EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1698  41
Все про:Кабмін (3741) Корнієнко (134)

 Потрібно системно та інституційно переглянути те, що робить Кабмін. Ідея щодо укрупнення міністерств не спрацювала, - "слуга народу" Корнієнко

У зв'язку з тим, що сьогодні перед Україною стоять виклики у вигляді епідемії коронавірусу і світової фінансової кризи, що насувається, а також не проводиться той курс, який підтримав електорат на парламентських і президентських виборах, Верховній Раді необхідно системно та інституційно переглянути те, що робить уряд, заявив перший заступник керівника фракції "Слуга народу", глава партії Олександр Корнієнко.

"Я думаю, що в середу ми проведемо предметну розмову, поставимо конкретні питання: як так сталося, що курс, який обрали 73% населення і потім підтвердили це великим результатом на парламентських виборах, - це правильний курс і довіра до президента зберігається, довіра до курсу зберігається. Але за фактом у кишенях люди не відчувають цього, в платіжках люди не відчувають цього, в системних реформах люди не відчувають цього", - заявив Корнієнко в понеділок на засіданні Погоджувальної ради Верховної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" впевнений, що уряд має перетворитися на штаб з протидії тим загрозам, які сьогодні стоять перед Україною.

Читайте: Ми думаємо над серйозним посиленням уряду. Поки рано говорити, яким буде фінальне рішення, - Гончарук

"З урахуванням тієї ситуації з безпекою, яка є: коронавірус, можлива фінансова криза, - нам точно потрібно переглядати системно та інституційно те, що має робити уряд. Він має перетворитися на своєрідний штаб з усунення загроз", - додав Корнієнко.

Він визнав, що ідея з укрупненням міністерств виявилася невдалою, і анонсував повернення до дискусії про створення міністерства промислової політики.

"Ідея щодо укрупнення міністерств до кінця не спрацювала, ми про це вже давно говоримо. Точно ідея з тим, щоб винести з поля зору промислову політику і взагалі економіку як окремий напрямок на рівні віцепрем'єра теж не спрацювала. Нам необхідно повертатися, напевно, до міністерства промислової політики, до такої ідеї", - сказав народний депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін надурив зі статистикою, щоб знизити показники падіння виробництва, - економіст Компанієць. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178817
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Короновриус против зебилоидного электората. Кто кого?
 показати весь коментар
 
 
Можно уже констатировать, что правительство обосралось? Или остались сомневающиеся? Нужно системно и институционально пересмотреть то, что делает Кабмин. Идея по укрупнению министерств не сработала, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8200
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вернем директора винницкого рынка? Да, кстати, как его звали то, а то я уже и забыл.
 показати весь коментар
 
Моожно и Азирова, отменят люстрацию и Киля, добро пожаловать. спаси Бубочку!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Це саме яскраве досягнення Петра Олексійовича - аж 73% бажають щоб його посадили. Ще жодному президентові таке не вдавалось. Бу га га.
 показати весь коментар
 
 
Это говорит больше о вашем умственном развитии, чем о Петре Алексеевиче.

И вот это реально печально, а не бугага.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А нет тут ничего странного? Значит хряк-мародер хороший, а 73% украинцев плохие? Не тот народ достался ПАПе? А может ему страну поменять, как уже сделал один из бывших президентов?
 показати весь коментар
 
 
Значит все как и было со времен совка. 73% - тупое люмпенское быдло.
Откуда у вас возьмется гордость, честь, ум и совесть?
 показати весь коментар
 
 
Странность за странностью. Значит ...тупое люмпеновское быдло, но ПАП никак не хочет его потерять. Зачем ему быдло? Быдло не меняет своих правителей. Быдло живет в паРаше где практически 20 лет правит ***** единоосибно. Украинцы такого не хотят. Вали в свою паРашу где совковое тупое люмпеновское быдло цыетет и пахнет.
 показати весь коментар
 
Как-то так:
Почему Вы не сделаете пластическую операцию?
А толку! Фасад обновишь, а канализация все равно старая! (Ф.Раневская)
 показати весь коментар
 
 
Надо начать с того, что почему страна такая слабая? Ответ простой - потому что министры и их подчиненные слабо разбираются, что они делают. Либо профиль не тот, либо просто образование есть, а применить не могут. В смысле телевизор есть, но на нем сидят.
 показати весь коментар
 
 
Система дала сбой, институты не работают
с непредсказуемой зелёной массой.
 показати весь коментар
 
30 лет инвалид бежал кросс на одной ноге, на 30й упал и хрипит.
 показати весь коментар
 
 
А, если попробовать окна КМ покрасить в другой цвет, у зебилоидов дела пойдут лучше?
 показати весь коментар
 
 
Шота как та машина не едет. Год сидят у руля - а она не едет. Шож такое?
 показати весь коментар
 
 
Не сработало? Прошло всего год - и нихера не сработало. Теперь зетипиллы поменяют одних типиллов на других. Сработает? А-ха-ха!! Зато по приколу и мы их сделаем третий раз все вместе!
 показати весь коментар
 
 
А что есть что-то , что "сработало"?????????
 показати весь коментар
 
 
Яж не думаю шо зетипиллы рассчитывали на какой то прогресс, ставя у руля своего дома клоуна из квартала 95. Было главное - этим сделать их всех вместе. Цель достигнута. Поздравляю зетипиллов с перемогой!
 показати весь коментар
 
 
"зеленое военное положение в Украине" штабисты-это от куйла
 показати весь коментар
 
 
институционально пересмотреть/ есть кому пересмотреть,Киве-специалисту. .
 показати весь коментар
 
 
Блин, КАК ВЫ , хунвейбины, недоуменные в Трускавце, достали своей тупостью
И НА ВСЕ ЖТИ ВАШИ ОПЫТЫ ТРАТЯТСЯ ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Потрібно системно та інституційно переглянути те, що робить Кабмін. Ідея щодо укрупнення міністерств не спрацювала, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7113
 показати весь коментар
 
 
На відміну від України Хунвейбіни в КИтаї дали результат. Була знищена прокримлівська група в ком партії і Китай заключив купу договорів з США. З того часу Китаю й пішла карта.
 показати весь коментар
 
А в Украине они пытаются вернуть партноменклатуру, которая осела в ОПЗЖ
 показати весь коментар
 
В нормальних країнах влада виходить до народу і каже: вибачте ми не здатні виконати обіцянки. І мирно йдуть в цивільне життя. Але не в Україні, тут за крісло тримаються зубами до останнього.
 показати весь коментар
 
Стесняюсь спросить - А КТО заплатит за эти "укрупнения"??? Во сколько нам обошлось слияние и разделение Минэконом развития и МинАПК??? Гнать этих деятелей в шею, но сначала заставить заплатить за "ошибки" или преступления!
 показати весь коментар
 
 
Дэбилы. Этот экономический гений думает, что проблема в укрупнениях или каких-то там слияних министерств.
 показати весь коментар
 
А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь . . . (Крылов, басня).

Укрупняете, разукрупняете, централизуете, децентрализуете, создаёте структуры, ликвидируете. Что эта власть, что прошлая, что позапрошлая и поза-позапрошлая. И на всех выборах только крик "караул, кругом коррупция, надо всех пересажать". Вот и сейчас два основных месседжа этой новости - надо посадки и идея с укрупнениями себя не оправдала.
Супер - надо было год жизни страны убить на то, чтобы сказать "чё-то тут вот это вот так".
Вместо того, чтобы просто сказать : "Пацаны, мы тупые, но уж больно нам тут нравится во власти, ништяков много всяких, за счёт ещё более тупого, чем мы, быдла . . ."

А всего-то надо, чтобы вместо переформатирований / укрупнений / переименований структур и перетасований их функций, они были наполнены вменяемыми кадрами и финансированием.

Вот, например, суды. Такие-сякие, плохие, реформируют-перереформируют, называют-переназывают, проверки проводят, а лучше особо не становится, как материлось общество на них, так и дальше матерится. А что надо сделать в суде вместо всяких там "реформ" ?
1. В судах первой инстанции 5591 судейских должностей - занято 3775. Остальные 1816 отсутствуют. В результате 13 судов не работают. в остальных нет от четверти до половины судей и оставшиеся готовы вешаться от рабочей нагрузки. В апеляционных судах ситуация не лучше. Вместо "высокомудрых" реформ киньте все силы на срочное заполнение вакансий. В результате рассмотрение дел ускорится в полтора-два раза.
2. Посмотрите на зарплату техперсонала суда - там сейчас минималка и около того. Люди разбегаются. Если не будет кому работать на судью (секретарь заседания, канцелярия, IT-шник), судопроизводство опять начнёт буксовать. Значит залейте в систему денег.
3. Никак не могут окончательно наладить систему электронного судопроизводства - дайте ответственным по шее и залейте на этот вопрос средства - сделают быстро, судопроизводство станет существенно быстрее и немного проще.
4. Тупо купите в суды оргтехнику современную, чтобы компы не висели по полдня, потому что судья тогда не может процесс вести.

И так по всем сферам - медицина, образование, армия и т.п.

То есть разогнать к чертям собачьим всех этих реформаторов, всякие комиссии и рабочие группы и просто выполнить бюджетные и кадровые запросы - каждая организация лучше знает, что её надо для нормально работы. Плюс, постоянно привлекать к ответственности (дисциплинарной, материальной, административной, уголовной), если кто-то не работает надлежащим образом. Увольнять, набирать новых. Учить, повышать квалификацию.
Только так это работать будет. И при этом не смотреть на партийные симпатии бюрократов - та будь хоть коммунистом, хоть националистом, хоть регионалом, хоть майдановцем - если нормально работаешь, работай себе.

А они (Президент, Кабмин, Верховный Совет) вместо этого занимаются постоянной сменой вывесок и кучей пафосных фраз о борьбе с коррупцией, забывая вышецитированную басню Крылова в ущерб эффективности работы госаппарата.
 показати весь коментар
 
В Украiнi два рази лiквiдовували мiнiстерствоо лiтики:один раз при Януковiчу,другий при Яценюку,формально,нiбито з дублювання функцiй,Треба дати мiнiстерству проимсловостi достатньо повноважень для повноцiнноi роботи,Треба розумiти,що промислова полiтика-це тiльки одне з повноважень,обов'язкiв.Нiде в свiтi немаэ мiн-ва зтакою назвою,яке займалосьби промисловiстью,тiльки в Украiнi такий дiбiлiзм.Iснують мiн-ва,наприклад,промисловостi i торгiвлi ,мiн-во промисловостi та енергетики i таке iнше.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору