 "Слуга народу" скликає засідання фракції напередодні позачергового засідання Ради: Є кадрові питання

Про це заявив перший заступник її голови Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Будемо стежити далі за розвитком подій, за тими консультаціями, які тривають. Вони сьогодні відбуватимуться, сьогодні буде збиратися "мала" фракція, можливо, завтра буде збиратися велика фракція. Будемо дивитися", - сказав Корнієнко.
Пізніше в ефірі парламентського телеканалу "Рада" народний депутат від "Слуги народу" Арсеній Пушкаренко підтвердив, що фракція дійсно збереться у вівторок о 9:00.
"Є звичайно кадрові питання: з одного боку необхідно когось звільнити, з іншого - призначити. Ми розуміємо, що буде обговорення. Щодо самих кадрових питань в Кабміні, то завтра о 9:00 збирається фракція і на фракції ми будемо обговорювати ті чи інші кандидатури або бачення", - сказав нардеп.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада на вимогу Зеленського збереться на позачергове пленарне засідання. На порядку денному позачергового засідання ВР значущих питань про Кабмін і дії силовиків у сфері боротьби з корупцією.
В компанию приходит новый генеральный директор. Секретарша ведёт его
знакомить с коллективом. Заходят в первую комнату, там сидят
девицы-красавицы и убивают рабочее время посредством макияжа,
маникюра, педикюра и проч. Генеральный в шоке: -Это что такое???
Уволить всех нах и немедленно!
Секретарша:
-Нельзя! Это ЛОРы!!
-Не понял...
-Любовницы ответственных работников.
Второй кабинет - там молодые (и не только) люди, занимающиеся
кроссвордами, пасъянсами, чай-кофе-дошираки, и т.д.
- Ну это что за беспредел?!
- А это ДОРы.
- ???
- Дети ответственных работников...
Третий кабинет. Там народ шуршит во всю!!! Бегают, по телефонам
постоянно нервные беседы ведут, бумажки пишут, потеют, короче сгорают на работе.
- Вот это я понимаю, люди работают, пример брать надо!
- А-а-а... это СУКи...
-Что за суки?
-Случайно уцелевшие кадры...
а в мене до вас стільки запитань, що леше вам буде відповісти на головне:
а нафуя ви мені впали усі разом і кожен окремо?
😁😁😁