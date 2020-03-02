 Волонтер Сініцин подав правоохоронцям заяви про порушення Портнова: "Готуємо інші сюрпризи в юридичній, і не тільки, площині"

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав волонтер Роман Сініцин, передає Цензор.НЕТ.
"Відрижка минулого і заступник адміністрації Януковича Портнов - шось там написав стосовно мене про "грабіл армію", "постоянно лєтал зарубеж", "нє платіл налогі". Найцікавіше звичайно про Армію, бо в той час коли Портнов обісраний, після того як ледве втік з України, сидів в Москві - сотні тисяч людей з усієї країни намагались допомогти своїй Армії вижити та випиляти побільше ворогів. Це не новина, в 14-16 волонтерило пів країни, хтось продовжує це робити і зараз. Я б не звернув уваги на цей маніпулятивний вкид і навіть не реагував би - ватним портновским хомячкам нічого не доведеш. Але є одне але. Мамкін моралізатор, якого так турбує що хтось вчинив уявний злочин - сам вчинив злочин, причому уже реальний, отримавши в незаконний спосіб та розповсюдивши мої персональні дані. І не тільки мої", - заявив волонтер.
"Звичайно, змовчавши про відображені в деклараціях та сплачені з 2016 десятки тисяч гривень податків від підприємницької діяльності, а показавши просто довідку "фізичної особи" з фактично нулями. Власник одного з найбільших туристичних порталів - часто літає закордон?! Не може такого бути!) Але щось надто багато тексту про цю мразоту, менше тексту - більше двіжу. Сьогодні юристами "Міллер, юридична компанія" в інтересах свого клієнта подана пачка заяв про злочин та адвокатських запитів. В ДБР, нехай встановлюють хто з посадових осіб у прикордонників злив виписку з закритої бази "ГАРТ" свино-собчій агентурі. В поліцію теж, тільки стосовно податківців. І стосовно самого Портнова. Також готуємо інші сюрпризи в юридичній, і не тільки, площині", - додав Сініцин.
рыло падло в пуху ???
А той, шо на фото, дуже багато зробив для кацапських свінособак на корпоративах під час війни з тими свінособаками.
І не один раз!
Що я не співаю, як він, на свінособачих корпоративах?
І сплачую їх і сьогодні.
Я тебе, кацапська свинособако, навіть не питаю, звідкіля у тебе інформація про те, шо Вакарчук приховав податки і чому ти цю інформацію не розкриваєш.
Я тебе, кацапська свинособако, питаю лише одне - що ти зробив для України більшого, ніж Вакарчук?
воно таке слизьке на нагле...що треба без попередження, сильно і обгрунтовано!
бо дійсно...задрав цей самовпевненний лайнюк...
Их триста тысяч. И все вооружены.
Расскажи, какая должна быть всеобщая справедливость после Третьего Майдана?
"Относительно подробностей уголовного дела против Портнова - адвокат назвал несколько статей из Уголовного кодекса Панамы.
"Например, статья 382 - заведомо ложное заявление о совершении преступления, она также охватывает фальсификацию доказательств. Статья 384 - заведомо ложное заявление о совершении преступления невиновным лицом. Есть статья 260 - распространение неправдивой информации, которая ставит под угрозу национальную экономику или общественное доверие. Поскольку обвинение господином Портновым широко тиражировались в интернете и СМИ. Еще одна статья 385 - заведомо ложные показания свидетеля. Господин Портнов сам хвастался, что дал показания под присягой", - перечислил юрист."
только может не долететь.
Синички-в двигатель и усьо..
желательно-в патологоанатомической.
с официальным заключением.