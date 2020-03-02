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Все про:обстріл (6029) поранення (1642) Красногорівка (53) операція Об'єднаних сил (2120)

 Найманці РФ цілеспрямовано обстріляли зі 120-мм мінометів житлові будинки в Красногорівці, поранена жінка, - штаб ОС

Сьогодні, 2 березня, збройні формування Російської Федерації вчергове свідомо пішли на загострення ситуації на лінії зіткнення, при цьому навмисне порушуючи всі наявні домовленості щодо припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"Російські окупанти цілеспрямовано обстріляли населений пункт Красногорівка у Мар’їнському районі Донецької області. Противник вів вогонь на ураження по будинкам мирних жителів із застосуванням мінометів калібру 120 мм, чудово розуміючи, що обстріли становитимуть загрозу життю та здоров'ю цивільного населення. Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено одного мешканця. Постраждалій жінці оперативно надали медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначають, що такі зухвалі дії російських окупантів зайвий раз свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України.

"Підрозділи ООС для подавлення вогню противника та припинення збройних провокацій використовували наявні вогневі засоби та дали по російським окупантам адекватну відповідь, наносячи ефективне вогневе ураження. Втрати противника уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли зі 120-мм мінометів позиції ОС в районі Орєхового і Красногорівки, втрат немає, - Міноборони

Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що жоден акт агресії і в подальшому не залишиться без належної відповіді", - додали в прес-центрі ОС.

Найманці РФ цілеспрямовано обстріляли зі 120-мм мінометів житлові будинки в Красногорівці, поранена жінка, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178836
 
 
 Топ коментарі
 
ГДЕ НАШИ БЕЗПИЛОТНИКИ (КУПЛЕННЫЕ В ТУРЦИИ) ГДЕ НАШИ ПРОТИВОАРТЕЛИРИЙСКИЕ РЛС(ПОСТАВЛКННЫЕ НАМ США. КОГДА ЧОРТ ВОЗЬМИ БУДУТ АДЕКВАТНО ОРКАМ ОТВЕЧАТЬ.?
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И долго Вы еще будите глумится над Украинцами .
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есть чем, кое у кого похоже нет желания.
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цели сразу были засечены американскими контрбатарейными радарами и уничтожены дежурящими в небе ударными байрактарами Наемники РФ целенаправленно обстреляли из 120-мм минометов жилые дома в Красногоровке, ранена женщина, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9909
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Где ??? в Турции . Нам нельзя , - Мы же перестали Стрелять .
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ГДЕ НАШИ БЕЗПИЛОТНИКИ (КУПЛЕННЫЕ В ТУРЦИИ) ГДЕ НАШИ ПРОТИВОАРТЕЛИРИЙСКИЕ РЛС(ПОСТАВЛКННЫЕ НАМ США. КОГДА ЧОРТ ВОЗЬМИ БУДУТ АДЕКВАТНО ОРКАМ ОТВЕЧАТЬ.?
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Вот бы бы дрон ****** ракетой и некто не стрелял
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самое время психануть и разхерачить всю эту мразоту к едренефене
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есть чем, кое у кого похоже нет желания.
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руководству ООС следовало бы выкладывать видео подтверждения уничтоженых русофашистов, как это делает Турция, пуская все видят, что будет с расейскими терраристами, что бы ваньки в другой раз подумали а стоит ли ездить воевать в Украину.
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Там у турков по моему если не все то большинство видео это фейки... или хз но других успехов нет у них. ничего они с сирийской армией не могут сделать в Идлибе.. опять их там теснят.. https://ua.korrespondent.net/world/4199376-armiia-asada-povernula-kontrol-nad-stratehichnym-mistom-v-idlibi
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не смеши, фейки выдавать могут только лживые кацапы. На самом деле, в нарезке попадаются схожие эпизоды с другого ракурса, но там просто отработана следующая цель, что говорит о том, что кацапов херачат последовательно, мочат все, что шевелится, рюзьге витязи забились по норам и не отсвечивают.
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Ну так вот *жестко мочат* что сами отступают при этом.
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Сирия. Не можем повторить! Путин взял Угрожающую Менопаузу в Сирии

https://www.youtube.com/watch?v=Er5OcE0MOOY
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Так толку с этих видеороликов если турки отступают? Это значит они либо фейковые либо у турок потери такие же.. или больше если они сдают города.
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источник на который ссылается корреспондент - близкий к Ассаду. Поэтому твоя новость меня не убедила.
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на тебе ссылка на англоязычный источник.. в гугле эта новость с утра не новость проверь сам https://thedailybreakingnews.com/middle-east/syria/syrian-army-retakes-the-large-city-of-saraqib-after-fierce-battle/ на сирийских информ источников вообще сообщают что выбили турков уже из нескольки городов.
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извини, но не буду даже пытаться разбираться в этих вбросах от газетенок на зарплате у кремлядей, по твоей ссылке пишут про каких-то "боевиков", что уже как бы намекает про то, что те, кто это писал на стороне Асада, нахрена мне знать какие-то там детали кто там поддерживаемые турками временно отступил, кто наступил, ваще не интересно. Прекрасно вижу, какое сокрушительное поражение несут кацапы от турков.
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Дело в том что видео с уничтожением якобы военной техники элементарно легко подделать в 21 веке а вот взятие под свой контроль такого крупного города как Серакиб элементарно легко разбить видеодоказательствами если оно фейковое.. хотя ладно.. не спорю.. человек верит в то во что он хочет верить. .
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Мин. обороны Турции вчера заявляло что уничтожило 202 сирийских танка! Это больше чем в армии Сирии вообще есть.. как можно потерять всю свою технику и наносить турецкой армии поражения при этом я не знаю. придумай сам.
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ну так турки выкладывают видеодоказательства своей работы. Кацапы впервые столкнулись с настоящей армией НАТО.
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Где та армия 2020, которая уже не 2014? Неужели боятся небольшой самоволки со случайным возвратом территорий во время плановой разведки боем?
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Де та Сивоха краснопуза? Де той Клоун нелох? Ідіть, суки, вікна вставляйте, миротворці срані.
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Каждый день одно и тоже признание в некомпетентности и зраде сами каждый день выступаете в роли статистов своих поражений
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Самая сильная армия Европы собирается защищать своих граждан? Где радары? Где джавелины? Где беспилотники? Где средства РЭБ? Неужели все продали? Да хоть гуманитарку завезите на линию разграничения, и на нашу сторону, а не обезьянам...
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