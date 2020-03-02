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 Політика України
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Все про:Портнов (187) Сініцин Роман (26)

 Сініцин: У поліцію подали заяви щодо податківців і щодо самого Портнова. Готуємо інші сюрпризи в юридичній, і не тільки, площині

Волонтер Роман Сініцин звернувся до правоохоронних органів щодо публікації ексзаступником голови АП часів Віктора Януковича Андрієм Портновим його персональних даних.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав волонтер Роман Сініцин, передає Цензор.НЕТ.

"Відрижка минулого і заступник адміністрації Януковича Портнов - шось там написав стосовно мене про "грабіл армію", "постоянно лєтал зарубеж", "нє платіл налогі". Найцікавіше звичайно про Армію, бо в той час коли Портнов обісраний, після того як ледве втік з України, сидів в Москві - сотні тисяч людей з усієї країни намагались допомогти своїй Армії вижити та випиляти побільше ворогів. Це не новина, в 14-16 волонтерило пів країни, хтось продовжує це робити і зараз. Я б не звернув уваги на цей маніпулятивний вкид і навіть не реагував би - ватним портновским хомячкам нічого не доведеш. Але є одне але. Мамкін моралізатор, якого так турбує що хтось вчинив уявний злочин - сам вчинив злочин, причому уже реальний, отримавши в незаконний спосіб та розповсюдивши мої персональні дані. І не тільки мої", - заявив волонтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова готова зустрітися з Портновим, але відмовляє в зустрічі щодо проваджень, де він фігурує, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

"Звичайно, змовчавши про відображені в деклараціях та сплачені з 2016 десятки тисяч гривень податків від підприємницької діяльності, а показавши просто довідку "фізичної особи" з фактично нулями. Власник одного з найбільших туристичних порталів - часто літає закордон?! Не може такого бути!) Але щось надто багато тексту про цю мразоту, менше тексту - більше двіжу. Сьогодні юристами "Міллер, юридична компанія" в інтересах свого клієнта подана пачка заяв про злочин та адвокатських запитів. В ДБР, нехай встановлюють хто з посадових осіб у прикордонників злив виписку з закритої бази "ГАРТ" свино-собчій агентурі. В поліцію теж, тільки стосовно податківців. І стосовно самого Портнова. Також готуємо інші сюрпризи в юридичній, і не тільки, площині", - додав Сініцин.

Сініцин: У поліцію подали заяви щодо податківців і щодо самого Портнова. Готуємо інші сюрпризи в юридичній, і не тільки, площині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178826
 
   
 Топ коментарі
 
а ты, кацапская свинособака, для Украины сделал больше, чем тот, кто на фото ?
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Эту рашисткую свинью стряпавшую и узаконивающую все делишки овоща давно пора раздавить как гниду.
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Только Третий Майдан и суды Линча для врагов Украины очистят страну от антиукраинской блевоты и двинут Украину к процветанию.
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а чего валантёр задёргался ?
рыло падло в пуху ??? Волонтер Сініцин подав у ДБР і поліцію заяви про правопорушення Портнова: "Готуємо інші сюрпризи в юридичній, і не тільки, площині" - Цензор.НЕТ 5987
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а ты, кацапская свинособака, для Украины сделал больше, чем тот, кто на фото ?
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На свинособачій мові я не розумію.
А той, шо на фото, дуже багато зробив для кацапських свінособак на корпоративах під час війни з тими свінособаками.
І не один раз!
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найгірший ворог України - це такі, як ти, манкурти, з мовою, паспортом.....
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Що тобі не подобається?
Що я не співаю, як він, на свінособачих корпоративах?
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Таке гавно як ти не подобається. Мало вас, уродів малороських, на Донбасі прикопали.
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країною правлять жиди, а в тебе претензії до українців ..... він з зельонським в 2014 р в мацкві не гастролював
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Питання було не в ньому, а в тому, що ти, кацапскька свинособака, зробило для України

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Я від своєї країни податки не приховував.
І сплачую їх і сьогодні.
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Я тебе, свинособако кацапська, не питаю про твої мізерні податки, яких ти однозначно сплатив в тисячі разів менше, наж Вакарчук.

Я тебе, кацапська свинособако, навіть не питаю, звідкіля у тебе інформація про те, шо Вакарчук приховав податки і чому ти цю інформацію не розкриваєш.

Я тебе, кацапська свинособако, питаю лише одне - що ти зробив для України більшого, ніж Вакарчук?
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ЭТОГО ХОЛУЯ-НЕДОНОСКА портова---надо давно уже на ЛЕСОПОВАЛ ОТПРАВИТЬ !!!!!!
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Вот негодник! На Бениного "святого" для бубочки покусился!
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Ну а что такого? Все по заветам "миротворца". А то прям двуличность какая-то
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Мне бы больше подошло - "не только с юридической стороны". Нахерачили бы харю, и показали на всю страну. Для профилактики, так скать.
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не треба було заздалегіть про те писати - щоби ота п*дла не приготувалася до бою...
воно таке слизьке на нагле...що треба без попередження, сильно і обгрунтовано!
бо дійсно...задрав цей самовпевненний лайнюк...
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Только Третий Майдан и суды Линча для врагов Украины очистят страну от антиукраинской блевоты и двинут Украину к процветанию.
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Да ладно тебе. Какой ещё "майдан" ? Просто армейские резервисты позвонят на Банковую, и скажут: "Достал. Сваливай".

Их триста тысяч. И все вооружены.
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Петька, не кизди, бо підеш за Чапаєвим рибок годувати.
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"А то что ж: один в 7-ми комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой по помойкам шляется, питание ищет."

Расскажи, какая должна быть всеобщая справедливость после Третьего Майдана?
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Эту рашисткую свинью стряпавшую и узаконивающую все делишки овоща давно пора раздавить как гниду.
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Короче начался судебный спам.Кто больше заяв на друг друга накатает.. Волонтер Синицын подал в ГБР и полицию заявления о правонарушениях Портнова: "Готовим другие сюрпризы в юридической, и не только, плоскости" - Цензор.НЕТ 4742
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синичкин,тебя Портнов раскатает ты же знаешь
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Так, як Пороха в Панамі Волонтер Сініцин подав у ДБР і поліцію заяви про правопорушення Портнова: "Готуємо інші сюрпризи в юридичній, і не тільки, площині" - Цензор.НЕТ 3182
"Относительно подробностей уголовного дела против Портнова - адвокат назвал несколько статей из Уголовного кодекса Панамы.
"Например, статья 382 - заведомо ложное заявление о совершении преступления, она также охватывает фальсификацию доказательств. Статья 384 - заведомо ложное заявление о совершении преступления невиновным лицом. Есть статья 260 - распространение неправдивой информации, которая ставит под угрозу национальную экономику или общественное доверие. Поскольку обвинение господином Портновым широко тиражировались в интернете и СМИ. Еще одна статья 385 - заведомо ложные показания свидетеля. Господин Портнов сам хвастался, что дал показания под присягой", - перечислил юрист."
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портнову,если шо-опять тикать.
только может не долететь.
Синички-в двигатель и усьо..
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За щеку возьмет? Портнов может - у него опыт есть, он же *****.
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особенно мине хочется увидеть сюрпризы не в юридической плоскости.
желательно-в патологоанатомической.
с официальным заключением.
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С беззаконием, законными методами, можно бороться только в правовом государстве!
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А. Портнов - это обоссанный кацапский черт. Он дышит только потому, что все в окружении Зеленского (Богданы, Ермаки, Шефиры и т.д.) чем-то были ему обязаны.
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Визжат Пецены прихвостни, скавчат... Но всё равно, Хряк Шоколадный отбудет в зону. И очень скоро.
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А Портянке пох. Он тупо открыто предлагает за вознаграждение от..издить тех, кто на него рот открывает.
Дякую, дуже дякую!

Сініцин: У поліцію подали заяви щодо податківців і щодо самого Портнова. Готуємо інші сюрпризи в юридичній, і не тільки, площині - Цензор.НЕТ 7783
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правосудия нету в Украине, только Судом Линча можно добиться справедливости!!!
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