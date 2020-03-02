 Ми думаємо над серйозним посиленням уряду. Поки рано говорити, яким буде фінальне рішення, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав на брифінгу 2 березня.
"Ми думаємо над серйозним посиленням уряду. Яким буде фінальне рішення, я б не хотів коментувати, тому що воно ще на столі", - зазначив він.
З приводу своєї можливої відставки він сказав: "Я ніяких заяв на цю мить не писав. Також знаю і чув, що очевидно у нас будуть консультації з цього питання з президентом, і з парламентом. Станом на сьогодні я більше нічого коментувати не хочу" .
На питання про вечерю з главою офісу президента Андрієм Єрмаком Гончарук зазначив, що "нічого особливого там не обговорювалося". На питання про можливий конфлікт з Ігорем Коломойським через зміну гендиректора "Центренерго", прем'єр заявив, що рішення про нового керівника прийнято і буде втілено в життя.
Раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.
28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.
У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про кабінет міністрів України.
29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.
це - бімба!
навіть лайкнув
"Коля - хароший парєнь" (С)
Поговори ещё ты с гончаруком, пусть войдёт в ситуацию.
Тоді на, читай дослідження:
https://voxukraine.org/uk/zitri-tse-yakshho-zmozhesh-yak-zhivut-**********-boti-na-storinkah-**********h-politikiv/?fbclid=IwAR3ABm9iXQREqdWG19qT7HNzBM74wLpirMWiCdvz5G_LKbI74HnLcYTj35k
Одна цитата лише:
Найбільше активних ботів - у Володимира Зеленського - 27 926 акаунтів.
а)багато грошей(накрадених),
б)адмінресурс
с)довгий час кропіткої, організаційної роботи різних "олєшок".
Всіх цих аспектів нема ні у кого, окрім як у колишнього. За всіх інших політиків агітують не платні тролі, а прихильники.
Вот в Закарпатье заполняется таможенная бумага на авто в ручную на какой-то распечатки низкого качества , а на Молдавской границе - все в компе сразу.
Вопрос : шо за бардак?
Ответ -1. Таможенники не владеют программами
2, ленятся. Им надо по совковому человека унизить
3. В МУТНОЙ ВОДЕ легче заниматься контрабандой?
А то бедные дедульки денег немеряно отвалили за свои должности, дома вдоль границ стоят нехилые
ГОНЧАРУК , не забывай шо заробитчанин ввозят в Украину 12-18 млрд евро в год - СОЗДАЙТЕ ИМ УСЛОВИЯ НА ГРАНИЦЕ . Не знаете как - учитесь у венгров
Пригласим ушедшее в отставку японское?
...Зеленський Вам НЕвдасться Нас заколисати - ДЕ обіцяне Народовладдя - Закон , де Закон Про референдум ... Де зняття НЕДОРКАННОСТІ з Президента і Суддів .....знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .
УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий........ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду...ГЕТЬ соросят і лобістів транс-націоналів .. до-поки пропонуємо МИРНО ... НЕ всупляться .. що ж це ЇХ вибір ...
Богдан, у меня для вас крайне плохие новости . Походу вы - лох
Ну, хоть что-то!
Неужели таки решились пригласить Петросяна?
Блін, а попереджали ж, просили, пояснювали... Так ні, зебелоїдна маса по-приколу вибрала, щоб смішно було і щоб все новіє літса. Ну що, ідіоти, набавились? Придурки...
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/202321_1583139381
Завтра, 3 марта, Конституционный суд вновь начнет рассмотрение вопроса о законности положения об очищении власти. Отмечается, что до этого заседание прошло 16 января. Отметим, что отменить люстрацию могут накануне важного заседания Верховной Рады, где будут рассматривать кадровые вопросы Кабмина. Об этом говорится в расписании суда. Так, во вторник может быть принято решение об отмене люстрации, и тогда чиновники времен режима Януковича смогут оспорить свое увольнение и вернуться на службу в государственные органы. Как сообщали источники "Украинской правды", в команде президента отказались от идеи провести такое заседание КС, так как решение может быть принято не в их пользу. Напомним, в Офисе президента работает несколько человек, которые ранее занимали должности при Януковиче и теперь не могут попасть на высшие государственные посты. Одним из таких людей является Сергей Тигипко, которого якобы рассматривали на должность премьер-министра или вице-премьера, однако он не сможет получить пост из-за люстрации. Отметим, что вопрос о законности люстрации рассмотрят во вторник, 3 марта, а вечером 4 марта состоится внеочередное заседание Рады.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/202321_1583139381
У Харкові знову взялися за вшанування Жукова. Цьому передувала поїдка Кернеса до Москви
І що цікаво: за збігом обставин це сталося через два місяці після візиту харківського мера Кернеса до Москви (за офіційною версією, щоб «полікувати зуби», - щоб зустрітися з секретарем Ради безпеки Росії, колишнім шефом ФСБ Патрушевим).