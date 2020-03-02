 Теплокомуненерго мають можливість значно знизити для людей платіжку за газ, іноді навіть до 40%, - Гончарук

Про це на брифінгу 2 березня повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми добре пройшли зиму. Незважаючи на те, що на початку зими були побоювання, що у нас не буде контракту з Росією або будуть інші події, які призведуть до зриву опалювального сезону, цього не сталося. Зиму ми пройшли прекрасно завдяки погоді.
Незважаючи на те, що весняна погода призвела до того, що рівень споживання енергоресурсів в нашій системі значно зменшився, тому що енергетика працювала не на повну потужність, у нас є і позитивні ефекти. За лютий українці заплатять, можливо, рекордно малу цифру не тільки за цю зиму, а й за останні роки. Це результат роботи президента, парламенту, уряду - тут багато факторів вплинули. Це перший серйозний результат зими", - зазначив він.
За словами Гончарука, в лютому газ коштував значно дешевше:
"Ринок був сприятливим, і ми очікуємо, що в комунальних послугах газ буде коштувати менше, ніж 4 тисячі гривень. Це значно менше, ніж в лютому, грудні і листопаді. Очікуємо, що теплокомуненерго мають можливість поставити і знизити для людей платіжку, іноді навіть до 40%. Тобто, окремі споживачі отримають рахунок за лютий іноді на 40% менше, ніж минулої зими за відповідний період".
почему не снизить цену на саму Гигакаллорию?
и тогда б было ясно что и где..а так? а так - иногда... может быть...(как барин захочет?)
Готовятся к местным выборам сцуки!!!
Чтобы подать горячую воду в батарею , ее еще надо качнуть насосом . Если котельная на несколько домов - насос должен иметь мощность и потреблять много энергии
ВОТ И БОЛЬШАЯ СТОИМОСТЬ ТЕПЛА
Короче народные деньги никто считать не хочет
Бред редакції - платіжки за газ виставляють інші контори !
Теплокомуненерго - само споживач ....
"Рынок был благоприятным, и мы ожидаем, что в коммунальных услугах газ будет стоить меньше, чем 4 тысячи гривен. Это значительно меньше, чем в феврале, декабре и ноябре. Ожидаем, что теплокоммунэнерго имеют возможность поставить и снизить для людей платежку, иногда даже до 40%. То есть, отдельные потребители получат счет за февраль иногда на 40% меньше, чем в прошлую зиму за соответствующий период".Источник: https://censor.net.ua/n3178812
Бред Гончарука - газ займає значну вартість опалення , але далеко не всю .
Відповідно на 40% - знизити ціну на електоенергію для Теплокомуненерго ! Зроблять ?
Відповідно на 40% - знизити ціну на водопостачання для Теплокомуненерго ! Зроблять ?
Відповідно на 40% - знизити ціну на труби та інші комплектуючі для Теплокомуненерго ! Зроблять ?
Відповідно на 40% - знизити зараплату працівникам Теплокомуненерго ! Зроблять ?
Відповідно на 40% - знизити податки з Теплокомуненерго ! Зроблять ?
Економіст - недороблений