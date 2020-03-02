EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  9148  47
Все про:Ківа (115) ДБР (930) Офіс генерального прокурора (120)

 Нардепа від ОПЗЖ Ківу викликали в ДБР для вручення підозри. ДОКУМЕНТ

За дорученням Генерального прокурора слідчий Державного бюро розслідувань 27 лютого 2020 року з дотриманням вимог ст. 135 КПК України для вручення письмового повідомлення про підозру на 2 березня 2020 на 14:00 год. Викликав народного депутата України Іллю Ківу (ОПЗЖ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, 22 січня 2020 року, Генеральний прокурор за заявою потерпілого порушив провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України. Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру.

Нардепа від ОПЗЖ Ківу викликали в ДБР для вручення підозри 01
Нардепа від ОПЗЖ Ківу викликали в ДБР для вручення підозри 02

Як повідомлялося, бійка за участю народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - за життя" Іллі Ківи сталася в ресторані на вулиці Хрещатик близько 12 години 22 січня.

На оприлюдненому деякими ЗМІ відео видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і б'є його головою в обличчя. У відповідь чоловік завдає Ківі удар в обличчя.

Також читайте: За фактом бійки за участю нардепа Ківи в київському ресторані відкрили провадження, - Офіс генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178802
 
   
 Топ коментарі
 
а де справа за пости з совіцькою символікою і привітання всєх мусчін на день рашистської армії?
 показати весь коментар
 
підозрюється у розбазарюванні семенних фондів та зв'язках із кулачєством
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
дрочил на портрет зелупы, а зелупа испужался.
теперь опять потерпевший...
 показати весь коментар
 
 
В одиночку, пусть до тошноты нарукоблудится Нардепа от ОПЗЖ Киву вызвали в ГБР для вручения подозрения - Цензор.НЕТ 2892
 показати весь коментар
 
 
Про Киву
Украли у мужика пианино из квартиры. Нашли вора и над ним идет суд. Прокурор
вызывает свидетеля - соседа-онаниста, и задает вопрос:
- Что вы видели в то утро?
- Ну, я, значит проснулся, подрочил, встал с кровати, застелил ее, опять
подрочил, пошел на кухню, поставил чайник, дроча, умылся дроча, прошелся
по квартире, дроча естественно. И тут услышал какой то шум в подъезде. Подхожу
к двери, додрачиваю, смотрю в глазок и вижу как мужики пианино тащут. Ну я дверь
открыл и спросил у них: "А че это вы делаете?", а они мне трах по башке!
- Ну и что дальше?
- А вот не помню.
- А вы хорошо подумайте!
- Нет, не помню, дрочил я в тот момент или нет...
 показати весь коментар
 
 
підозрюється у розбазарюванні семенних фондів та зв'язках із кулачєством
 показати весь коментар
 
 
Прокурор возбуділ подозрєніє. - Ківа подозрітєльно возбуділся. )))
 показати весь коментар
 
 
а де справа за пости з совіцькою символікою і привітання всєх мусчін на день рашистської армії?
 показати весь коментар
 
 
Сижу я в кафе. дрочу...и тут голос какогото отвлекает меня. Ну я и сделал замечание. ---Из пояснения Кивы.
 показати весь коментар
 
 
А он в ответ принесёт справку из очередной дурки)))
 показати весь коментар
 
 
Народный Обезьяна от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива своеобразно поздравила украинцев с Прощеным воскресеньем, которое является последним, седьмым, днем Масленицы.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook. Там одиозная обезьяна- дрочер также разразилась угрозами.

"Никого не прощаю, всех помню и за каждым зайду. Всему свое время..." - написала обезьяна.
 показати весь коментар
 
 
драчун, дрочун, рыг и просто депутат. уже за это достоин сидеть на цугундере
 показати весь коментар
 
та ні... ніякої підозри... йому подарують два гумових нацюцюрника - один голови, а інший для головки...
 показати весь коментар
 
Если это дрочуна лишить защиты Авакова и мусоров ,то он превратиться в трусливую шавку .
 показати весь коментар
 
 
що можна очкувати від частини іменованих "виборців" якщо вони у Парламент делегують таких покидьків - які можуть відбуватись позитивні зміни - та в яку "ЕС" чи "НАТО"...
 показати весь коментар
 
 
Дурня якась.Два придурка ударами розмінялись.Нічого з того не вийде.
 показати весь коментар
 
Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження

2. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності, -
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
 показати весь коментар
 
Илья Владимирович - чуть не Владимир Ильич.
 показати весь коментар
 
Нардепа от ОПЗЖ Киву вызвали в ГБР для вручения очередного звания - Граф Дрочула ! =))))
 показати весь коментар
 
 
"А бесстыжая горилла,
Сидя в Раде,член дрочила
И спускала молофью
Прямо в нос Медведчуку.
Медведчук хлебал-хлебал,
Захлебнулся и упал."
 показати весь коментар
 
штатний придурок -- це посада в руськомірськом кублі ради. раніше її обіймав царьов.
 показати весь коментар
 
 
Чомусь думається,що з цієї затії як завжди не вийде ні#уя. Ну скажуть цьому ківі в гебеер- чуєш,ківі,на ось тобі,*****, підозру. Ну і почнеться таке собі слідство.Років на 5-6. А потім з суду в суд будуть передавати ще стільки ж, ну як по курві штепі. А якщо ківі взагалі не прийде до гебеер,що тоді вони робитимуть?
 показати весь коментар
 
 
Кива не всегда дрочил в Раде."Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ.
 показати весь коментар
 
за связь с кулачеством и растрату семенного фонда (С) ???
 показати весь коментар
 
 
Швондерша венидиктова посадит швондера киву? Это всё равно как швондер зе посадит швондера по.
 показати весь коментар
 
Посмотрим на правосудие при Зеленском. Там все факты и доказательства есть. Но Кива конечно же не волонтёр.
 показати весь коментар
 
 
По всем признакам - дегенерат,аморал и враг украинской государственности. Но важно было убить именно Сашка Билого и Лисовика...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору