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 Політика України, Здоров'я
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 МОЗ планує завершити обсервацію в Нових Санжарах у четвер, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я планує, що обсервація в Нових Санжарах (Полтавська обл.) громадян, евакуйованих із китайської провінції Ухань в зв'язку зі спалахом коронавірусу, якщо не виникне підозр на захворювання, буде завершена в четвер.

"Щодо обсервації у Нових Санжарах: сьогодні після ранкового обходу ми маємо стабільну ситуацію, як завжди. Всі здорові і чекають завершення обсервації, яке ми плануємо провести в четвер", - сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні зараз чотири підозри на коронавірус, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178841
 
 
 Топ коментарі
 
Переданные презервативы кончились?
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- В санаторий карантинщикам передали партию презервативов ссылка
- Активность Скалецкой в фейсбуке снизилась
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Скелетска совсем физрука загоняла.
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вірно! кадри перевірені, розповсюджувати вірус здатні!
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Переданные презервативы кончились?
 показати весь коментар
 
 
- В санаторий карантинщикам передали партию презервативов ссылка
- Активность Скалецкой в фейсбуке снизилась
Совпадение?
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Ох сейчас пуканы великих вирусологов рваться начнут .... Пошел за поп корном.
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Понятно, " танцовщицам с табу" нужно как-то кормить своих детишек с узкими глазками.
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"Министр" здравоохранения продолжит обсервацию? Она же ведь не 14 дней там сидела. То есть, все на свободу, она остаётся! Да и от увольнения пропетлять сможет.
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Как же она без физрука там будет? Надо ей Стефанчука туда направить.
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Та нікуди та Зє-дєвочка з санаторію не поїде. Думаєш недаремно туди ящик презервативів закинули, щоб так просто вона їх там залишила ?
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Надо писать " Главный ДаСамТыВрачАяЛяшко".
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Пригадується був такий собі колись віршик про санінспектора. З огляду на сьогодення вірш має звучати тепер так

" Возле стенки у простенки коронавирус щурился. Увидал он слуг народа - сразу окочурился "
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