 Ми не маємо на меті відмовитися від нових облич у владі, але треба знайти баланс, - "слуга народу" Корнієнко

Про це він сказав, відповідаючи під час брифінгу на запитання про те, чи означають чутки щодо можливого прем'єрства Тігіпка те, що "Слуга народу" відмовляється від концепції нових облич у владі, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Немає повністю мети зараз відмовитися від нових і повернути всіх старих, але певний баланс завжди можна знайти і розширити цю концепцію", - заявив Корнієнко.
"Ми побачили її сильні і слабкі сторони, зараз хочемо її підсилити", - додав він.
Нагадаємо, пресслужба Верховної Ради повідомила, що український парламент збереться на позачергове пленарне засідання о 16:00 4 березня 2020 року на вимогу президента України Володимира Зеленського. Причини скликання позачергового засідання і винесені на розгляд питання в повідомленні не вказувалися.
Раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра. Сергія Тігіпка називають серед можливих кандидатів на посаду.
им уже никто не верит а они продолжают накидывать победоносное дерьмо на вентилятор
Если баланс не сошёлся, значит в нём ошибка.
Если баланс сошёлся, значит в нём две ошибки...
02.03.2020, 12:02 • 135 • 0
Завтра, 3 березня, Конституційний суд продовжить розгляд скарги на закон "Про очищення влади", за яким низка чиновників часів президента Віктора Януковича не можуть обіймати посади у владі.
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Пленарне засідання КСУ розпочнеться о 10 годині ранку, питання люстрації заплановане першим пунктом у порядку денному.
Востаннє суд розглядав цю скаргу 16 січня.
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Водночас 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку".
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