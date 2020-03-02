 Заміна уряду нічого не змінить, тому що за всіма некомпетентними рішеннями влади стоїть Зеленський, - нардепка від ЄС Ірина Геращенко

Про це заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко під час погоджувальної ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пів року працює нинішній парламент, і рівень недовіри до нього вже 70%. Очевидно чому. Так само ще менший рівень довіри до уряду Зеленського", - констатувала Геращенко.

"Це означає насправді, що монобільшість і некомпетентний уряд, які руйнують державні інститути і не реагують на відверті провокації, як ми зараз бачимо і в сесійній залі, і на погоджувальній раді, несуть повну відповідальність за те, що відбувається з країною", - підкреслила співголова фракції.

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Вона заявила: "Падіння рейтингу самого Зеленського, насправді, і призводить до цього позачергового засідання, на якому відбудеться спроба перекласти відповідальність на виконавців. І мета цих спроб - зробити ще більше залежним і репресивним апарат правоохоронних органів і так само ще більш залежним і реваншистський уряд", - зазначила вона.

Нардепка додала, що Зеленський повинен нести персональну відповідальність за свої кадрові призначення.

"Ми вважаємо, що не можна перетворювати парламент на філію Банкової. Це не чесно, коли президент Зеленський намагається свої проблеми перекласти на призначений ним уряд. Депутати не мали ніякого стосунку, навіть з монобільшості, за призначення цього уряду. І тоді чесніше не змінювати шило на мило, як ви намагаєтеся зробити на цьому тижні, а щоб сам Зеленський очолив уряд і керував тим, що він збирається робити", - заявила Геращенко.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада на вимогу Зеленського збереться на позачергове пленарне засідання. На порядку денному позачергового засідання ВР значущих питань про Кабмін і дії силовиків у сфері боротьби з корупцією.

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