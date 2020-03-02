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 Політика України
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Все про:Аваков (1492) Кабмін (3741) Монастирський (21)

 Запитань до Авакова найменше, тому він має залишитися в оновленому Кабміні, - "слуга народу" Монастирський

Арсен Аваков має залишитися в оновленому Кабміні на посаді глави Міністерства внутрішніх справ, бо результати його роботи говорять самі за себе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі LB.ua заявив глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, депутат від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський.

"Ми розуміємо, що велика частина Кабміну є кандидатами на вихід з уряду. Чому? Тому що за певними своїми напрямами міністерства просто не впоралися. Це можна сказати щодо більшості міністерств. Крім одного - це Міністерство внутрішніх справ. Тому що за цим напрямом однозначно треба визнати - це одне з найсильніших міністерств. Думаю, з цим погодяться багато моїх колег і депутатів", - заявив він.

Глава профільного парламентського комітету прогнозує, що Аваков буде перепризначений в новий склад Кабміну.

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"Переконаний, що міністр Аваков має залишитися в новому уряді. Думаю, що до нього питань точно буде найменше. Адже за багатьма напрямами він дійсно підставив плече своїм колегам в Кабміні. Я маю на увазі евакуацію наших людей з Уханя через короновірус. Хоча це була пряма відповідальність Міністерства охорони здоров'я, але Нацгвардія і Поліція підставили плече і масових заворушень не було. Так, є питання до Міністерства охорони здоров'я щодо забезпечення правильної комунікації. Тому мій прогноз - міністр Аваков однозначно повинен залишитися, працювати в оновленому Кабміні. Він працює в міністерстві вже шість років. І за цей час фактично в усіх напрямках в МВС забезпечений порядок. Міністр справляється з тими викликами, які стоять перед МВС", - вважає нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178835
 
 
 Топ коментарі
 
Это понятно: без кваквакова бубочка так зассыт, что... Вопросов к Авакову меньше всего, поэтому он должен остаться в обновленном Кабмине, - депутат от СН Монастырский - Цензор.НЕТ 5920
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тепер я спокійний - "новиє ліца" залишаються Вопросов к Авакову меньше всего, поэтому он должен остаться в обновленном Кабмине, - депутат от СН Монастырский - Цензор.НЕТ 7480 та на сабакові вже проби ніде ставити
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Это понятно: без кваквакова бубочка так зассыт, что...
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Иван ,какая рука мАсквакалки? Все знают что, у козьих морд какцапов - копыта и IQ 15.
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За обещания поменять его перед Новым Годом уже можно и не вспоминать.
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Посмотри, Фирочка! Я купил тебе чудо-робот. Это будет незаменимый твой друг и помощник на кухне и по хозяйству. Теперь ты меня не будешь ругать иупрекать. Достаточно запрограммировать и нажать вот эту коричневую кнопку - робот выстирает, выгладит, сварит, вымоет посуду, сделает уборку. - Извини, Изя но кто же составит программу и будет нажимать кнопку?

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Не-не на *** Авакова. Пусть реформирует нары в тюрячке.
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Бу-га-га три раза=>кАнеШноАваков «временно»(!!!) остается министром МВД........😁😁😁
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Безсмертний аваков переживе ще не одного президента. Треш....
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тепер я спокійний - "новиє ліца" залишаються Вопросов к Авакову меньше всего, поэтому он должен остаться в обновленном Кабмине, - депутат от СН Монастырский - Цензор.НЕТ 7480 та на сабакові вже проби ніде ставити
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звісно, хто ж буде чинити для вас політичні розправи - ти, задріт?
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Аваков молодец .
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Я действительно так считаю .Он один из не многих молодец .
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дійсно, те, що "нова реформована поліція" знову обернулася на стару мусарню - це його особиста заслуга
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молодец, - среди зеленых овец, а среди настоящего молодца, - он и сам овца!
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Да, вопросов к нему нет никаких.
Если к другим и могут возникать вопросы, то с этим ценным кадром всем все понятно.
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Много коллег и депутатов согласны? А люди с этим согласны , неадекват ты второсортный? Кто все эти рахиты? Что это за стадо домроботниц блдь?
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Заказчиков убийства Гандзюк нашёл, убийство Шеремета раскрыл, вонючую мусарню
реформировал в профессиональную европейскую полицию.
Короче - маладец.
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хоть я и не поддерживаю авакова но он очень качественно чмырит сою. поэтому пусть ещё поработает.
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TheМясо ,ты тоже слепых грабишь? Слава богу рюкзаками вас обеспечили. Ещё не все дети и старики почувствовали реформы. Так что не трать здесь время, а давай в бой. За зе и рюкзаки фирмы "армяни" держите гордо знамя, стоя на трупах ваших детей.
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чмырит сою(с). Квинтэссенция 73-процентного интеллекта.
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когда пеця вас ботами обозвал вас это не смущало. а за сою вы взвыли..
"квинтэссенция 8-процентного интеллекта"
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пэця.боты.соя.взвыли. Словесный максимум Надийки-людоедки
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Оце так результати роботи що, в порівнянні з рештою, до Сабакова питань немає! Вопросов к Авакову меньше всего, поэтому он должен остаться в обновленном Кабмине, - депутат от СН Монастырский - Цензор.НЕТ 4479
Іншими словами: решта Кабміну це, просто мешканці Нових Санжар.
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Власть бубочки только на Авакове теперь и держится.
Кто ж его у толпы отбивать будет, если что?
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По "делу Шеремета" значит у "слуг народа" вопросов нет?
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Конечно нет. Зеленьім поЦреотам пофиг, что сидят невиновньіе патриотьі.
Им главное, чтобьі за бабло в конвертах от Хламидии ИХ не трогали.
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Молодец какой....вместе с порохом сожрал Яценюка. Вместе с порохом сожрал сначала Саахова, потом- всех остальных грузин. Вместе с майским калом сожрал пороха. С путиным съест зельца и дефолтную зекраину.
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Ты что то путаешь.
Яценюку оторвали яйца
Аваков тут не причем.
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Що не день то обличчя Рюкзакова все новіше і новіше!
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Вопросов может и меньше, зато какие....
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Так задай ему вопрос: кто последние 5-ть лет крышует нелегальные пункты металлоприёмки, если не закрылся ни один ???
Ну, а потом про то, кто крышевал годами нелегальный игровой бизнес, нелегальные АЗС и т.п.???
Короче, такие "ценные" кадры нужны и зелёной власти....
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К тому же у Авакова на многих "слук народа " есть компрометирующие материалы Вопросов к Авакову меньше всего, поэтому он должен остаться в обновленном Кабмине, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 6615
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Слуги урода... зебилам хоть в глаза сцы
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Это не оскорбление Вопросов к Авакову меньше всего, поэтому он должен остаться в обновленном Кабмине, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 931 Вы никак не оскорбляете животное констатацией факта его зверства...
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Констатация гаваришь? Запитань до Авакова найменше, тому він має залишитися в оновленому Кабміні, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 7940

Почему тогда умалчиваешь, что порохососам все пять лет в глаза ссали, а им, сверхэлитным, всё мало??
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Мне совершенно все равно, кому там ссали все 5-ть лет. Вы же за него и голосовали. В 54 процента в первом туре. А вот то, что зебилы разваливают гос-во в турборежиме- очевидно любому здравому человеку. Объективно. Статистически. По всем направлением.
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У себя в Москве будешь россиян дебилами называть.
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Я их скотами с 2003-го года величаю. В Харькове.
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Это не правительство, это филиал кремлевской мафии.
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какой позор. Кто ответит, за провал во всех министерствах ?! Ау зелупы, вам нравится? Скорее бы каждой маникюрщице впарили кассовый аппарат за 70к или штраф в лям за его отсутствие..... хочу услышать ваш ВОЙ, собаки =)
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отошли в прошлое рюкзаки как детские шалости.Лучший бизнес банковский особенно если под рукой полицейские для выбивания долгов из невыплативших занятое. Но это национальный еврейский бизнес и влезть в него не просто.Поэтому Аваков развернулся к золотодобыче. -Окружение Авакова с нарушениями получило разрешение на добычу золота./Течёт речечка да по песочечку моет золотишко. А молодой джульман эх, молодой джульман, заработал вышку.
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Какие могут быть вопросы у ягнят к волку ))))
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всем зебилам снова в глаза божьей росы прыснули.
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Да только за одно дело Шеремета его надо немедленно отстранить от должности, а потом судить за фальсификацию.
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Главный мафиози страны должен дальше руководить полицией!
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ЗЕЛЕНОСРАКИЙ ИДИОТ! ПО ТВОЕМУ СОБАКОВУ СКУЧАЮТ ВСЕ ЗОНЫ УКРАИНЫ!
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Омен Оманський без сабакова ніяк не впорається з охлосом.
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третий уряд , а он в министрах ))))) я ж говорил , что Украину слили росии еще при ПОРОХЕ !!!хотя росияне ТАЛДЫЧАТ . что он не их ))))глуппо было бы ))))
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да, с одним небольшим уточнением - при Порохе не слили Украину. сливают сейчас
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Залишити Сабакова це опустити рейтинг НЕЛОХА ще на 15%. Давай жги.
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Серьёзно? Ну вы точно Зебилы! А разгул криминала по всей стране как в 90-е вас не смущает?
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Как раз к Амиакову больше всего вопросов,- по отношению к нынешним тупым щенкам.
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Может, у Слуг народа к Авакяну и меньше всего вопросов, а вот у самого народа больше всего. Или народ не в счет у его слуг?
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Похоже, що свої ж зебіли, починають помалу щемити Бубочці його музикальний орган.
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У мене тільки одне питання до Сєні: хто віддав наказ ментам покинути своє відділення ,залишивши там всю зброю,перед захопленням Слов'янська Стрєлковим-Гіркіним?Цей момент чудово записали внутрішні і зовнішні відеокамери.Хіба шо ключики під килимком не залишили! Це питання і до Турчинова ,і до Тимошенко, і до Яценюка,і доТягнибока. Тоді це була одна команда.
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Тампона Авакова в ВР Геращенка замінив Монастирський! А коли людина тампон, то вона завжди буде близько до сраки!
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Питання повинні бути до синка *рюкзакова * !!! Запитань до Авакова найменше, тому він має залишитися в оновленому Кабміні, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 8965
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Тяжелый случай....
Особенно на фоне того, что по "делу Шеремета" к ответственности привлечены совершенно случайные люди с улицы, а по убийству бизнесмена, убившие его Кожара с женой свободно передвигаются просторами Украины и крутят дули всем желающим посадить их за решетку!
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т.е. аваков разыграл цирк и устроил потасовки в н санжарах и это называется "все отлично сделал"? аваков чорт и должен уйти! лучше под суд
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А стрельба в Мукачево ? А утопленные в подвале дела по Бахматюку ....Оставляя в кабмине Авакяна это своеобразная сделка с Беней Коломойким
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Що Беня сказав Аваку не чіпати ,справді цей мафіозі вірно служить олігархам ,а те що коїтся на дорогах ,розгул криміналітету і повний непрофесіоналізм в МВС, їх це не цікавить.
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