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 За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 42 людини, на водних об'єктах - 9, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 24.02 по 01.03 під час пожеж в Україні загинуло 42 людини, на водних об'єктах - 9.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня виникла одна надзвичайна ситуація, в результаті якої загинули 3 людини.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 670 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 83 особи.

Ліквідовано 1 тис. 310 пожеж, врятовано на пожежах 55 осіб та не допущено знищення вогнем 438 будівель і 41 од. техніки. На пожежах загинуло 42 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 525 тис. грн.

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Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 152 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 760 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 9 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178795
 
 
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