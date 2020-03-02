 МОЗ планує завершити обсервацію в Нових Санжарах у четвер, - головний санлікар Ляшко

"Щодо обсервації у Нових Санжарах: сьогодні після ранкового обходу ми маємо стабільну ситуацію, як завжди. Всі здорові і чекають завершення обсервації, яке ми плануємо провести в четвер", - сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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