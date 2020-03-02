 Заміна уряду нічого не змінить, тому що за всіма некомпетентними рішеннями влади стоїть Зеленський, - нардепка від ЄС Ірина Геращенко

Про це заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко під час погоджувальної ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пів року працює нинішній парламент, і рівень недовіри до нього вже 70%. Очевидно чому. Так само ще менший рівень довіри до уряду Зеленського", - констатувала Геращенко.
"Це означає насправді, що монобільшість і некомпетентний уряд, які руйнують державні інститути і не реагують на відверті провокації, як ми зараз бачимо і в сесійній залі, і на погоджувальній раді, несуть повну відповідальність за те, що відбувається з країною", - підкреслила співголова фракції.
Вона заявила: "Падіння рейтингу самого Зеленського, насправді, і призводить до цього позачергового засідання, на якому відбудеться спроба перекласти відповідальність на виконавців. І мета цих спроб - зробити ще більше залежним і репресивним апарат правоохоронних органів і так само ще більш залежним і реваншистський уряд", - зазначила вона.
Нардепка додала, що Зеленський повинен нести персональну відповідальність за свої кадрові призначення.
"Ми вважаємо, що не можна перетворювати парламент на філію Банкової. Це не чесно, коли президент Зеленський намагається свої проблеми перекласти на призначений ним уряд. Депутати не мали ніякого стосунку, навіть з монобільшості, за призначення цього уряду. І тоді чесніше не змінювати шило на мило, як ви намагаєтеся зробити на цьому тижні, а щоб сам Зеленський очолив уряд і керував тим, що він збирається робити", - заявила Геращенко.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада на вимогу Зеленського збереться на позачергове пленарне засідання. На порядку денному позачергового засідання ВР значущих питань про Кабмін і дії силовиків у сфері боротьби з корупцією.
Кстати, там из правительства ФОПам привет передают. Говорят, что если денег в других местах не найдут, то отменят упрощёнку для предпринимателей-физиков.
27 миллиардов 822 миллиона гривен должна отдать Украина кредиторам.
График выглядит так:
1 марта - выплаты по евробондам на сумму 419 млн долларов.
4 марта - погашение ОВГЗ на сумму 4,2 млрд гривен.
11 марта - погашение ОВГЗ на сумму 950 млн гривен.
13 марта - возвращение кредита МВФ на сумму 407 млн долларов.
25 марта - выплаты по евробондам на сумму 110 млн долларов.
А денег нет.
Как вы думаете, что делают уЗеленского для того, что бы саккумулировать эту сумму для выплат по обязательствам?
Правильно!
Они перестали возвращать НДС.
Вава, нужно что-то делать. Ты ж понятия не имеешь, что такое пенсионеры без пенсий.
Президент Зеленський діє за сценарієм президента-втікача Януковича, підпорядковуючи собі правоохоронні органи й влаштовуючи політичні переслідування представників опозиції. Про це під час погоджувальної ради заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.
Геращенко нагадала, що в Україні наступ на демократію та організація політичних переслідувань завжди зустрічають спротив суспільства.
"Мені дуже прикро, що колеги так активно наступають на граблі, які залишені на Банковій Януковичем. Тому що це уряд Януковича і сам Янукович, режим Януковича зосередились не на країні, не на економіці, а на посадках. Ми пам'ятаємо, чим це завершилось. І ми щиро бажаємо вам не наступати на ці граблі, а зайнятися питаннями, яких дійсно потребує сьогодні українське суспільство", - підкреслила співголова фракції "Європейська Солідарність".