 Потрібно системно та інституційно переглянути те, що робить Кабмін. Ідея щодо укрупнення міністерств не спрацювала, - "слуга народу" Корнієнко

"Я думаю, що в середу ми проведемо предметну розмову, поставимо конкретні питання: як так сталося, що курс, який обрали 73% населення і потім підтвердили це великим результатом на парламентських виборах, - це правильний курс і довіра до президента зберігається, довіра до курсу зберігається. Але за фактом у кишенях люди не відчувають цього, в платіжках люди не відчувають цього, в системних реформах люди не відчувають цього", - заявив Корнієнко в понеділок на засіданні Погоджувальної ради Верховної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" впевнений, що уряд має перетворитися на штаб з протидії тим загрозам, які сьогодні стоять перед Україною.
"З урахуванням тієї ситуації з безпекою, яка є: коронавірус, можлива фінансова криза, - нам точно потрібно переглядати системно та інституційно те, що має робити уряд. Він має перетворитися на своєрідний штаб з усунення загроз", - додав Корнієнко.
Він визнав, що ідея з укрупненням міністерств виявилася невдалою, і анонсував повернення до дискусії про створення міністерства промислової політики.
"Ідея щодо укрупнення міністерств до кінця не спрацювала, ми про це вже давно говоримо. Точно ідея з тим, щоб винести з поля зору промислову політику і взагалі економіку як окремий напрямок на рівні віцепрем'єра теж не спрацювала. Нам необхідно повертатися, напевно, до міністерства промислової політики, до такої ідеї", - сказав народний депутат.
И вот это реально печально, а не бугага.
Откуда у вас возьмется гордость, честь, ум и совесть?
Почему Вы не сделаете пластическую операцию?
А толку! Фасад обновишь, а канализация все равно старая! (Ф.Раневская)
с непредсказуемой зелёной массой.
И НА ВСЕ ЖТИ ВАШИ ОПЫТЫ ТРАТЯТСЯ ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Укрупняете, разукрупняете, централизуете, децентрализуете, создаёте структуры, ликвидируете. Что эта власть, что прошлая, что позапрошлая и поза-позапрошлая. И на всех выборах только крик "караул, кругом коррупция, надо всех пересажать". Вот и сейчас два основных месседжа этой новости - надо посадки и идея с укрупнениями себя не оправдала.
Супер - надо было год жизни страны убить на то, чтобы сказать "чё-то тут вот это вот так".
Вместо того, чтобы просто сказать : "Пацаны, мы тупые, но уж больно нам тут нравится во власти, ништяков много всяких, за счёт ещё более тупого, чем мы, быдла . . ."
А всего-то надо, чтобы вместо переформатирований / укрупнений / переименований структур и перетасований их функций, они были наполнены вменяемыми кадрами и финансированием.
Вот, например, суды. Такие-сякие, плохие, реформируют-перереформируют, называют-переназывают, проверки проводят, а лучше особо не становится, как материлось общество на них, так и дальше матерится. А что надо сделать в суде вместо всяких там "реформ" ?
1. В судах первой инстанции 5591 судейских должностей - занято 3775. Остальные 1816 отсутствуют. В результате 13 судов не работают. в остальных нет от четверти до половины судей и оставшиеся готовы вешаться от рабочей нагрузки. В апеляционных судах ситуация не лучше. Вместо "высокомудрых" реформ киньте все силы на срочное заполнение вакансий. В результате рассмотрение дел ускорится в полтора-два раза.
2. Посмотрите на зарплату техперсонала суда - там сейчас минималка и около того. Люди разбегаются. Если не будет кому работать на судью (секретарь заседания, канцелярия, IT-шник), судопроизводство опять начнёт буксовать. Значит залейте в систему денег.
3. Никак не могут окончательно наладить систему электронного судопроизводства - дайте ответственным по шее и залейте на этот вопрос средства - сделают быстро, судопроизводство станет существенно быстрее и немного проще.
4. Тупо купите в суды оргтехнику современную, чтобы компы не висели по полдня, потому что судья тогда не может процесс вести.
И так по всем сферам - медицина, образование, армия и т.п.
То есть разогнать к чертям собачьим всех этих реформаторов, всякие комиссии и рабочие группы и просто выполнить бюджетные и кадровые запросы - каждая организация лучше знает, что её надо для нормально работы. Плюс, постоянно привлекать к ответственности (дисциплинарной, материальной, административной, уголовной), если кто-то не работает надлежащим образом. Увольнять, набирать новых. Учить, повышать квалификацию.
Только так это работать будет. И при этом не смотреть на партийные симпатии бюрократов - та будь хоть коммунистом, хоть националистом, хоть регионалом, хоть майдановцем - если нормально работаешь, работай себе.
А они (Президент, Кабмин, Верховный Совет) вместо этого занимаются постоянной сменой вывесок и кучей пафосных фраз о борьбе с коррупцией, забывая вышецитированную басню Крылова в ущерб эффективности работы госаппарата.