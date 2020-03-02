 Найманці РФ обстріляли зі 120-мм мінометів позиції ОС в районі Орєхового і Красногорівки, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.
Так, з 9 години ранку окупанти за 35 хвилин випустили 5 мін 120-го калібру і вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета по опорних пунктах українських військ біля населеного пункту Орєхове, на луганському напрямку.
3 міни такого ж калібру розірвалися після 7 ранку на позиціях підрозділів Об'єднаних сил неподалік Красногорівки, на донецькому напрямку.
Ще один обстріл був зафіксований на підступах до населеного пункту Мар'їнка, захисників якого противник обстріляв зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Втрат з нашого боку немає.
Бо в ООС кацапы безнаказанно шастают уже по тылам.
Наши позиции регулярно утюжат без всякой ответки. Враг заходит на оставленные по приказу говнокомандующего позиции, но миру-мир.
Селище, де минулої осені відбулося розведення військ.
"Та що тут за цей час помінялося? Стріляти менше не стали. Майже кожної ночі гатять...