 Запитань до Авакова найменше, тому він має залишитися в оновленому Кабміні, - "слуга народу" Монастирський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі LB.ua заявив глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, депутат від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський.

"Ми розуміємо, що велика частина Кабміну є кандидатами на вихід з уряду. Чому? Тому що за певними своїми напрямами міністерства просто не впоралися. Це можна сказати щодо більшості міністерств. Крім одного - це Міністерство внутрішніх справ. Тому що за цим напрямом однозначно треба визнати - це одне з найсильніших міністерств. Думаю, з цим погодяться багато моїх колег і депутатів", - заявив він.

Глава профільного парламентського комітету прогнозує, що Аваков буде перепризначений в новий склад Кабміну.

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"Переконаний, що міністр Аваков має залишитися в новому уряді. Думаю, що до нього питань точно буде найменше. Адже за багатьма напрямами він дійсно підставив плече своїм колегам в Кабміні. Я маю на увазі евакуацію наших людей з Уханя через короновірус. Хоча це була пряма відповідальність Міністерства охорони здоров'я, але Нацгвардія і Поліція підставили плече і масових заворушень не було. Так, є питання до Міністерства охорони здоров'я щодо забезпечення правильної комунікації. Тому мій прогноз - міністр Аваков однозначно повинен залишитися, працювати в оновленому Кабміні. Він працює в міністерстві вже шість років. І за цей час фактично в усіх напрямках в МВС забезпечений порядок. Міністр справляється з тими викликами, які стоять перед МВС", - вважає нардеп.