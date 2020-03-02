 Найманці РФ примусово вилучають нерухомість у жителів окупованого Донецька, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Зокрема, у м. Донецьк з аргументацією "для потреб мобілізації" у громадян примусово вилучають об’єкти нерухомого майна для розміщення "підрозділів силових структур".
За даними української розвідки, значної матеріальної шкоди місцевому населенню завдають і російські найманці, які у лютому прибули для ротації підрозділів з’єднань і частин 1 АК: "Вони самовільно зайняли тимчасово незаселені будинки місцевих жителів, псують їхнє приватне майно, у т.ч. мають місце непоодинокі випадки обстрілів особистого автотранспорту".
У Міноборони також додали, що російські окупаційні адміністрації при цьому не вживають жодних заходів для припинення зазначених злочинних дій.
І це не лайка, це вже міжнародний термін, яким позначають сцаря усієї Свинособакії, Лаптєстану та Макшандії.
"путєн - *****" не знають?
Єн а путін,бо таке враження що ссиш називати речі своїми іменами,знаток доморощений.
Тем, кто орал "путян ввяди" и остался в лугандоне или уехал в парашу- так и надо.
25% - Roman
я б ещё и нашему угнанному Кузе дал бы героя. Столько убытков расейской экономике как он, никто не принес
Я насчитал уже 4!!!