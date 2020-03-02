 Ми завершуємо обговорення змін до Конституції в частині децентралізації, - "слуга народу" Корнієнко

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо консультації щодо змін до Конституції в частині децентралізації. Просто зараз відбувається у Вінниці обговорення, вони повністю інклюзивні - за участю мерів, глав ОТГ, представників місцевого самоврядування, триває жвава дискусія по всій країні. Я думаю, що ми незабаром отримаємо якісну модель того, як місцеве самоврядування бачить насамперед децентралізацію", - сказав він.

Читайте також: Дискусія про децентралізацію в областях України триватиме ще упродовж двох тижнів, - віцепрем'єр Шмигаль