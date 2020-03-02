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Все про:прокуратура (2095) прокурор (417) Переатестація (88) Рябошапка Руслан (292)

 Синхронно з переатестацію ми затвердимо нові повноваження і структуру регіональних прокуратур, - Рябошапка

В Україні в рамках другого етапу оновлення кадрового складу регіональних прокуратур також будуть переглянуті їхні функції, повноваження і структури.

Про це в коментарі Укрінформу розповів Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що не всі повноваження, якими нині наділені регіональні прокуратури, їм потрібні. Необхідно буде удосконалювати, власне, методику їхньої роботи. Синхронно з переатестацією ми вийдемо на затвердження нової структури, на визначення нових повноважень регіональних прокуратур. Які у нас будуть обласними", - зазначив генпрокурор.

Він висловив сподівання, що цей етап реформування органів прокуратури в Україні буде завершено на початку літа.

Рябошапка також нагадав, що з понеділка, 2 березня, в Україні розпочинається другий етап переатестації співробітників регіональних прокуратур. "Це називається оновлення кадрового складу прокуратури. На цьому етапі йдеться про прокурорів регіональних прокуратур. Тестування починається з питань знання законодавства, на загальні здібності. Випробування проходитимуть весь тиждень", - розповів генпрокурор.

Також читайте: Понад 90% обласних прокурорів беруть участь в атестації, - Рябошапка

Як повідомила раніше пресслужба Офісу генерального прокурора, участь у переатестації та тестуванні візьмуть 3697 співробітників регіональних прокуратур.

Рябошапка додав, що спостерігати за процесом переатестації запрошено багато представників громадського сектору, експертного середовища, народних депутатів.

За словами генпрокурора, метою такої відкритості та незалежного спостереження є унеможливлення зовнішнього втручання в процес оцінювання співробітників прокуратур. "Ті, хто успішно складуть тести, будуть запрошуватися на інтерв'ю, а далі відбуватиметься перевірка на доброчесність прокурорів", - зазначив генпрокурор.

Рябошапка наголосив: якщо хтось із прокурорів проігнорує процедуру переатестації, то, згідно з вимогами законодавства, такі співробітники будуть звільнені.

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Він зауважив, що під час першого етапу оновлення кадрового складу, який пройшов раніше у центральному апараті Офісу генерального прокурора, близько 20% прокурорів не з'явилися на тестування та були звільнені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178798
 
 
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Вот сейчас все завертится и закружытся! 100500 дел в месяц, по 30 посадок за неделю, землю -крестьянам, фабрики-рабочим! Главное шоб Порошенко не пакостил.
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Круговорот дерьма в природе победить нельзя
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Оказывается 28 лет, чтобы побороть коррупцию и казнокрадство в Украине у проккуратуры не хватало полномочий. Теперь рябошапка даст им полномочий ещё на 28 лет. Запоминай народ - если любой чиновник заявляет, что у него не хватает полномочий начести порядок - он вор, казнакрод и коррупционер.
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