 Розмови із Зеленським про мою відставку поки що не було, - Пристайко

"9 місяців тому, трохи навіть більше, коли президент Зеленський запропонував мені стати міністром закордонних справ, у нас була з ним домовленість про те, що наша розмова час від часу відновлюватиметься про те: ми продовжуємо працювати далі, чи нам треба розійтися... Розмови, яка б сказала "слухай, давай ми завершуватимемо", - поки що не було", - сказав він на пресконференції з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде в Києві у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами міністра, у нього залишилося багато нереалізованих планів, але він готовий до відставки, якщо в його "послугах більше немає потреби".
"Справді, є достатньо інформації, і це активно обговорюється, і не лише моє прізвище, а й усіх інших міністрів, зокрема прем'єр-міністра. Я гадаю, що ми достатньо разів сказали, що ми готові до відставки. Питання в тому: ми пообіцяли служити народу України, нас запросив президент Зеленський, і якщо у наших послугах більше немає потреби, ми готові продовжувати займатися чимось іншим: жодної трагедії тут немає", - зазначив Пристайко.
а то я вже подумав, що ви більш війська відводити не будете!
пока и вазелин при власти))))
И это не Владимир Бородянский! Значительно более мрачные тучи нависли над Вадимом Пристайко, Зоряной Скалецкой, Денисом Малюской.
Но окончательного решения пока нет. Ни по смене премьер-министра, ни по минфину и минэкономики. Потому что нет окончательного решения по кандидатурам сменщиков.
Сергей Тигипко остается в числе кандидатов. Но его пытаются уговорить пойти вице-премьером по экономике. Кроме того, намерение Тигипко привести с собой свою экономическую команду, восторга в ОП не вызывают. Из-за чего у самого Тигипко желание ввязываться в эту историю заметно поуменьшилось.