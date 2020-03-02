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 Політика України
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Все про:Кабмін (3741) призначення (506) Тігіпко (185) Корнієнко (134)

 Ми не маємо на меті відмовитися від нових облич у владі, але треба знайти баланс, - "слуга народу" Корнієнко

Заступник голови фракції "Слуга народу", глава партії Олександр Корнієнко сказав, що від концепції нових облич у владі не збираються відмовлятися, але потрібно знайти баланс.

Про це він сказав, відповідаючи під час брифінгу на запитання про те, чи означають чутки щодо можливого прем'єрства Тігіпка те, що "Слуга народу" відмовляється від концепції нових облич у владі, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Немає повністю мети зараз відмовитися від нових і повернути всіх старих, але певний баланс завжди можна знайти і розширити цю концепцію", - заявив Корнієнко.

"Ми побачили її сильні і слабкі сторони, зараз хочемо її підсилити", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консультації щодо кадрових змін у Кабміні тривають, - "слуга народу" Корнієнко

Нагадаємо, пресслужба Верховної Ради повідомила, що український парламент збереться на позачергове пленарне засідання о 16:00 4 березня 2020 року на вимогу президента України Володимира Зеленського. Причини скликання позачергового засідання і винесені на розгляд питання в повідомленні не вказувалися.

Раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра. Сергія Тігіпка називають серед можливих кандидатів на посаду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178829
 
   
 Топ коментарі
 
Фу устал от этих пустых спичей ЗЕ

им уже никто не верит а они продолжают накидывать победоносное дерьмо на вентилятор
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- Вы--дезертир трудового фронта! - Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.(с)
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Та скажи вже, що ти телишся як целка, алкаш недобитий!
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Фу устал от этих пустых спичей ЗЕ

им уже никто не верит а они продолжают накидывать победоносное дерьмо на вентилятор
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Закон Мерфи для Бухгалтеров:
Если баланс не сошёлся, значит в нём ошибка.
Если баланс сошёлся, значит в нём две ошибки...
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У нас нет цели отказаться от новых лиц во власти, но надо найти баланс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9098 нюансик - ошибки должны быть на одну сумму))
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Повертатимуть януковичів? КСУ візьметься за люстрацію напередодні позачергового засідання Ради
02.03.2020, 12:02 • 135 • 0

У нас нет цели отказаться от новых лиц во власти, но надо найти баланс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4468
Завтра, 3 березня, Конституційний суд продовжить розгляд скарги на закон "Про очищення влади", за яким низка чиновників часів президента Віктора Януковича не можуть обіймати посади у владі.
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Пленарне засідання КСУ розпочнеться о 10 годині ранку, питання люстрації заплановане першим пунктом у порядку денному.
Востаннє суд розглядав цю скаргу 16 січня.
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Водночас 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку".
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здрістуйте, Мікіла Янович і Віктор ФідоровічУ нас нет цели отказаться от новых лиц во власти, но надо найти баланс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3493
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Один дурак, другой умный, среднее нормальный, надо на все должности поставить по два человека, Зе и Пэтруха, Гончарук и Юля, Рябошапка и портнов , ну и далее.
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уже даже не улыбает - сходите уже к бомжам и там подберите очередные новые лиц, не думаю, что это будет хуже, чем те, шо в раде засели
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А сразу нельзя было найти ,с первого раза,чтоб таких как милафонов,не попадали вообще туда ? И какой баланс ,возврат рыгоанальных воров ?
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Вони продовжують ділити на "нові" і "старі"...На професіоналів і тупих ділити не спроможні...
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Я "дічайше" вибачаюсь, але про які "сильні" сторони воно згадало? Окрім зашкварів та падіння економіки нічого позитивного не відбувається. Чи це і є ті самі "сильні" сторони "новьіх ліц"?
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Та да, що не день то обличчя Авакова все новіше і новіше!
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У Корниенко, конечно же, нет цели. Новые лица-это кто? Баланс найти? Разные ток-шоу, на разных тв, выкатывают, периодически, новые лица.В связке со "старыми" лицами. Баланс еще тот. Ротации в Кабмине, после брифинга гончарука, неизбежны. Дурдом какой-то в кабмине. Разве нет?
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Зрозуміло, що "новиє ліца нє із сістєми" - це Богдан, Рябошапка, Гончарук, Разумков які працювали в уряді Азарова. А "найти баланс" - це наприклад повернути Тігіпка, який працював не тільки віце-прем'єром у Януковича і навіть у самого Павла Лазаренка. А Разумков "гнув спину" у службі протоколу віце-прем'єра Тігіпка. Чи, наприклад, Богдан у прем'єр-міністра Азарова очолював управління по боротьбі з корупцією, а Рябошапка з Гончаруком були підлеглими Богдана. Кіля Азіров вже в Ростові валізи спакував тільки й жде свистка. Або олігарх Валерій Хорошковський - він і перший віце-прем'єр, і міністр фінансів, і голова СБУ, і голова митниці 2009 - 20012 роки. Вгадайте з трьох раз, хто тоді був прем'єр-міністром, а потім президентом. Все вірно Віктор Янукович. Ось вам і баланс старих ригів і молодих регіоналів у шкурі слуг народу.
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Вот те на---кричала детвора. Так что, баланса то и не было? А как же шли во власть? И почти год как? А баланса нет. Только вот отбалансировать собрались. А когда оно сбалансируется? А может вам байстрюкам по развалу схождением заехать? Чтоб занесло в овраг на повороте?!
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Які ж ви мерзоти. Ви ж кричали, що все зміните, всіх заміните. А вийшло ,що ви просто обіс--ся. До влади через брехню. піарство, прийшли клоуни,україноненависникі і прихильникі фашистсько--азіатського міра.А тепер треба шукати професіоналів, бо ви ніхто. То ідіть добровільно з влади,щоб не привести до нового Майдана,який буде набагато кривавий і може привести до розпаду України.Більшовикі вже приводили до влади кухарок і як результат--розруха і голод,діфіцит і безправіє.А народ--майте гідність і голову і не будьте такими тупими.
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зебилы опять всех обманули,оказывается не в лицах дело, новые не помогли
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