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Все про:апеляція (292) Шеремет (400) Антоненко Андрій (94)

 Убивство Шеремета: розгляд апеляції щодо Антоненка перенесли через хворобу судді

Сьогоднішній розгляд апеляції на арешт музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, переноситься через хворобу судді.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив юрист, залучений як фахівець адвокатами Андрія Антоненка, колишній військовослужбовець Леонід Маслов, інформує Цензор.НЕТ.

"Розгляд апеляційних скарг щодо Ріффмастера сьогодні не відбудеться. Суддя захворів", - написав Маслов.

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Убивство Шеремета: розгляд апеляції щодо Антоненка перенесли через хворобу судді 01

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178819
 
 
 Топ коментарі
 
Судья наверное по самый нос лежит под одеялом насирова.
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Ну как Вас нагнула украинцы зелёная власть, стоите в стойле. Сейчас у них заболел судья, потом заболеет прокурор, потом буде 9 мая, а там ещё одну причину найдут и сидеть будут безвинно наказанные, столько сколько нужно зеленой погани
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Более нелепой ситуации, за последнее время, чем это, так сказать, несуразное судилище, трудно вспомнить....
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Судья наверное по самый нос лежит под одеялом насирова.
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Бедняга пожалеем все его, а человек в сезо уже хрен скока
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В таких случаях судью следует помещать в тюремную больницу и хай лечится до полного выздоровления
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А от дійсно. Що заважає Господу трохи нагадати, що брехня і підлість, то гріх, за який карають?
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Ну как Вас нагнула украинцы зелёная власть, стоите в стойле. Сейчас у них заболел судья, потом заболеет прокурор, потом буде 9 мая, а там ещё одну причину найдут и сидеть будут безвинно наказанные, столько сколько нужно зеленой погани
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Не треба плутати українців, і тих, хто добровільно став раком по наказу телевізора.
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Да, шока уже не будет.
Шок уже прошел, но нас ждет очень громкое завершение этого дела.
Я думаю, это случиться уже очень скоро.
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коронавірус косить судейський корпус, якщо люстрація не конституційна
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спдисты... форменные продажные садисты... я об украинских судьях...да и кривосудии в общем
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Судья не может ни посадить, ни отпустить, поэтому и морозится, а болезнь или какая нибудь другая причина, разумеется, лишь повод.
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Более нелепой ситуации, за последнее время, чем это, так сказать, несуразное судилище, трудно вспомнить....
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Гребані виродки, та їх там усіх треба ціх суддів пересаджати!!!!
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рассмотрение апелляции по Антоненко перенесли из-за болезни судьи... надо проверить обоснованность выдачи б\л судье семейным доктором. Насморк не считается.
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