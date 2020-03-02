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 Політика України
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Все про:Кабмін (3741) інфраструктура (106) Гончарук_Олексій (740)

 Одночасно розпочалося будівництво понад 300 об'єктів соціальної інфраструктури по всій Україні, - Гончарук

Одночасно по всій Україні розпочалося будівництво 300 об'єктів соціальної інфраструктури.

Про це на брифінгу 2 березня повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"За зиму ми підготували значну частину проєктів, які сьогодні почали будуватися. Велике будівництво, яке ми анонсували ще восени. Це проєкт президента з приводу будівництва максимальної кількості соціальної інфраструктури по всій країні, 4 тисячі кілометрів доріг. До цього все готово. Вранці ми провели нараду з приводу цього великого проєкту, і я можу констатувати, що одночасно розпочалося будівництво понад 300 об'єктів", - зазначив він.

Серед запланованих об'єктів: 4 тисячі кілометрів доріг, 100 шкіл, 100 дитячих садочків, 100 стадіонів, понад 200 приймальних відділень у лікарнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голови ОДА презентували річні плани з будівництва об'єктів інфраструктури, - радник прем'єра Голик

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178840
 
 
 Топ коментарі
 
Списки об'єктів будівництва та їх адреси в студію пліз.
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А почему не объявил про 400000? Одновременно началось строительство более 300 объектов социальной инфраструктуры по всей Украине, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2863
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"по всей стране, 4 километра дорог".
вот в это верю! Одновременно началось строительство более 300 объектов социальной инфраструктуры по всей Украине, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1313
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на пенсиях откат только у начальника почты, там особо не прибарахлишся, а вот стройка ото там раздолье))
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Хоть что-то хорошее возможно сделают, а то власть привыкла только штаны просиживать и обогащаться.
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Списки об'єктів будівництва та їх адреси в студію пліз.
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Пускай вебкамеры ставят на все обьекты и прямую трансляцию на сайте правительства. Где Дубилет?
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это список - самый охраняемый КабМином СЕКРЕТ! Одновременно началось строительство более 300 объектов социальной инфраструктуры по всей Украине, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8456
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Краще скажи чому ти сидів в ресторації як мокра курка.
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Прем'єрміністр Олексій Гончарук за вечерею з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком обговорював робочі моменти, та не бачить у цьому якоїсь сенсації.
Про це заявив сам очільник уряду на брифінгу, який транслював телеканал "Прямий".
"Я кожного дня зустрічаюся з кимось, з кимось розмовляю, іноді, не повірите, з кимось вечеряю. Нічого особливого в цій розмові не було. Ми обмінялися думками щодо того, що відбувається, обговорювали ряд робочих питань. Нічого особливого, що я міг би окремо коментувати", - зазначив Гончарук.
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"по всей стране, 4 километра дорог".
вот в это верю! Одновременно началось строительство более 300 объектов социальной инфраструктуры по всей Украине, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1313
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кто его из психушки выпустил .... 100 детсадов, 100 школ, что он ***** несет ?!
БАЛАБОЛ!!
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Эх гулять так гулять , может Нью Васюки 100 шт забацаем Одновременно началось строительство более 300 объектов социальной инфраструктуры по всей Украине, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8206
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Главное что-бы ***** велись. Хотя ЗЕбил не мамонт. Зебил не вымрет!
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Строить больницы, школы и дороги- это не будки для себя, но электорат порошенко все равно против. А
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Выдавать то что построенно при Порохе это строить
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Речь идёт о новых объектах. Фальсификации, примазывание к чужим победам и достижениям- это все школа порошенко, мастера манипуляций и лжи, факира перерезания ленточек- все это в прошлом.
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это такие супер засекреченные объекты? электорат Порошенко хочет убедиться в наличии этих строек, а не наматывать лапшу на уши, как электорат ишака оманского.
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Перевір , як Барига збудував житло воїнам на Широкому Лані . Але бачу , що ці брешуть не менше . Вони справді дурні на всі їхні м'які голови , - треба зробити , а потім вихвалятися . А вони взяли собі за зразок анонси і обіцянки порошенка , на відміну від реально виконаних справ .
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На Широком Лане Порох построил так что ненада ля-ля кацап. Это ты ватникам про величие Путина лапшу вешай!
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Почему 'засекреченные'? Скорей всего все будет наоборот максимально открыто
Это ж вам не ' склад боеприпасов подорвали лоси' или история с маньяком- тепловизорщиком.
Реальные объекты , реальные дороги - хотелось бы ещё добавить реальные судебные решения по коррупционерам, но , надеюсь , все ещё впереди.
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будет да будет. всё, что было, это Гончарук поручил главам ОГА создать перечень объектов для "Большой стройки" в 2020 году. и сразу следующая новость "Одновременно началось строительство более 300 объектов социальной инфраструктуры по всей Украине". где-то потерялось одно звено в этой цепочке новостей, типа "главы ОГА создали перечень объектов с такими-то адресами". а пока это всё максимально откровенная лапша для лохтората.
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Будки даааа...
Поэтому ЗЕ таки решил будок понаставить, шоб не говорили потом, шо он даже будки не сделал за год.
Одновременно началось строительство более 300 объектов социальной инфраструктуры по всей Украине, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3820
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короче говоря бабки на проэкты освоили, а вот будут ли достроены эти проэкты и с кого спрос держать неизвестно......
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Президент умеет считать до 200 и делить на 100.
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да. там единственный кибер-министр умеет умножать на 0,888. и то на калькуляторе. а вот у Гончарука "4" - это священное число.
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Будки остановок, по маршруту будущих дорог? Прикольно!
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Год почти прошел. Не проблема. Даёшь пятилетку в 4 года, нью-большевики!
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Успел пока не убрали, Молодец теперь денешка будет
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Деньги уйдут как в песок. А результаты будут минимальные
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началось / обещает чучело в женской шубе с игрушечным автоматом. А было время-строились заводы, электростанции, дороги, и ленточки перерезались под злобный лай русского мира.
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Хочеш "бєломорканал" дерев'яною лопатою збудувати ? Звісно , не весь , лише якусь частину перед смертю ?Чи дещо типу "БАМу" , лише в Україні ?
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Хочеш "бєломорканал" дерев'яною лопатою збудувати ? Звісно , не весь , лише якусь частину перед смертю ?Чи дещо типу "БАМу" , лише в Україні ?/ Переведи.
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Это при советах строили? Последние 30 лет только пилят на металлолом. А оно не заканчивается.
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Это при советах строили? Последние 30 лет только пилят на металлолом. А оно не заканчивается/ Типичное для эмигранта желание - неотрывно следить за новостями, которые поступают из прежнего мира и жизни. Эти новости необходимы. И необходимы именно плохие, а лучше - ужасные новости. Необходимо знать, что там - всё плохо, жизнь ужасная, деспотизм и бесправие, что всё на грани большой беды, и эта беда вот-вот случится. А ещё нужны всякие трагедии и катастрофы. Нужна гибнущая экономика, нищета, военные поражения и всяческий неуспех от науки до спорта. Именно такие новости успокаивают, убеждают в собственной правоте и дают возможность жить в своей убогой ситуации, но всё-таки, благодаря новостям ощущать свою ситуацию более выгодной, чем ту, что осталась в прошлом.
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Ему кто-то верит?)) Те кому 42 могут не отвечать. Учёные доказали что именно в 42 у человека резко останавливается активность мозга, и риск прогрессирования болезни " kacapius *********" повышается в сотни раз.
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Theблювантины с номерками на армянских рюкзаках, тоже не отвечайте.Вы просто жалкие.
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.."Гончарук провалил госбюджет в феврале. Гривне грозит обвал." (с)троитель куев Одночасно розпочалося будівництво понад 300 об'єктів соціальної інфраструктури по всій Україні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2035
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У кацапів і зелебобіків причина війни -- Порошенко.

1 березня 2014 року Совєт Фєдєрациї затвердив звернення Путіна "об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране».(відео)

Отже фактично тоді, 01 березня 2014 року, відбулося гібридне оголошення гібридної війни, анексія Криму вже йшла повним ходом.

До початку президенства Порошенка залишалося три місяці (з 7 червня) , за які росіяни розгорнули війну ще і на Донбасі.
Така хронологія. Хто розпочав війну, яка її мета, кому вона вигідна, і хто наживається, - є в документах та очевидно для будь-якої нормальної людини.(с)
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Напомнило анекдот
- А как получилось, что Вы такой молодой, а уже капитан?

- Да, бойцы, давно это началось, и был я тогда подполковником...
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Відкрили статтю бюджету по фінансуванню як і кожного року раніше. Але не тихенько, бо це звичайна робота, а з помпою, начебто це героїчне досягнення.
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