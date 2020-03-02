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 В Україні зупинила роботу одна з найбільших служб доставки "Ін Тайм": тисячі клієнтів не можуть отримати посилки, документи і грошові перекази

Тисячі відправлень українців зависли дорогою до адресатів, оскільки одна з найбільших приватних служб доставки "Ін Тайм" призупинила роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

Клієнти служби доставки повідомляють про проблеми в роботі компанії в різних регіонах країни. Зокрема, з Києва, Дніпра, Львова, Херсона. Тисячі адресатів не можуть отримати посилки, документи, що пересилаються, або грошові перекази за відправлені товари. Відділення служби закриті або не працюють. Саме тому забрати посилки поки неможливо. Працівникам компанії напередодні повідомили про звільнення, не виплативши зарплату за кілька місяців.

У суботу, 29 лютого, біля столичного транзитного терміналу перевізника зібралися потерпілі з усієї України. Всі вони відправляли посилки компанією "Ін Тайм" і чекають цінний вантаж і документи.

Валерій з друзями збирається в гори, тому відправив в Ужгород усе спорядження.

"Ніхто не може сказати, де воно чітко перебуває. За інформацією, яка є в мене, мої речі вже видані, що є неправдою, бо склади в Ужгороді зачинені", - каже він.

Одні вимагали повернути речі, інші хочуть отримати зароблені гроші. Туди ж прийшли і клієнти компанії, які чекають посилки: паспорти, візи і цінний вантаж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпошта" запустила прискорену доставку в США

Юлія Кузьміч шукає свою голландську цибулю – 2,5 тонни. Вартість покупки навіть боїться озвучити.

"Сіянка зараз. Вони з понеділка не беруть трубки. Менеджерів немає. Нікого ніде немає", - обурена киянка.

Більшість відділень компанії по країні справді зачинені, телефон контакт-центру не відповідає, а на сайті оголошення: з технічних причин прийом посилок припинено. Генеральний директор Сергій Грачов перебуває поза зоною досяжності.

Відповісти, коли клієнти зможуть забрати посилки, співробітники служби не можуть. І самі себе називають заручниками, бо вже кілька місяців не отримують зарплати. Тому на роботу приходять, але не працюють.

"За три місяці, з грудня. Виключили світло, і все. Цей товар завезли, на склад, і сказали: бувай здоровий!" - каже водій автонавантажувача Юрій Карпенко. Виїзд із термінала блокують водії-перевізники, бо з ними теж не розрахувалися. Клієнти, що зібралися під парканом, пропонують знайти компроміс, але марно.

Керівник столичного термінала переконує, що намагається вирішити проблеми, та обіцяє, що в понеділок посилки почнуть розвозити.

"Той вантаж, який перебуває в мене, ми почнемо його з понеділка розвозити по відділеннях для організації видавання. Буде виданий або отримувачу, або відправнику", - пообіцяв керівник управління термінальної логістики Києва Віталій Олександренко.

Спочатку ширилися чутки, що "Ін Тайм" банкрут, але офіційного оголошення про це немає. Отже, компанія має виконувати зобов'язання вчасно – в цьому переконані юристи. Адвокат Юрій Білоус радить вимагати від компанії відшкодування, зокрема і за втрату, і за затримку.

"Вони зобов’язані відшкодувати вартість такої пересилки і ще поряд 100% цієї вартості. Якщо оголошена цінність", - пояснив він.

Якщо ж компанія відмовиться, треба йти до суду та написати скаргу в Нацкомісію зі зв’язку. Невиплата ж співробітникам зарплатні може загрожувати директору навіть в’язницею: "Це максимально п’ять років позбавлення волі. Але це в будь-якому випадку не є підставою для того, щоб не надавати послуги".

Незадоволені клієнти викликали поліцію. Вже надвечір у столичному терміналі деяким клієнтам вдалося врятувати посилки.

Водночас 1 березня на сайті компанії з'явилося оголошення такого змісту: "Компанія "Ін Тайм" приносить свої вибачення клієнтам і партнерам. Попри зупинку магістральної логістики і закриття частини відділень ми продовжуємо робити все можливе, щоб видати вантажі нашим відправникам/одержувачам. Сьогодні було досягнуто домовленостей з ключовими гравцями ринку логістики про допомогу нам в ситуації, що склалася. Доставка вантажів буде проведена їх ресурсами в рамках відповідних мереж відділень, де клієнти зможуть отримати очікуване. План відправок залишків вантажів з міст буде опублікований в понеділок. Щиро дякуємо всім, хто протягнув руку допомоги, і просимо терпіння і розуміння від наших клієнтів".

Раніше 28 лютого на сайті Ін Тайм з'явилося повідомлення про технічний збій інформаційної системи, попередивши клієнтів про можливі збої роботи сортувального сервісу, контакт-центру тощо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178810
 
 
 Топ коментарі
 
Еще чуть-чуть и будут зарплаты по $4к. Как обещал вiслюк оманский! В Украине остановила работу одна из крупнейших служб доставки "Ин Тайм": тысячи клиентов не могут получить посылки, документы и денежные переводы - Цензор.НЕТ 3606
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Зачем зебилам экономика.. они теперь на войне наживаются. Так ведь зебы да?
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Еще чуть-чуть и будут зарплаты по $4к. Как обещал вiслюк оманский!
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Зачем зебилам экономика.. они теперь на войне наживаются. Так ведь зебы да?
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при Порохе работали развивались. это при ЗеКлоуне бизнес загибается
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Я конечно же дико извиняюсь за прямоту, но "Интайм" была самой конченой службой доставки.
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конченая это укрпочта, а интайм нормуль.
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Ему главное бубочку отмазать, правда для него дело десятое. "Розетка" с Зелей воюет - "Розетка" говно, "Новая почта" воюет - тоже говно, табачники воюют - совсем козлы, и т.д.
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Пользуюсь Укрпочтой (внутренней) каждый день. Без проблем.
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Так и гвори - что только лучше вам. Как повторяют упоротые, обдолбанные пропагандой, кацапы из года в год. Не зря вы с ними братские народы.
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мальчіку (42 рочки) просто не пощастило, що це при ньому сталося
ну, співпало так, з ким не буває!
ги
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согласен - но вот и первые цветочки пошли - вот как не надо управлять экономикой Украины ,а ведь это только начало - я ответственно могу утверждать - шо проблемы есть и они большие у агро сектора и у металлургов .а если у них есть значит и по всей цепочки - принцип домино - вот как на самом деле все - зебильно
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Индеец, я по роду своей работы постоянно получаю-отправляю грузы. И мне плевать в данном случае на вашу якобы политическую складовую - я о том, что из себя эти говнюки представляли в былые годы.
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так я и написал - согласен - шо не так - а вот насчет политической складовой - е2 - е4 - как то так)))))
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Так при чем тогда "управлять экономикой", если тут (Интайм) откровенное жульничество было давным давно?
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Не не не есть ещё Деливери. Вот там самое дно.
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И где СБУ? Пора арестовывать владельцев и топ- менеджеров. Так бы сделали в цивилизованной стране за МОШЕННИЧЕСТВО
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экономика начала сыпаться - к сожалению это только начало
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Нет. Там ошибки математические . Если они брали деньги за доставку , то учитывали затраты
Вы же не можете сказать, шо их услуги не востребованы.
это вложить миллион в производство шкатулок - глупость : бо можно их не продать .
а система доставок , как такси , деньги- услуга
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не соглашусь с вами - это только на первый взгляд так - на самом деле,как не банально звучит - все не так однозначно)))))
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София, в цивилизованной стране вопросы решаются не арестами как при совке, а штрафами, страховками, исками о возмещении ущерба и т.п.
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это к срокам,как правило и полной потерей репутации и даже сменой фамилии для детей
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Сначала арестовывают мошенников , а потом решают - загранпаспорт отбирают, подписка о невыезде и т д. ЕСТЬ МЕРЫ , если захотеть решать вопрос
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сначала суд должен принять решение что это мошенники, для этого должны подавать заявления пострадавшие, и страховые компании.
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І по всіх-всіх-всіх каналах: «ВАРТІСТЬ БОРЩОВОГО НАБОРУ».
В ісполнєніі Г+Г.
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ІеТайм "приболєл" ще перед новим роком, затримки і проблеми були на кілька днів.
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Затримки та зникання відправлень в них були завжди. В мене в 2018-му було відправлення з Києва ...я його чекав неділю і коли я відмінив замовлення у покупця, то той почав розшукувати своє відправлення. Виявилось, що воно так Києва і не покидало. Мало того - на "Інтаймі" заявили, що всю цю неділю моє відправлення було у них на зберіганні і відправник має сплатити кошти за зберігання матеріалів. І сума вийшла досить чимала. Чим завершилось не знаю.
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офігеть.. То тепер в нас буде лише "Новая почта"?? Буде вже викручувати нам руки на свій россуд??
Це дуже погано, коли відсутня конкуренція. Монополія на ринку послуг це завжди погано !
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у них такие цены, хоть сам бери вези посылку
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закрываются,но ничего не открывается!идите на Укрпошту,она процветает,кроме раздачи пенсий там такой товарооборот и сервис!
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За полгода много отделений своих Укрпочта закрыла
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не конкурентноспособная организация,зато у начальника зарплата больше чем у Трампа
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походу сотрудникам интайма руководство перед отездом дало негласное разрешение брать зарплату посылками.....
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это не интайм приостановил работу, это власть зажралась. откатов захотелось?
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Точно! Если почитать идиотов в коментах выше, то именно так и выходит.
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