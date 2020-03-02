 Запитань до Авакова найменше, тому він має залишитися в оновленому Кабміні, - "слуга народу" Монастирський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі LB.ua заявив глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, депутат від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський.
"Ми розуміємо, що велика частина Кабміну є кандидатами на вихід з уряду. Чому? Тому що за певними своїми напрямами міністерства просто не впоралися. Це можна сказати щодо більшості міністерств. Крім одного - це Міністерство внутрішніх справ. Тому що за цим напрямом однозначно треба визнати - це одне з найсильніших міністерств. Думаю, з цим погодяться багато моїх колег і депутатів", - заявив він.
Глава профільного парламентського комітету прогнозує, що Аваков буде перепризначений в новий склад Кабміну.
"Переконаний, що міністр Аваков має залишитися в новому уряді. Думаю, що до нього питань точно буде найменше. Адже за багатьма напрямами він дійсно підставив плече своїм колегам в Кабміні. Я маю на увазі евакуацію наших людей з Уханя через короновірус. Хоча це була пряма відповідальність Міністерства охорони здоров'я, але Нацгвардія і Поліція підставили плече і масових заворушень не було. Так, є питання до Міністерства охорони здоров'я щодо забезпечення правильної комунікації. Тому мій прогноз - міністр Аваков однозначно повинен залишитися, працювати в оновленому Кабміні. Він працює в міністерстві вже шість років. І за цей час фактично в усіх напрямках в МВС забезпечений порядок. Міністр справляється з тими викликами, які стоять перед МВС", - вважає нардеп.
Если к другим и могут возникать вопросы, то с этим ценным кадром всем все понятно.
реформировал в профессиональную европейскую полицию.
Короче - маладец.
"квинтэссенция 8-процентного интеллекта"
Іншими словами: решта Кабміну це, просто мешканці Нових Санжар.
Кто ж его у толпы отбивать будет, если что?
Им главное, чтобьі за бабло в конвертах от Хламидии ИХ не трогали.
Яценюку оторвали яйца
Аваков тут не причем.
Ну, а потом про то, кто крышевал годами нелегальный игровой бизнес, нелегальные АЗС и т.п.???
Короче, такие "ценные" кадры нужны и зелёной власти....
лук народа " есть компрометирующие материалы
Почему тогда умалчиваешь, что порохососам все пять лет в глаза ссали, а им, сверхэлитным, всё мало??
жрите, не обляпайтесь!
Особенно на фоне того, что по "делу Шеремета" к ответственности привлечены совершенно случайные люди с улицы, а по убийству бизнесмена, убившие его Кожара с женой свободно передвигаются просторами Украины и крутят дули всем желающим посадить их за решетку!