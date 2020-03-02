 Нардепа від ОПЗЖ Ківу викликали в ДБР для вручення підозри. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, 22 січня 2020 року, Генеральний прокурор за заявою потерпілого порушив провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України. Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру.





Як повідомлялося, бійка за участю народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - за життя" Іллі Ківи сталася в ресторані на вулиці Хрещатик близько 12 години 22 січня.

На оприлюдненому деякими ЗМІ відео видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і б'є його головою в обличчя. У відповідь чоловік завдає Ківі удар в обличчя.

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