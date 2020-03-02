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Все про:Міноборони (3190) обстріл (6029) Донбас (15452) операція Об'єднаних сил (2120)

 Найманці РФ обстріляли зі 120-мм мінометів позиції ОС в районі Орєхового і Красногорівки, втрат немає, - Міноборони

Сьогодні, 2 березня, російсько-окупаційні війська продовжували обстрілювати позиції ОС на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

Так, з 9 години ранку окупанти за 35 хвилин випустили 5 мін 120-го калібру і вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета по опорних пунктах українських військ біля населеного пункту Орєхове, на луганському напрямку.

3 міни такого ж калібру розірвалися після 7 ранку на позиціях підрозділів Об'єднаних сил неподалік Красногорівки, на донецькому напрямку.

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Ще один обстріл був зафіксований на підступах до населеного пункту Мар'їнка, захисників якого противник обстріляв зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Втрат з нашого боку немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178834
 
 
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цели сразу были засечены американскими контрбатарейными радарами и уничтожены дежурящими в небе ударными байрактарами
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Это ты про турецкие ВС в Сирии?

Бо в ООС кацапы безнаказанно шастают уже по тылам.
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І скільки вже можна терпіти ці знущання ? Для ЗЄлєй по ж. скільки обстрілів, скільки вбитих і покалічених українців. Для них головне "разобратся кто спровоцировал, и что видно в очке ПТН"
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Ми впевнено крокуємо сємімільнимі шагамі до миру.(Брехун Оманський)
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Как-то на фоне Эрдогана и арт-ответок ВСУ до мая 2019 это теперь очень странно выглядит.

Наши позиции регулярно утюжат без всякой ответки. Враг заходит на оставленные по приказу говнокомандующего позиции, но миру-мир.
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Страх і ненависть у Золотому: як живе зона розведення під обстрілами.
Селище, де минулої осені відбулося розведення військ.
"Та що тут за цей час помінялося? Стріляти менше не стали. Майже кожної ночі гатять...
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