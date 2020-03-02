 Одночасно розпочалося будівництво понад 300 об'єктів соціальної інфраструктури по всій Україні, - Гончарук

Про це на брифінгу 2 березня повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"За зиму ми підготували значну частину проєктів, які сьогодні почали будуватися. Велике будівництво, яке ми анонсували ще восени. Це проєкт президента з приводу будівництва максимальної кількості соціальної інфраструктури по всій країні, 4 тисячі кілометрів доріг. До цього все готово. Вранці ми провели нараду з приводу цього великого проєкту, і я можу констатувати, що одночасно розпочалося будівництво понад 300 об'єктів", - зазначив він.

Серед запланованих об'єктів: 4 тисячі кілометрів доріг, 100 шкіл, 100 дитячих садочків, 100 стадіонів, понад 200 приймальних відділень у лікарнях.

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