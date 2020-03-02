 Новий етап медреформи приведе до того, що для окремих лікарів зарплата буде підвищена до 30%, - Гончарук

Про це на брифінгу 2 березня повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Реформа приведе до того, що для окремих лікарів зарплата буде підвищена до 30%. За окремими розрахунками і в окремих лікарнях може бути навіть більше. Найважливіше для українців - вперше напевно з'явиться справжня безкоштовна медицина за окремими послугами, які включені до гарантованого пакету.

Звичайно, попереду ще місяць, там багато організаційних питань. Необхідно переглянути мережу опорних лікарень. Вона створювалася давно без реальних розрахунків. Станом на п'ятницю Нацслужба здоров'я отримала від лікувальних установ по всій Україні заявки. І станом на сьогодні у Нацслужби здоров'я є всі необхідні цифри для того, щоб розрахувати точну модель", - повідомив він.

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