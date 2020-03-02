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 Політика України, Здоров'я
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 В Україні зараз чотири підозри на коронавірус, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Станом на 2 березня в Україні не зафіксували жодного випадку коронавірусної хвороби COVID-19, але є чотири підозри.

Про це на брифінгу в понеділок сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

За його словами, за останні дні в лабораторії отримали вісім негативних результатів, зокрема три - в неділю.

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"Учора завершилося тестування трьох зразків на коронавірусну інфекцію з Івано-Франківської області, Кропивницького та міста Києва в пасажирки, яку виявили в аеропорту. Усі ці зразки показали негативні результати", - сказав він.

"Розпочато дослідження ще за чотирма підозрами. Три з них - з міста Києва, одна - з Чернівецької області. У місті Києві цю підозру зафіксовано в іноземців, які перебували на території України. У Чернівцях - це людина, яка повернулася з Італії", - повідомив Ляшко.

За його словами, загалом медична система готова до прийому пацієнтів з коронавірусом, зокрема серйозно хворих.

"У нас сьогодні забезпеченість апаратами штучної вентиляції легенів - 0,63 на ліжко. Це доволі високий показник. У принципі, відстежуючи кількість ускладнень і реанімаційних заходів, які надаються хворим у світі, ми можемо сказати, що обладнання вистачить, щоб забезпечити своєчасне надання допомоги", - сказав Ляшко.

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Водночас було переглянуто табель оснащення для інфекційних відділень. Гроші на необхідні товари візьмуть зі спеціального фонду державного бюджету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178808
 
 
 Топ коментарі
 
Бла-бла-бла. А тем временем у нас массово закрываются тубдиспансеры по всей стране. Это учреждения, где персонал по крайней мере понимает как вести себя с инфекционными заболеваниями. А вместо этого персонал оказался на улице. Только на днях закрыли очередной в Олешках на 60 !!! мест. Вместо того, чтобы превратить их в центры борьбы с эпидемией. Дебилы, твою дивизию ....
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в мене таке враження, що коли офіційно визнають наявність віруса в Україні, всі полегшено зітхнуть: нарешті!
бо ви вже задовбали нагнітати
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Та да, саме воно робило аналіз мачі і кала Бубочкє нашій ненаглядній. В Україні зараз чотири підозри на коронавірус, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4741
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я надеюсь не у любителей сэлфи в масках, и комбинезонах.
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Я на 200% уверен, что и у нас уже есть. Просто никто их не определяет. Люди умирают от неопределенной ОРВИ. Нет тестов - нет эпидемии, логика зеленых убожеств.
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в мене таке враження, що коли офіційно визнають наявність віруса в Україні, всі полегшено зітхнуть: нарешті!
бо ви вже задовбали нагнітати
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Интересное интервью с Пальчевским о короновирусе

https://youtu.be/g0Z4MkXW3_A
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К нему можно прислушаться ибо он профессиональный разведчик, выпускник военного института рашки , фактически явно работает на рашкино ГРУ В УКРАИНЕ .
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Та да, саме воно робило аналіз мачі і кала Бубочкє нашій ненаглядній. В Україні зараз чотири підозри на коронавірус, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4741
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Вот и делаем выводы - шо делает кацапская разведка СПОКОЙНО в Украине
Наше СБУ это явно не волнует - им подавай лыжи в Куршавель
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Пальчевский интересно обсуждает короновирус и состояние медицины в Украине . Есть у него одна интересная оговорка - вместо В Украину, он сказал в Россию
Он сотрудник кацапской разведки , деньги на клинику в Украине получил в мацкве
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Он ГРУшник на 1000%. Как от попил за бубочку и поливал дерьмом Пороха. Мавр сделал свое дело и может теперь сделать вид "правильного пацана".
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Загадкой остаётся КАК он , получив гражданство Украины, сразу стал зам министра.

В Украине никто вопросов не задаёт и все его целуют в ж 😀😀😀
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Конечно , если Семочко делали руководители ГРУ Украины 😀😀😀 - филиал ГРУ РАШИ ?
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вот это логика - топишь за ЗЕ и поливаешь ПП - то 1000% агент ГРУ
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не рашки, а СССР. Не пори чушь и не мешай холодное с горячим.
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Вы тоже из рашкино ГРУ: шо Вас так зацепило? 😀😀😀
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Бла-бла-бла. А тем временем у нас массово закрываются тубдиспансеры по всей стране. Это учреждения, где персонал по крайней мере понимает как вести себя с инфекционными заболеваниями. А вместо этого персонал оказался на улице. Только на днях закрыли очередной в Олешках на 60 !!! мест. Вместо того, чтобы превратить их в центры борьбы с эпидемией. Дебилы, твою дивизию ....
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таки да. лучшие пульмонологи это фтизиатры и ни кто не сможет так разбираться в болезнях лёгких как они .
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Короновирус уже давно в Украине..не надо пи_деть...!
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Тестування якими тест-системами? Тими, що неперевірені російського походження. https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/26/7241782/
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Никакими. Закупленные тест-системы придут в Украину во второй декаде марта. Есть всего 950 анализов на всю Украину, и те в ЦОЗ, а не на местах.
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Это тесты сугубо для своих, а не для избравших потерпевшего баранов.
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