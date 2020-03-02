 "Укрзалізниця" почала з 1 березня щомісяця підвищувати вартість квитків на 2%: зростання триватиме до 31 грудня

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

Збільшення цін торкнеться всіх категорій вагонів, крім першого класу поїздів Інтерсіті+.

В "Укрзалізниці" заявили, що причиною зростання тарифів є необхідність збільшення доходів державної компанії. Таким чином, поточного року дохід планують збільшити на 13%, в тому числі і дохід від пасажирських перевезень - на 8%.

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Також у компанії додали, що пасажирські перевезення залишаються збитковими і фінансуються за рахунок перехресного субсидування з доходів від вантажоперевезень.

Зазначається, що за 2018 рік "Укрзалізниця" двічі підвищила тарифи на пасажирські перевезення - на 12% в травні і на 12% в жовтні. В 2019 ж році ціни не піднімалися.