 Волонтер Сініцин подав правоохоронцям заяви про порушення Портнова: "Готуємо інші сюрпризи в юридичній, і не тільки, площині"

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав волонтер Роман Сініцин, передає Цензор.НЕТ.

"Відрижка минулого і заступник адміністрації Януковича Портнов - шось там написав стосовно мене про "грабіл армію", "постоянно лєтал зарубеж", "нє платіл налогі". Найцікавіше звичайно про Армію, бо в той час коли Портнов обісраний, після того як ледве втік з України, сидів в Москві - сотні тисяч людей з усієї країни намагались допомогти своїй Армії вижити та випиляти побільше ворогів. Це не новина, в 14-16 волонтерило пів країни, хтось продовжує це робити і зараз. Я б не звернув уваги на цей маніпулятивний вкид і навіть не реагував би - ватним портновским хомячкам нічого не доведеш. Але є одне але. Мамкін моралізатор, якого так турбує що хтось вчинив уявний злочин - сам вчинив злочин, причому уже реальний, отримавши в незаконний спосіб та розповсюдивши мої персональні дані. І не тільки мої", - заявив волонтер.

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"Звичайно, змовчавши про відображені в деклараціях та сплачені з 2016 десятки тисяч гривень податків від підприємницької діяльності, а показавши просто довідку "фізичної особи" з фактично нулями. Власник одного з найбільших туристичних порталів - часто літає закордон?! Не може такого бути!) Але щось надто багато тексту про цю мразоту, менше тексту - більше двіжу. Сьогодні юристами "Міллер, юридична компанія" в інтересах свого клієнта подана пачка заяв про злочин та адвокатських запитів. В ДБР, нехай встановлюють хто з посадових осіб у прикордонників злив виписку з закритої бази "ГАРТ" свино-собчій агентурі. В поліцію теж, тільки стосовно податківців. І стосовно самого Портнова. Також готуємо інші сюрпризи в юридичній, і не тільки, площині", - додав Сініцин.