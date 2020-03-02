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 Політика України
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Все про:Нацслужба здоров'я (8) Гончарук_Олексій (740) медреформа (13)

 Новий етап медреформи приведе до того, що для окремих лікарів зарплата буде підвищена до 30%, - Гончарук

Черговий етап медичної реформи має стартувати 1 квітня.

Про це на брифінгу 2 березня повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Реформа приведе до того, що для окремих лікарів зарплата буде підвищена до 30%. За окремими розрахунками і в окремих лікарнях може бути навіть більше. Найважливіше для українців - вперше напевно з'явиться справжня безкоштовна медицина за окремими послугами, які включені до гарантованого пакету.

Звичайно, попереду ще місяць, там багато організаційних питань. Необхідно переглянути мережу опорних лікарень. Вона створювалася давно без реальних розрахунків. Станом на п'ятницю Нацслужба здоров'я отримала від лікувальних установ по всій Україні заявки. І станом на сьогодні у Нацслужби здоров'я є всі необхідні цифри для того, щоб розрахувати точну модель", - повідомив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178852
 
 
 Топ коментарі
 
Как же у нас все хорошо!
Новый этап медреформы приведет к тому, что для отдельных врачей зарплата будет повышена до 30%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3543
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а, тим часом, окремі групи хворих, тотально вимруть....
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так гончарук не уточняет - в какую сторону "повышение" .. ведь "отрицательный рост" - тоже... рост))
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Как они заолбал господин Гончарук!!!! Медицина нужна не набивать карман врачам, который у многих из них и так лет 15 строгого режима тянет!!!! Медицина нужна людям которым блин иногда жрать нечего!!!! Думай о НАЦИИ, а не о кармане её части!!!
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Лошара тупорилий, який сенс віддавати кошти на з/п лікарям, якщо більше половини хворих не мають змогу сплатити вартість медичних послуг?
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Але все вищесказане Вами ніяким чином не відміняє двох загальновідомих фактів: парашенко зрадник і мародер, порохохудоба - нелюди, брехуни і ментальні раби, такі самі, як і їхні брати кацапи.
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Ну, ведь Супрун, которая предлагала ввести гарантированный пакет бесплатных медицинских услуг (за счет государства) и которая предлагала на втором этапе сделать автоматически застрахованными всех жителей Украины и лиц с видом на жительство - оказалась типа плохой. Теперь "кушаем" зеленых "оптимизаторов".
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Супрун була міністром, всі карти були в неї на руках. Треба було роздавати меньше тупорилих порад в мережах, а впроваджувати те, що вона хотіла (з Ваших слів).
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Это все хорошо. Но я пациент. Мне что с этого?
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Платить будешь больше, а лечиться меньше.
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такое впечатление, что зарплата врача будет зависить от кол-ва умерших- чем больше пациентов умрет- тем больше зарплата
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Розміром зарплати корупцію ніколи не здолаєш!
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И снова никогда такого не было и вот опять.

Да и вообще саму медреформу Гончарук лично придумал и спланировал, а вовсе даже не похерил работу предшественников.
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Не сочиняйте
Учителям обещали 4000 у е в месяц 😀😀😀
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Обещать - не значит жениться... Я и раньше не верил обещаниям шутов, а теперь просто наблюдаю кривизну деградации
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Интресное видео о медицине в Италии и про короновирус
полезно посмотреть украинским властям - ошибки итальянской медицинской реформы

https://youtu.be/rpyDGAOl338
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Про що воно? 4300( після податків)+1290(30%)=5590 !!!! Аукціон небаченої щедрості
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***
- о, Соломон Маркович, я вижу, что вы сегодня кашляете намного легче...
- вы правильно видите, доктор, я ведь таки, усю ночь тренировался....
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Панове, вам не здається, що на сьогодні забагато самокатчика?
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прямо майскіє укази напередодні відставки
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Вообще-то пациентов интересует не зарплата врачей, а качество лечения.
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І, навіть не кількість підписаних декларацій....
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