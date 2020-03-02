 Одночасно розпочалося будівництво понад 300 об'єктів соціальної інфраструктури по всій Україні, - Гончарук

Про це на брифінгу 2 березня повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"За зиму ми підготували значну частину проєктів, які сьогодні почали будуватися. Велике будівництво, яке ми анонсували ще восени. Це проєкт президента з приводу будівництва максимальної кількості соціальної інфраструктури по всій країні, 4 тисячі кілометрів доріг. До цього все готово. Вранці ми провели нараду з приводу цього великого проєкту, і я можу констатувати, що одночасно розпочалося будівництво понад 300 об'єктів", - зазначив він.
Серед запланованих об'єктів: 4 тисячі кілометрів доріг, 100 шкіл, 100 дитячих садочків, 100 стадіонів, понад 200 приймальних відділень у лікарнях.
Про це заявив сам очільник уряду на брифінгу, який транслював телеканал "Прямий".
"Я кожного дня зустрічаюся з кимось, з кимось розмовляю, іноді, не повірите, з кимось вечеряю. Нічого особливого в цій розмові не було. Ми обмінялися думками щодо того, що відбувається, обговорювали ряд робочих питань. Нічого особливого, що я міг би окремо коментувати", - зазначив Гончарук.
вот в это верю!
БАЛАБОЛ!!
Это ж вам не ' склад боеприпасов подорвали лоси' или история с маньяком- тепловизорщиком.
Реальные объекты , реальные дороги - хотелось бы ещё добавить реальные судебные решения по коррупционерам, но , надеюсь , все ещё впереди.
Поэтому ЗЕ таки решил будок понаставить, шоб не говорили потом, шо он даже будки не сделал за год.
1 березня 2014 року Совєт Фєдєрациї затвердив звернення Путіна "об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране».(відео)
Отже фактично тоді, 01 березня 2014 року, відбулося гібридне оголошення гібридної війни, анексія Криму вже йшла повним ходом.
До початку президенства Порошенка залишалося три місяці (з 7 червня) , за які росіяни розгорнули війну ще і на Донбасі.
Така хронологія. Хто розпочав війну, яка її мета, кому вона вигідна, і хто наживається, - є в документах та очевидно для будь-якої нормальної людини.(с)
- А как получилось, что Вы такой молодой, а уже капитан?
- Да, бойцы, давно это началось, и был я тогда подполковником...