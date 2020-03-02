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Все про:Слідком РФ (141) Чийгоз (234)

 Слідком РФ відкрив справу проти українських правоохоронців у помсту за підозру російським слідчим через затримання Чийгоза в 2014 році

Російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти співробітників українських правоохоронних органів у відповідь на кримінальну справу українських правоохоронців через незаконне затримання в окупованому Криму Ахтема Чийгоза.

Про це повідомляє сайт СКР, інформує Цензор.НЕТ.

"У лютому 2020 року співробітники української Національної поліції і прокуратури Автономної Республіки Крим ... ініціювали незаконне кримінальне переслідування трьох завідомо невинних російських громадян, які здійснювали попереднє слідство щодо вказаної особи (Ахтема Чийгоза. - Ред.) ... За цим фактом у Слідчому комітеті РФ порушено кримінальну справу стосовно співробітників українських правоохоронних органів за ч. 2 ст. 299 КК РФ (незаконне притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності)", - йдеться в повідомленні.

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У вересні 2017 року Ахтем Чийгоз був засуджений російським судом в окупованому Росією Криму до 8 років колонії суворого режиму за обвинуваченням в організації масових заворушень біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року.

25 жовтня Росія звільнила Чийгоза і передала його Туреччині разом зі ще одним політв'язнем - Ільмі Умеровим.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178857
 
 
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а чи є інфа про комбата Айдара Мельничука, якого грецькі прикордонники затримали за поданням підорашкі до інтерполу?
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Я думал весенне обострение только у Скомороха. Ан нет. И эти туда же.
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От якщо видадуть.
В порядкє урєгулірованія добрососєдскіх отношеній.

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теперь нужно и на этих открыть, которые открыли... Слідком РФ відкрив справу проти українських правоохоронців у помсту за підозру російським слідчим через затримання Чийгоза в 2014 році - Цензор.НЕТ 6731
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