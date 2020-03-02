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 Консультації щодо кадрових змін у Кабміні тривають, - "слуга народу" Корнієнко

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що нині тривають консультації щодо кадрових змін у Кабінеті міністрів.

Про це він сказав на брифінгу після засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Тривають ще консультації всередині фракції, і з Офісом Президента, і з урядом. Ми прізвища не любимо називати. Бо назвеш, а завтра ця людина буде відмовлятися і скаже, що про "мене вже всі анонімні телеграм-канали написали", - сказав Корнієнко.

"Треба дуже посилитися, з огляду на ті події, які відбуваються у світі", - додав він.

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Нагадаємо, після того, як на 4 березня було скликано позачергове засідання Верховної Ради, в ЗМІ з'явилися чутки про те, що готуються кадрові перестановки в Кабміні і, можливо, навіть зміна прем'єр-міністра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178827
 
 
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Дебилы.
На вр надо выходить с готовыми решениями, а не объявлять заседание, а потом чесать репу, а на хрена
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