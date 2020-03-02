EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  379  15
Все про:Зеленський (4650) звільнення (791) Пристайко (397)

 Розмови із Зеленським про мою відставку поки що не було, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що президент України Володимир Зеленський не обговорював з ним його можливу відставку з посади.

"9 місяців тому, трохи навіть більше, коли президент Зеленський запропонував мені стати міністром закордонних справ, у нас була з ним домовленість про те, що наша розмова час від часу відновлюватиметься про те: ми продовжуємо працювати далі, чи нам треба розійтися... Розмови, яка б сказала "слухай, давай ми завершуватимемо", - поки що не було", - сказав він на пресконференції з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде в Києві у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, у нього залишилося багато нереалізованих планів, але він готовий до відставки, якщо в його "послугах більше немає потреби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консультації щодо кадрових змін у Кабміні тривають, - "слуга народу" Корнієнко

"Справді, є достатньо інформації, і це активно обговорюється, і не лише моє прізвище, а й усіх інших міністрів, зокрема прем'єр-міністра. Я гадаю, що ми достатньо разів сказали, що ми готові до відставки. Питання в тому: ми пообіцяли служити народу України, нас запросив президент Зеленський, і якщо у наших послугах більше немає потреби, ми готові продовжувати займатися чимось іншим: жодної трагедії тут немає", - зазначив Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178862
 
 
 Топ коментарі
 
Да какая разница.Валите уже ,и так угробили всю экономику Украины.профаны все и во всем.
 показати весь коментар
 
ну, слава Богу!
а то я вже подумав, що ви більш війська відводити не будете!
 показати весь коментар
 
Ідіть всі у відставку, разом з своїм шутом,бо довели вже країну до такого хаосу і брехні,що вже досягли дна по всім напрямкам..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да какая разница.Валите уже ,и так угробили всю экономику Украины.профаны все и во всем.
 показати весь коментар
 
 
Згідний, якщо ВСІ на чолі з Зєлєбобом. А так - просто відвернення уваги. Бо не зміниться нічого. У МЗС Пристайко не рулить.
 показати весь коментар
 
ну, слава Богу!
а то я вже подумав, що ви більш війська відводити не будете!
 показати весь коментар
 
 
наивняк. кто там с вами вообще будет разговаривать. равно как и с самим зєлєнским. позвонит беня или даже напрямую козак ермаку и скажет кого откуда уволить и кого куда назначить.
 показати весь коментар
 
Но, судя по характеру собеседований в ОП, президент хотел бы обновить только экономический блок и убрать еще нескольких наиболее неадекватных министров.
И это не Владимир Бородянский! Значительно более мрачные тучи нависли над Вадимом Пристайко, Зоряной Скалецкой, Денисом Малюской.
Но окончательного решения пока нет. Ни по смене премьер-министра, ни по минфину и минэкономики. Потому что нет окончательного решения по кандидатурам сменщиков.
Сергей Тигипко остается в числе кандидатов. Но его пытаются уговорить пойти вице-премьером по экономике. Кроме того, намерение Тигипко привести с собой свою экономическую команду, восторга в ОП не вызывают. Из-за чего у самого Тигипко желание ввязываться в эту историю заметно поуменьшилось.
 показати весь коментар
 
пусть не гонит с лубянки для галабародьки уже пришла разнарядка сменить Разговора с Зеленским о моей отставке пока не было, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9989 дело пару дней
 показати весь коментар
 
 
Ідіть всі у відставку, разом з своїм шутом,бо довели вже країну до такого хаосу і брехні,що вже досягли дна по всім напрямкам..
 показати весь коментар
 
 
Разговора с Зеленским о моей отставке пока не было.-Придуривается рвач-хапуга будто не знает что кадровые вопросы решает мародёр Коломойский/Пристайко в декабре выписал себе оздоровительные и матпомощь на решение бытовых проблем в 110 тыс. гривен.- Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко за декабрь составила 234 тыс. гривен.
 показати весь коментар
 
 
дристайка, ти про своє звільнення узнаєш з газет
 показати весь коментар
 
Даже зе , своим мозочком бельчачим понял , что такие жополизы которые меняют свою позицию как дед с шапкой с Малиновке - ему и нах не нужны.И почему ты постоянно бегаешь с этим квадратным рюкзаком? Хрен поймешь министр это или школьники-девственник с тупым фейсом заблудился.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору