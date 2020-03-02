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 Політика України
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Все про:Слуга народу (683) Корнієнко (134)

 "Слуга народу" скликає засідання фракції напередодні позачергового засідання Ради: Є кадрові питання

"Слуга народу" проведе засідання "малої" фракції в понеділок, а у вівторок, можливо, винесе питання порядку денного позачергового засідання Верховної Ради на розгляд всієї фракції.

Про це заявив перший заступник її голови Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будемо стежити далі за розвитком подій, за тими консультаціями, які тривають. Вони сьогодні відбуватимуться, сьогодні буде збиратися "мала" фракція, можливо, завтра буде збиратися велика фракція. Будемо дивитися", - сказав Корнієнко.

Пізніше в ефірі парламентського телеканалу "Рада" народний депутат від "Слуги народу" Арсеній Пушкаренко підтвердив, що фракція дійсно збереться у вівторок о 9:00.

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"Є звичайно кадрові питання: з одного боку необхідно когось звільнити, з іншого - призначити. Ми розуміємо, що буде обговорення. Щодо самих кадрових питань в Кабміні, то завтра о 9:00 збирається фракція і на фракції ми будемо обговорювати ті чи інші кандидатури або бачення", - сказав нардеп.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада на вимогу Зеленського збереться на позачергове пленарне засідання. На порядку денному позачергового засідання ВР значущих питань про Кабмін і дії силовиків у сфері боротьби з корупцією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178837
 
 
 Топ коментарі
 
Пора вам пора, туда где за лесом краснеет кремля...
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Случайно уцелевшие кадры
В компанию приходит новый генеральный директор. Секретарша ведёт его
знакомить с коллективом. Заходят в первую комнату, там сидят
девицы-красавицы и убивают рабочее время посредством макияжа,
маникюра, педикюра и проч. Генеральный в шоке: -Это что такое???
Уволить всех нах и немедленно!
Секретарша:
-Нельзя! Это ЛОРы!!
-Не понял...
-Любовницы ответственных работников.
Второй кабинет - там молодые (и не только) люди, занимающиеся
кроссвордами, пасъянсами, чай-кофе-дошираки, и т.д.
- Ну это что за беспредел?!
- А это ДОРы.
- ???
- Дети ответственных работников...
Третий кабинет. Там народ шуршит во всю!!! Бегают, по телефонам
постоянно нервные беседы ведут, бумажки пишут, потеют, короче сгорают на работе.
- Вот это я понимаю, люди работают, пример брать надо!
- А-а-а... это СУКи...
-Что за суки?
-Случайно уцелевшие кадры...
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Случайно уцелевшие кадры
В компанию приходит новый генеральный директор. Секретарша ведёт его
знакомить с коллективом. Заходят в первую комнату, там сидят
девицы-красавицы и убивают рабочее время посредством макияжа,
маникюра, педикюра и проч. Генеральный в шоке: -Это что такое???
Уволить всех нах и немедленно!
Секретарша:
-Нельзя! Это ЛОРы!!
-Не понял...
-Любовницы ответственных работников.
Второй кабинет - там молодые (и не только) люди, занимающиеся
кроссвордами, пасъянсами, чай-кофе-дошираки, и т.д.
- Ну это что за беспредел?!
- А это ДОРы.
- ???
- Дети ответственных работников...
Третий кабинет. Там народ шуршит во всю!!! Бегают, по телефонам
постоянно нервные беседы ведут, бумажки пишут, потеют, короче сгорают на работе.
- Вот это я понимаю, люди работают, пример брать надо!
- А-а-а... это СУКи...
-Что за суки?
-Случайно уцелевшие кадры...
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та ти шо, тільки кадрові?
а в мене до вас стільки запитань, що леше вам буде відповісти на головне:
а нафуя ви мені впали усі разом і кожен окремо?
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Фракція зекоманди розглядає питання... "Слуга народа" созывает заседание фракции в преддверии внеочередного заседания Рады: Есть кадровые вопросы - Цензор.НЕТ 5034
"Слуга народа" созывает заседание фракции в преддверии внеочередного заседания Рады: Есть кадровые вопросы - Цензор.НЕТ 2390
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Слуга дерьма,астанавись,ты даже не Эрдоган и Черчилль а Украина Повiя
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Тяжёлый случай ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ ФРАКЦИИ "СЛУГА НАРОДА":
"Слуга народа" созывает заседание фракции в преддверии внеочередного заседания Рады: Есть кадровые вопросы - Цензор.НЕТ 6935
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Пора вам пора, туда где за лесом краснеет кремля...
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Блин Какие эти слуги неухоженные. Их в приличный дом служить не пустят
😁😁😁
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пакуйте чумаданы на растовские ***** и самоката с лисапедом не забудьте
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"Малая фракция"- это те, кто способен связать 2 слова без помощи мата. "Большая фракция"- это те, кто способен только связать 2 мата при помощи слова. "Слуга народу" скликає засідання фракції напередодні позачергового засідання Ради: Є кадрові питання - Цензор.НЕТ 7720
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Всех слуг народа к стенке и каждому пулю в лоб, достали уроды!
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Слугу говна придумал не Путлер и даже не Сурков с Сикелевым Соловьевым,эту матню придумала СКАБЕеВА в 2014 году на корпоративчике с Зеленским...в ПОДМОСКОВЬЕ...
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