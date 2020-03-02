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Все про:Київська область (1127) стрілянина (1138)

 Чоловік на Київщині стріляв у поліцейських гумовими кулями і чинив опір під час затримання: одного правоохоронця поранено, другого - травмовано

Днями в м. Узин Білоцерківського району невідомий із пристрою для відстрілу набоїв, споряджених гумовими кулями, завдав тілесних ушкоджень одному поліцейському, іншому – завдав побоїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Напередодні у вечірній час працівники поліції прибули на виклик про домашнє насильство. Раптово зловмисник зі спини почав викрикувати на адресу поліцейських нецензурні вислови та здійснювати в їхній бік постріли з пістолету. У результаті – дільничний офіцер поліції зазнав тілесних ушкоджень ноги", - йдеться в повідомленні.

На місце події оперативно прибув наряд сектору реагування патрульної поліції. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника, однак ще один поліцейський зазнав тілесних ушкоджень, оскільки хуліган чинив опір.

З місця події як речові докази вилучили пристрій та гільзи травматичних набоїв, їх направлять на проведення відповідної експертизи.

Чоловік на Київщині стріляв у поліцейських гумовими кулями і чинив опір під час затримання: одного правоохоронця поранено, другого - травмовано 01
Фото: сайт поліції

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43-річного зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку оголошено про підозру у вчинені двох правопорушень передбачених ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178858
 
 
 Топ коментарі
 
дайте вгадаю, а індивідуальних камер-регістраторів в тих поліціянтів випадково не виявилось?
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Спасибо сказали бы,шо не свинцовыми )) Авакав хороший. Его оставить хотят. Никто больше стаканами не кидается...
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дайте вгадаю, а індивідуальних камер-регістраторів в тих поліціянтів випадково не виявилось?
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гумовими кулями по гумових виробах))
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Спасибо сказали бы,шо не свинцовыми )) Авакав хороший. Его оставить хотят. Никто больше стаканами не кидается...
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Наверное один из здешних радетелей свободного владения пистолями. Говорят для защиты их "праведных" тел, вроде бы. Мужчина на Киевщине стрелял в полицейских резиновыми пулями и сопротивлялся при задержании: один правоохранитель ранен, второй - травмирован - Цензор.НЕТ 5809
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идиотское утверждение...
спец средства типа этих газорезиноплюев давно нужно запретить наглухо
а вот нормальный огнестрел короткий разрешить
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Рюкзак залижет вам раны мусора, не нойте.На крайняк в четверг выходят " танцовщицы без табу" из колонии санжар, они высосут из вас все печали.
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