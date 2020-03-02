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 Політика України
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Все про:газ (1196) комунальні послуги (160) Гончарук_Олексій (740)

 Теплокомуненерго мають можливість значно знизити для людей платіжку за газ, іноді навіть до 40%, - Гончарук

За лютий українці заплатять рекордно низьку суму не тільки за цю зиму, а й за останні роки.

Про це на брифінгу 2 березня повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми добре пройшли зиму. Незважаючи на те, що на початку зими були побоювання, що у нас не буде контракту з Росією або будуть інші події, які призведуть до зриву опалювального сезону, цього не сталося. Зиму ми пройшли прекрасно завдяки погоді.

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Незважаючи на те, що весняна погода призвела до того, що рівень споживання енергоресурсів в нашій системі значно зменшився, тому що енергетика працювала не на повну потужність, у нас є і позитивні ефекти. За лютий українці заплатять, можливо, рекордно малу цифру не тільки за цю зиму, а й за останні роки. Це результат роботи президента, парламенту, уряду - тут багато факторів вплинули. Це перший серйозний результат зими", - зазначив він.

За словами Гончарука, в лютому газ коштував значно дешевше:

"Ринок був сприятливим, і ми очікуємо, що в комунальних послугах газ буде коштувати менше, ніж 4 тисячі гривень. Це значно менше, ніж в лютому, грудні і листопаді. Очікуємо, що теплокомуненерго мають можливість поставити і знизити для людей платіжку, іноді навіть до 40%. Тобто, окремі споживачі отримають рахунок за лютий іноді на 40% менше, ніж минулої зими за відповідний період".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178812
 
 
 Топ коментарі
 
патологічне безвідповідальне брехло Теплокоммунэнерго имеют возможность значительно снизить для людей платежку за газ, иногда даже до 40%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6588 не зважаючи на рекордно теплу зиму, платіжки вищі, ніж за аналогічні періоди минулого опалювального сезону..... скільки можна брехати, покидьки?
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В мире цены на газ рухнули до $100 баксов - из-за аномально теплой зимы. Но зебилам будут сцать в глаза и делить платежки на две бумажки. Вы разом это сделали...
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иногда...может быть...
почему не снизить цену на саму Гигакаллорию?
и тогда б было ясно что и где..а так? а так - иногда... может быть...(как барин захочет?)
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снизить / Уверения-обещания с утра до ночи. Гончаруку уже не доверяют 63%.
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патологічне безвідповідальне брехло Теплокоммунэнерго имеют возможность значительно снизить для людей платежку за газ, иногда даже до 40%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6588 не зважаючи на рекордно теплу зиму, платіжки вищі, ніж за аналогічні періоди минулого опалювального сезону..... скільки можна брехати, покидьки?
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В мире цены на газ рухнули до $100 баксов - из-за аномально теплой зимы. Но зебилам будут сцать в глаза и делить платежки на две бумажки. Вы разом это сделали...
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Им сцут в глаза, что виновата на Зе-команда - они мол понизили как могли и вывели минимальную сумму за всю историю планеты, а подлые облэнерго (это где то там на местах) не хотят снижать....
Готовятся к местным выборам сцуки!!!
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Вас рукоблудов вешать надо, за все что разграбили, что так по крупицам собиралось народом.
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Когда-то на крышах домов начали проектировать и устанавливать котельные
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При этом стоимость отопления резко падала, т к не было бешенных накруток на обслуживание и транспортировку газа .

Чтобы подать горячую воду в батарею , ее еще надо качнуть насосом . Если котельная на несколько домов - насос должен иметь мощность и потреблять много энергии
ВОТ И БОЛЬШАЯ СТОИМОСТЬ ТЕПЛА
Короче народные деньги никто считать не хочет
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При крышных котельных ВСПОЛОШИЛИСЬ власти, шо будет трудно скрывать отмыв денег и Тот Кабмин ( вроде Азарова): крышные котельные запретил
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А мне за декабри пришла платёжка, что я провел весь аномально тёплый месяць на Полюсе Холода. Где то здесь:
Теплокомуненерго мають можливість значно знизити для людей платіжку за газ, іноді навіть до 40%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 378
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местные виноваты,кабмин не при чем
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Февраль самый теплый месяц - ясный пень шо платежки должны быть меньше патаму ша меньше тепла потребляют потребители. Этож надо до такого додуматься самому, катаясь на самокате? Это пабеда! Гончарука - в президенты!
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А почему правительство не обяжет теплокоммунэнерго снизить на 40%. Получается захотят - снизят, не захотят - не снизят. Тут монополия, а не рынок, поэтому правительство должно ограничивать наценку, а если не захотят снижать, то должно давать писдоф.
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трепло на самокате, киздабол квартальный
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Теплокоммунэнерго имеют возможность значительно снизить для людей платежку за газ, иногда даже до 40%, - Гончарук

Бред редакції - платіжки за газ виставляють інші контори !
Теплокомуненерго - само споживач .... Теплокомуненерго мають можливість значно знизити для людей платіжку за газ, іноді навіть до 40%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 286

"Рынок был благоприятным, и мы ожидаем, что в коммунальных услугах газ будет стоить меньше, чем 4 тысячи гривен. Это значительно меньше, чем в феврале, декабре и ноябре. Ожидаем, что теплокоммунэнерго имеют возможность поставить и снизить для людей платежку, иногда даже до 40%. То есть, отдельные потребители получат счет за февраль иногда на 40% меньше, чем в прошлую зиму за соответствующий период".Источник: https://censor.net.ua/n3178812

Бред Гончарука - газ займає значну вартість опалення , але далеко не всю .
Відповідно на 40% - знизити ціну на електоенергію для Теплокомуненерго ! Зроблять ?
Відповідно на 40% - знизити ціну на водопостачання для Теплокомуненерго ! Зроблять ?

Відповідно на 40% - знизити ціну на труби та інші комплектуючі для Теплокомуненерго ! Зроблять ?

Відповідно на 40% - знизити зараплату працівникам Теплокомуненерго ! Зроблять ?

Відповідно на 40% - знизити податки з Теплокомуненерго ! Зроблять ?

Економіст - недороблений Теплокомуненерго мають можливість значно знизити для людей платіжку за газ, іноді навіть до 40%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 286
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