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 Політика України
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Все про:газ (1196) Нафтогаз (735) Антимонопольний комітет (179) Тарифи на газ (178)

 Антимонопольний комітет відкрив справу проти "Нафтогазу" за завищення цін на газ для населення (оновлено)

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками вчинення приватним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" порушення Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках природного газу шляхом встановлення, починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Антимонопольного комітету України (АМКУ), передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з Положенням Кабміну про Покладання спеціальних обов'язків саме "Нафтогаз" продає природний газ постачальникам для потреб побутових споживачів, тобто населення. При цьому компанія встановлює на цьому сегменті ринку ціни, які базуються на ціні для промисловості, запропонованій цією ж компанією. За наявною в Комітеті інформацією, "Нафтогаз України" встановлював для промислових споживачів ціни, які є вищими за ті, що склалися в умовах конкуренції, зокрема, за результатами електронних біржових торгів на ТБ "Українська енергетична біржа" та на європейських хабах за умовами доставки газу до кордону України (NCG). Вищевикладене може свідчити про встановлення НАК "Нафтогаз України", починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ для населення на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринках природного газу", - пояснили в АМКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Улітку газ може подешевшати до $80 за тисячу кубометрів, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178854
 
 
 Топ коментарі
 
Казалось бы причем тут Герус, Оржель и Коломойский.

Во всем Нафтогаз виноват оказывается.
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Это не Коболев. Это Кабмин, у него есть куча инструментов регулирования и максимальную цены газа для населения определяет именно он. А кабмином у нас в ручном режиме сейчас командует бубочка.
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Полюбкйтеся маніпуляцією!! Як гарно з-під удару виводяться олігархічні облгази, які "малюють" у платіжках температурні еюкоефіцвєнти, плату за транспортування, як службі доставки якогось банку не газу, а золотих зливків. А винуватим виявляється ДЕРЖАВНИЙ!!! Нафтогаз! Фірташ, Суркіси аплодують стоячи!
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в ЕС газ по 100 дол, нам втюхивают по 200- вот и вся эффективность Коболева и Ко. я уже не говорю про миллионные премии и зарплаты.
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вы что пропустили слово "частная" ООО?
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Это не Коболев. Это Кабмин, у него есть куча инструментов регулирования и максимальную цены газа для населения определяет именно он. А кабмином у нас в ручном режиме сейчас командует бубочка.
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ЭТО ЗАЖРАШИЕСЯ УБЛЮДКИ КОБЕЛЁВ И ВИТРЕНКО! ЗОНА С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕТ ЭТУ МРАЗЬ!
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Не подавитесь от злобы, вредно для здоровья. И читайте внимательно

27.11.2019 Кабмин зафиксировал цену на газ в этом отопительном сезоне

Для потребителей отпускная цена газа от Нафтогаза составит 6,96 грн за кубометр с НДС
Сегодня, 27 ноября, Кабинет министров Украины решил, что с 1 января 2020 года коммунальные услуги, связанные с газом дорожать не будут, вне зависимости от газового контракта с Россией. Об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Он напомнил, что с 1 января следующего года прекращается действие контракта с Россией, а переговоры по новому контракту еще продолжаются, и в этой связи в прессе возникают манипуляции о подорожании газа.
"Решением, которое мы сегодня приняли, мы гарантированно защищаем украинцев от этих негативных проявлений и последствий любых возможных колебаний цены на газ", - сказал он.

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/kabmin-zafiksiroval-tsenu-na-gaz-v-etom-otopitelnom-sezone
Где в этом решении Коболев и Витренко? Они тупо исполнители воли "высочайшего", у которого сейчас абсолютная власть в стране.
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Полюбкйтеся маніпуляцією!! Як гарно з-під удару виводяться олігархічні облгази, які "малюють" у платіжках температурні еюкоефіцвєнти, плату за транспортування, як службі доставки якогось банку не газу, а золотих зливків. А винуватим виявляється ДЕРЖАВНИЙ!!! Нафтогаз! Фірташ, Суркіси аплодують стоячи!
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Кобелев - гривневый миллиардер-госслужащий в нищей стране.
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Можно вопрос - где в европе цена в 100 долларов? Именно чтобы конечному домохозяйству, а не оптом на хабе, до налогов
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Посчитаем:

100 + 20%(НДС) +10 (транспортировка) + 25%(коммерческая прибыль) = 145 USD
145 X 24.5 = 3552,5 UAH/

Ну и?
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Я спросил предельно просто - в какой стране ЕС газ по 100 долларов для домохозяйства? Можешь ответить? Без своих фантазий о том, сколько стоит тронспортировка.
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Тариф транспортировки я взял максимальный - 3.6 USD за 1000 м.куб на 1000 км. Я и так взял с запасом, тариф по Украине - 6.78 USD. И мне до одного места, сколько он стоит в Европе. У нас цену регулирует кабмин.
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Это наша биржа. А это результаты на Центрально-европейском газовом хабе в австрийском Баумгартене , на которые ориентируется своим решением кабмин. Хотя в Нидерландах цена еще существенно ниже. Где-то на 3 евро. Энергетические единицы в м.куб сам переведешь. 10 евро за МВт./ч на графике соответствует 100 уе.за 1000 м.куб. Второй график твой.

https://www.powernext.com/spot-market-data
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Хотя нет. Они уже ориентируются с нового года на Нидерланды. Значит должно быть еще дешевле.

"...Нафтогаз будет продавать газ по цене на хабе в Нидерландах плюс транспортировка
Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Соответствующее решение Кабмина от 24 января 2020 года опубликовано на Правительственном портале..."
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только нужнр не на курс доллара умножать - а на курс евро - на хабе цена в евро)) а так все правильно
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На хабе 10 евро за мватт/час. Это около 100 уе. за 1000 м.куб.
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невже пересчитают и разницу вернут народу, а нарушителей на эшафот?
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ні, просто виймуть скабку з гузна "Газпрому" та путєна
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... т.е. за то, что не завели в Украину ГАЗПРОМ.
Ибо - а с кем еще может конкурировать Нафтогаз, который со стороны Украины есть законный монополист?
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Якби за всі роки української незалежності не знищували вітчизняну вугільну галузь, то Нафтогаз не поводився б так зухвало. І не лише Нафтогаз, навіть кацапський Газпром мусив би рахуватися з українськими національними інтересами, аби не втратити зовсім український ринок.
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о, виявляється в нас і антимонопольний комітет є, коли треба розправитись із ефективно дрюкаючою газпром командою!
а як схочеш купити, наприклад, жуйки, то виявиться що у світі є єдиний виробник - Ріглі Спермінт!
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Казалось бы причем тут Герус, Оржель и Коломойский.

Во всем Нафтогаз виноват оказывается.
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и год не прошел, не стали ждать газ на бирже по 50 баксов))) клоуны)) и абонплату за доставку отмените, не ждите горящих покрышек твари, никто оплачивать хотелки фирташа и его шоблы не будет.
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кремль требует наказать виновных за прилюдный стокгольмский арбитрах грязьпрома Антимонопольный комитет открыл дело против "Нафтогаза" за завышение цен на газ для населения - Цензор.НЕТ 3599
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"нафтогаз" - прокладка.
Поэтому в кошельках пусто и комфортно.
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А шо? Думают в Нафтогазе только умные, вот выиграют суд и некоторые тоже получат премии, многомиллионные. Есть у кого учится.
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я вас умоляю!
уже столько было судебных решений...столько наказаний для горгазов, столько запретоа не насчитывать коэффициент и прочую хрень....что оте ваши "дела" выглядят мышиной возней и наё*** населения
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Антимонопольный комитет, вообще, редкая контора.
Ни одного дела за 28 лет ещё не выиграл.
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Да ладно, давно было понятно что Нафтогаз имеет огромную маржу от продажи и украинского и импортного газа а эти только проснулись.
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Закликаю всіх небайдужих підписати петицію за відставку чинного міністра енергетики Олексія Оржеля, який намагався нав'язати українцям грабіжницьку абонплату за газ та прагне знищити вугільну галузь на догоду експортерам електроенергії з Росії:
https://petition.president.gov.ua/petition/84520
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Откроем газовый рынок для всех? - НЕТ!!!!
Будем открывать антимонопольные дела на единственного поставщика на рынке - ДА!!!
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Цікаво. Це якось пов'язано з захистом фуйлівського "газпрому" "нарідною" владою? Бо дуже схоже на "нормандський" договорняк, з прощенням кацапам боргів, та закриттям справ в міжнародному суді. 10 Січня 2020 "НАФТОГАЗ" ПОДАЄ ОНОВЛЕНІ ПОЗОВИ: РОСІЯ МАЄ ВИПЛАТИТИ ПОНАД 7 МЛРД ДОЛАРІВ". Чи, просто, бені ця компанія приглянулась?
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это раньше был плохой нафтогаз, а сейчас хороший
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