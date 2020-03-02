 У конкурсі на пост директора Національного музею історії України переміг історик і археолог Андрощук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв.
"За підсумками відкритого конкурсу, в якому взяли участь 7 претендентів, генеральним директором Національного музею історії України обрано відомого археолога, доктора історичних наук Федора Андрощука", - йдеться в повідомленні.
За Андрощука проголосували 6 членів комісії з 9. Андрощук має взятися за виконання обов'язків 17 березня, після закінчення контракту теперішнього директора Тетяни Сосновської.
Федір Андрощук - історик зі світовим ім'ям. Спеціалізується на археології Русі, її зв'язках з Візантією і Скандинавією. У своєму мотиваційному листі кандидат написав, що в разі перемоги в конкурсі використовує скандинавський музейний досвід.
Даешь Колю в правительство!!! Пох на какую должность.Он универсал.