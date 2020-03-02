 Усі бойові частини ЗСУ перейшли на нову систему харчування з 1 березня, - Міноборони

В оновленому меню тепер понад 400 найменувань продуктів, з яких можна скласти щоденний раціон військових. Головне умова - не вийти за сумою за межі вартості добового комплекту, який під час аукціонів визначено в межах від 67 до 74 грн за один добовий комплект, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Наразі у військовослужбовців з’явилася можливість вибрати собі обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном. Відкриваючи каталог продуктів харчування, наданий постачальними компаніями-переможцями процедури публічних закупівель, командир військової частини може обирати продукти як у віртуальному супермаркеті", - пояснили у відомстві.
"Реформування застарілої системи харчування створило широкі можливості у забезпеченні щоденного меню військовослужбовців продуктами, звичайними у цивільному житті, але раніше недоступними людям у військовій формі. Тепер за результатами регулярного моніторингу прослідковується позитивне сприйняття військовослужбовцями запровадженої системи харчування. Водночас розпочато експеримент із малими гарнізонами, які безпосередньо не задіяні в операції ООС, для приведення якості харчування до рівня бойових підрозділів. Варто зазначити, що забезпечення армії якісним харчуванням є важливим моральним чинником та додатковим мотивуючим фактором, що впливає на обороноздатність України в цілому", - резюмували в Міноборони.
что сделали ЗЕленые? ..оттянули (приостановили) эту реформу на пол года..
ЗЫ.. кстати, помните про ФОПа который остановил реформу питания, путем обращения в админ суд?!.. так вот, это проделки Богдана и его юристов..
Никогда такого не было и вот опять достижение пострадавшей бубочки.
Следующим достижением ЗЕманды будет безвиз и ассоциация с ЕС наверное.
Так и живешь с прелой тырсой в голове.
1. Есть ли изжога
2. Есть ли постное меню для поста
3, есть блюда без зажарки
И т д
И как там пайки по типу пайков НАТО - хоть бы показали фото
Потом все это закладывают в банки и отправляют на фронт
Вопрос к Минобороны- А ВАМ СЛАБО ЭТО ДЕЛАТЬ ?
И даже лечо варит и консервирует на фронт
Конечно зимой выгодно в цену вбивать дорогие овощи - кто-то выдел худых поставщиков?