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 Політика України
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Все про:Конституція (363) децентралізація (308) Корнієнко (134)

 Ми завершуємо обговорення змін до Конституції в частині децентралізації, - "слуга народу" Корнієнко

Заступник голови фракції "Слуга народу", глава партії Олександр Корнієнко заявив, що зараз завершується обговорення питання змін до Конституції в частині децентралізації.

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо консультації щодо змін до Конституції в частині децентралізації. Просто зараз відбувається у Вінниці обговорення, вони повністю інклюзивні - за участю мерів, глав ОТГ, представників місцевого самоврядування, триває жвава дискусія по всій країні. Я думаю, що ми незабаром отримаємо якісну модель того, як місцеве самоврядування бачить насамперед децентралізацію", - сказав він.

Читайте також: Дискусія про децентралізацію в областях України триватиме ще упродовж двох тижнів, - віцепрем'єр Шмигаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178822
 
 
 Топ коментарі
 
Луганде федерацию собираетесь дать! Ну ну ! А билеты в Ростов вы уже купили?
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Ще один знак. Перший був, коли впало посвідчення на інавгурації.
https://www.youtube.com/watch?v=Hiwb-mMwIaU&vl=uk
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Луганде федерацию собираетесь дать! Ну ну ! А билеты в Ростов вы уже купили?
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вреда от 100 дураков в стократ больше, чем от одного.
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Що то за зележопе чудо цей корнієнко? Смердить вже цілий ранок?
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Якось ці зміни до конституції співпали по часу зі змінами в конституцію х...лостану.
І самі зміни до конституції зібрались вносити відбірні прохфесіонали-дилетанти.
Мабуть не з проста це все.
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Когда антинародной власти-казнокрадов и коррупционеров надо отвлечь народ от нищеты и злыдней нечего она Конституцию меняет.
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А с кем, когда и где они проводят єти обсуждения? В Минске с представителями Параши?
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"Мы завершаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Корниенко" - Не *******, твари! В части дезинтеграции.
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Везде и всюду к чему прикасается рука зебильно-еврейской мафии всегда царит разруха, бардак, некомпетентность и извращение. Гнать надо этих уродов и побыстрее. Достали уже своими дебильными выходками и поступками. Мы завершаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9028
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Не гнать - ах вы, дети - а хватать и сажать!
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_Я вот просто никак не могу осмыслить людей, что хотят прогнать преступника с мешком награбленного у них на горбу (как янык втик), вместо хватать его. Просто не понимаю...
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Кожна шушара вважає своїм обов"язком змінювати Конституцію.
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Как ********** сказать что децентрализации=федерализация, Зеее схавают
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шо? особий статус лугандона прописали навєчно вже?
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На нормандській зустрічі в Парижі Зейла фактично підписав формулу штайнмайєра, тепер клоуни намагаються протягнути її в Конституцію, бо путін поставив умову, наступна зустріч у квітні відбудеться за умови закріплення в конституції особливого статусу ОРДЛО. Бубочка дуже хоче ще раз заглянути в очі путіна.
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