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 Політика України, Суспільство
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Все про:квитки (56) Укрзалізниця (936)

 "Укрзалізниця" почала з 1 березня щомісяця підвищувати вартість квитків на 2%: зростання триватиме до 31 грудня

З 1 березня "Укрзалізниця" почала поетапно підвищувати ціни на квитки. Їхня вартість з 1 березня до 31 грудня 2020 року щомісяця буде збільшуватися на 2%.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

Збільшення цін торкнеться всіх категорій вагонів, крім першого класу поїздів Інтерсіті+.

В "Укрзалізниці" заявили, що причиною зростання тарифів є необхідність збільшення доходів державної компанії. Таким чином, поточного року дохід планують збільшити на 13%, в тому числі і дохід від пасажирських перевезень - на 8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" може отримати до 8 млрд грн на розвиток від продажу неліквіду, перегляду податкової та тарифної політики, - ексзаступник міністра інфраструктури Лавренюк

Також у компанії додали, що пасажирські перевезення залишаються збитковими і фінансуються за рахунок перехресного субсидування з доходів від вантажоперевезень.

Зазначається, що за 2018 рік "Укрзалізниця" двічі підвищила тарифи на пасажирські перевезення - на 12% в травні і на 12% в жовтні. В 2019 ж році ціни не піднімалися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178865
 
 
 Топ коментарі
 
ПОРОШЕНКО - АСТАНАВИСЬ, что ж ты делаешь..
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Даже спрашивать не буду, хто зробив це разом ..
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ПОРОШЕНКО - АСТАНАВИСЬ, что ж ты делаешь..
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Даже спрашивать не буду, хто зробив це разом ..
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нормально...
а сервис на сколько будет повышаться? или то все на зарплаты администрации ???
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Смеялись с гончарука, вот и будете ездить на самокате дешево.
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Ну як вам зебіли "зробимо їх разом"? П'яне бидло не задавалось питанням: "Їх, це кого?" На виході бидло себе "зробило".
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Судячи з рейтингів, слабувато до них доходить.
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ну конечно будет убыточным, если зарплаты миллионные выдавать, да 3,14издить все с железки как не в себя! покажите мне хоть одно нормальное предприятие, где предприятия убыточное , а зарплаты миллионные!? и когда вы твари уже нажретесь?
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На 24% за год.... Зарплата точно вырастет на эти же 24%,а зебилы?
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Да судя по статье не 24 , а по более! Так как каждый месяц на 2% т.е. 100+2%=104,04+2%=106.12 и т.д. т.е понимаете какая схемка то)))))))))
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Пассажиры в основном голосовали за зеленского. 73%.
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дань немцам? которым продали/собираются продать Укрзализницю?
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А кількість випадків падіння полиць на пасажирів(не приведи, Господь!) також буде збільшуватись?
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