайтик?- Я по таких не ходжу.
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Как написано в библии что нельзя верить звездунам сказочникам а насчет Вальцмана ты нам звиздишь! Это ведь мама Бубочки!
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Это автор всех кремлевских методичек для троллей мордорских и зебабуинов))))) Как только читаю- вальцман, соевый, барыга, мародер- сразу лопатой в морду в сторону звука. Это кремляди согласно заветам канала раша тудой пытаются обсирать патриотов страны, их поддерживают тупые и безмозглые зеленодрысные. Интересно, придет ли в чувство зеленобыдлая масса хотя бы тогда, когда их, охреневших от непонимания "за что?", будут как скот вывозить в грузовых вагонах на стройки вЯликой раши в район тундры? Боюсь что нет. Потому как когда им сказали Думайте-они ответили честно- НЕЧЕМ!
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Я засек: периодичность ее вы серов - один раз в неделю.
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Коломойский с израильско-российскими мародёрами-грабителями воюющей Украины референдум провести не дадут /Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук.
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Ещё раз

Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук.
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Мораторий о продаже земли надо конечно же снять,но ни при этом Зеленом бл@дском цирке!
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Во время войны этого вообще нельзя делать, а тем более при внутренней оккупации Украины евреями.
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Люля щось затєваєт! Успіх будь якого референдума у правильно поставлених запитаннях. Референдум - це геніальний засіб маніпуляцій над охлосом. Тому Янелох і обіцяв вирішувати всі питання на референдумах, напевно, кримський референдум для нього - це еталон.
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уЗеленские скажут - давайте референдум и, чтобы не тратить деньги, ещё спросим про ЕС и НАТО...
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В мире только 6 стран не открыли рынок земли, среди них - Украина Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба
Там живут самые бедные селяне и, к сожалению, наши - среди них
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раз подгорает у жули-еврейки, значит зеленые евреи наступили ей на больной мозоль....
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Конечно. Юлька хотела в эпоху своего премьерства продать землю олигапрхам из РФ ну и нафтогаз туда-же но не успела!
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Кто это ? С 1996 года дамочка в Верховной Раде. Четверть века "строит" независимую Украину и все не получается , теперь очень хочет стать президентом.Накуя ?
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Есть все основания уже сейчас проводить референдум по земельной реформе, - Тимошенко

Правильно Тимошенко говорит, нужен референдум по земельной реформе.
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зачем? ЗЕ на выборах поддержало 72%. Неужели ЗЕ сделает то что не захочет его избиратель?!
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К сожалению обманывают они избирателей.
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Дивно. А де думки з цього приводу нашого експерта по тлумаченню маячні ЮТ шановного івана сулими? 😕
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А что-то я давно Сулиму не вижу. Его случаем в дурку не забрали?
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Все можливо. Весна... Загострення... Але навряд чи він там буде довше початку квітня . Слуги урода планують всі дурки позачиняти для себе родімих 😕
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Косата бреше в черговий раз, як дихає . Про який референдум може йти зараз мова, якщо взагалі не має закону про проведення референдуму . Все це лише її танці дупою перед слугами і своїм електоратом . Закон від слуг урода про продаж української землі потрібно негайно знімати з розгляду і крапка. Бо буде все, як в слуг урода завжди - через жопу.
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