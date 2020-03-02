 Антимонопольний комітет відкрив справу проти "Нафтогазу" за завищення цін на газ для населення (оновлено)

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Антимонопольного комітету України (АМКУ), передає Цензор.НЕТ.
"Згідно з Положенням Кабміну про Покладання спеціальних обов'язків саме "Нафтогаз" продає природний газ постачальникам для потреб побутових споживачів, тобто населення. При цьому компанія встановлює на цьому сегменті ринку ціни, які базуються на ціні для промисловості, запропонованій цією ж компанією. За наявною в Комітеті інформацією, "Нафтогаз України" встановлював для промислових споживачів ціни, які є вищими за ті, що склалися в умовах конкуренції, зокрема, за результатами електронних біржових торгів на ТБ "Українська енергетична біржа" та на європейських хабах за умовами доставки газу до кордону України (NCG). Вищевикладене може свідчити про встановлення НАК "Нафтогаз України", починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ для населення на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринках природного газу", - пояснили в АМКУ.
27.11.2019 Кабмин зафиксировал цену на газ в этом отопительном сезоне
Для потребителей отпускная цена газа от Нафтогаза составит 6,96 грн за кубометр с НДС
Сегодня, 27 ноября, Кабинет министров Украины решил, что с 1 января 2020 года коммунальные услуги, связанные с газом дорожать не будут, вне зависимости от газового контракта с Россией. Об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Он напомнил, что с 1 января следующего года прекращается действие контракта с Россией, а переговоры по новому контракту еще продолжаются, и в этой связи в прессе возникают манипуляции о подорожании газа.
"Решением, которое мы сегодня приняли, мы гарантированно защищаем украинцев от этих негативных проявлений и последствий любых возможных колебаний цены на газ", - сказал он.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/kabmin-zafiksiroval-tsenu-na-gaz-v-etom-otopitelnom-sezone
Где в этом решении Коболев и Витренко? Они тупо исполнители воли "высочайшего", у которого сейчас абсолютная власть в стране.
100 + 20%(НДС) +10 (транспортировка) + 25%(коммерческая прибыль) = 145 USD
145 X 24.5 = 3552,5 UAH/
Ну и?
это так, о ста долларах в Европах
https://www.powernext.com/spot-market-data
"...Нафтогаз будет продавать газ по цене на хабе в Нидерландах плюс транспортировка
Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Соответствующее решение Кабмина от 24 января 2020 года опубликовано на Правительственном портале..."
дальше рассказывайте сказки про 100 долларов в Европах
Ибо - а с кем еще может конкурировать Нафтогаз, который со стороны Украины есть законный монополист?
а як схочеш купити, наприклад, жуйки, то виявиться що у світі є єдиний виробник - Ріглі Спермінт!
Во всем Нафтогаз виноват оказывается.
Поэтому в кошельках пусто и комфортно.
уже столько было судебных решений...столько наказаний для горгазов, столько запретоа не насчитывать коэффициент и прочую хрень....что оте ваши "дела" выглядят мышиной возней и наё*** населения
Ни одного дела за 28 лет ещё не выиграл.
https://petition.president.gov.ua/petition/84520
Будем открывать антимонопольные дела на единственного поставщика на рынке - ДА!!!