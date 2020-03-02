 Чоловік на Київщині стріляв у поліцейських гумовими кулями і чинив опір під час затримання: одного правоохоронця поранено, другого - травмовано

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Напередодні у вечірній час працівники поліції прибули на виклик про домашнє насильство. Раптово зловмисник зі спини почав викрикувати на адресу поліцейських нецензурні вислови та здійснювати в їхній бік постріли з пістолету. У результаті – дільничний офіцер поліції зазнав тілесних ушкоджень ноги", - йдеться в повідомленні.

На місце події оперативно прибув наряд сектору реагування патрульної поліції. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника, однак ще один поліцейський зазнав тілесних ушкоджень, оскільки хуліган чинив опір.

З місця події як речові докази вилучили пристрій та гільзи травматичних набоїв, їх направлять на проведення відповідної експертизи.



Фото: сайт поліції

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43-річного зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку оголошено про підозру у вчинені двох правопорушень передбачених ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.