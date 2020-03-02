EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  4674  24
Матеріали за темою:
Все про:армія (2694) Міноборони (3190) їжа (112) ЗСУ (456)

 Усі бойові частини ЗСУ перейшли на нову систему харчування з 1 березня, - Міноборони

Від початку березня поточного року всі бойові частини Збройних Сил України перейшли на нову систему харчування за каталогом продуктів.

В оновленому меню тепер понад 400 найменувань продуктів, з яких можна скласти щоденний раціон військових. Головне умова - не вийти за сумою за межі вартості добового комплекту, який під час аукціонів визначено в межах від 67 до 74 грн за один добовий комплект, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Наразі у військовослужбовців з’явилася можливість вибрати собі обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном. Відкриваючи каталог продуктів харчування, наданий постачальними компаніями-переможцями процедури публічних закупівель, командир військової частини може обирати продукти як у віртуальному супермаркеті", - пояснили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони спростували інформацію про зниження норм для харчування військовослужбовців

"Реформування застарілої системи харчування створило широкі можливості у забезпеченні щоденного меню військовослужбовців продуктами, звичайними у цивільному житті, але раніше недоступними людям у військовій формі. Тепер за результатами регулярного моніторингу прослідковується позитивне сприйняття військовослужбовцями запровадженої системи харчування. Водночас розпочато експеримент із малими гарнізонами, які безпосередньо не задіяні в операції ООС, для приведення якості харчування до рівня бойових підрозділів. Варто зазначити, що забезпечення армії якісним харчуванням є важливим моральним чинником та додатковим мотивуючим фактором, що впливає на обороноздатність України в цілому", - резюмували в Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178845
 
   
 Топ коментарі
 
Удивительно, но ВСУ перешли на нормальный новый рацион еще при Порохе.

Никогда такого не было и вот опять достижение пострадавшей бубочки.

Следующим достижением ЗЕманды будет безвиз и ассоциация с ЕС наверное.
 показати весь коментар
 
10грн пошло Сивохе на пропитание и на народ Лугандона!
 показати весь коментар
 
Это та, которая на десятку дешевле? Все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания с 1 марта, - Минобороны - Цензор.НЕТ 400
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
10грн пошло Сивохе на пропитание и на народ Лугандона!
 показати весь коментар
 
 
якщо бубочка сир по 58 грн за кіло купляє, то нєфіг солдатні жирувати
 показати весь коментар
 
 
Хотел бы я увидеть этот с позволения сказать "сыр". Одна пальма небось. Пусть свою семью этим "сыром" кормит гнида.
 показати весь коментар
 
 
Липкие ручонки клоунов из "квартала95" ничего не пропустят.
 показати весь коментар
 
 
На трехразовое: понедельник - среда - пятница
 показати весь коментар
 
 
реформа питания ВСУ начатая Порошенко и его командой завершена..
что сделали ЗЕленые? ..оттянули (приостановили) эту реформу на пол года..
ЗЫ.. кстати, помните про ФОПа который остановил реформу питания, путем обращения в админ суд?!.. так вот, это проделки Богдана и его юристов..
 показати весь коментар
 
 
Та ні... Це ЇХ "реформа"... При Порошенко вартість харчування і об"єм продуктів та їх якість на добу, були вищими... І не тому, що закупівельні ціни були вищі... Просто продукти взяли нижчої категорії, і "Порох красти перестав", бо "сидить"...
 показати весь коментар
 
 
Удивительно, но ВСУ перешли на нормальный новый рацион еще при Порохе.

Никогда такого не было и вот опять достижение пострадавшей бубочки.

Следующим достижением ЗЕманды будет безвиз и ассоциация с ЕС наверное.
 показати весь коментар
 
 
Так Барига і житло військовим на Ширлані збудував .Чи знову набрехав ? Перевір .
 показати весь коментар
 
А тебе мозга так ни один из президентов и не дал.

Так и живешь с прелой тырсой в голове.
 показати весь коментар
 
 
вот только официантов не хватает...а танк всего один изготовили.
 показати весь коментар
 
Побируха кацапская, вали отсюда со свои трындежом - в своей дярьовне вечером с семками на лавке это будешь рассказывать.
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь не 3-х разовое ? Понедельник среда суббота.
 показати весь коментар
 
В какой раз они уже переходят на новую систему?))))
 показати весь коментар
 
Да уж. Достижение. Если при Порохе норма на солдата была, если не ошибаюсь, 84 грн. в сутки и этого не хватало, то сейчас "умники" сократили пайку на 10-15 грн. и этим жутко гордятся. *********.
 показати весь коментар
 
 
Спочатку похєрили, а потім відновили. Відразу видно потужних рехворматорів...
 показати весь коментар
 
 
Это как платежку за газ сначала разделили на две, а потом объединили в одну. И сразу две реформы в зачет.
 показати весь коментар
 
Лучше услышать самих военных
1. Есть ли изжога
2. Есть ли постное меню для поста
3, есть блюда без зажарки
И т д
И как там пайки по типу пайков НАТО - хоть бы показали фото
 показати весь коментар
 
У меня подруга сушит овощи для передовой- для борща морковь: капусту, перец и т д
Потом все это закладывают в банки и отправляют на фронт
Вопрос к Минобороны- А ВАМ СЛАБО ЭТО ДЕЛАТЬ ?

И даже лечо варит и консервирует на фронт
 показати весь коментар
 
 
На юге, блин, сентябрь август овощи по бросовой цене - трудно поставить консервный завод и закрывать для армии?

Конечно зимой выгодно в цену вбивать дорогие овощи - кто-то выдел худых поставщиков?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору