 Убивство Шеремета: розгляд апеляції щодо Антоненка перенесли через хворобу судді

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив юрист, залучений як фахівець адвокатами Андрія Антоненка, колишній військовослужбовець Леонід Маслов, інформує Цензор.НЕТ.
"Розгляд апеляційних скарг щодо Ріффмастера сьогодні не відбудеться. Суддя захворів", - написав Маслов.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Шок уже прошел, но нас ждет очень громкое завершение этого дела.
Я думаю, это случиться уже очень скоро.
Этой весной НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ПОСАДКИ (Необхідно влаштувати шоу! На хліб його не намажеш, та увагу від федералізації і продажу землі, відволічеш), в среду проведем серьезный разговор с руководителями правоохранительных органов, - "слуга народа" Корниенко. Про Закон, дятли, й не говорять