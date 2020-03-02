 Нардепа від ОПЗЖ Ківу викликали в ДБР для вручення підозри. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Нагадаємо, 22 січня 2020 року, Генеральний прокурор за заявою потерпілого порушив провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України. Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру.
Як повідомлялося, бійка за участю народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - за життя" Іллі Ківи сталася в ресторані на вулиці Хрещатик близько 12 години 22 січня.
На оприлюдненому деякими ЗМІ відео видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і б'є його головою в обличчя. У відповідь чоловік завдає Ківі удар в обличчя.
теперь опять потерпевший...
Украли у мужика пианино из квартиры. Нашли вора и над ним идет суд. Прокурор
вызывает свидетеля - соседа-онаниста, и задает вопрос:
- Что вы видели в то утро?
- Ну, я, значит проснулся, подрочил, встал с кровати, застелил ее, опять
подрочил, пошел на кухню, поставил чайник, дроча, умылся дроча, прошелся
по квартире, дроча естественно. И тут услышал какой то шум в подъезде. Подхожу
к двери, додрачиваю, смотрю в глазок и вижу как мужики пианино тащут. Ну я дверь
открыл и спросил у них: "А че это вы делаете?", а они мне трах по башке!
- Ну и что дальше?
- А вот не помню.
- А вы хорошо подумайте!
- Нет, не помню, дрочил я в тот момент или нет...
Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook. Там одиозная обезьяна- дрочер также разразилась угрозами.
"Никого не прощаю, всех помню и за каждым зайду. Всему свое время..." - написала обезьяна.
2. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності, -
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Сидя в Раде,член дрочила
И спускала молофью
Прямо в нос Медведчуку.
Медведчук хлебал-хлебал,
Захлебнулся и упал."