EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  10497  204
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4650) Росія (26601) Донбас (15452) Бутусов Юрій (1239) втрати (1566) 46 окрема десантно-штурмова бригада (4) операція Об'єднаних сил (2120)

 Зеленський не може ховатися від війни і жертв: реакція на втрати ОС на Донбасі мусить бути негайною, - Бутусов

Мовчання президента означає, що Головнокомандувач взагалі відсутній на робочому місці.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Я розумію, що в ОП дуже зайняті люди, але російські солдати зайшли всередину наших позицій, атакували на тиловій дорозі машину постачання 46-ї бригади, загинув наш Воїн - противник скористався зменшенням активності наших розвідгруп. Атака сталася там, де нібито припинили стріляти, поблизу Станиці Луганської. Головнокомандувач зобов'язаний реагувати і робити висновки з таких трагедій, реакція мусить бути негайною, президент зобов'язаний висловити співчуття загиблому за Україну. Це не коронавірус, це реальна загроза. Тому що лише завдяки цій боротьбі і цим жертвам українська політика і свобода нашої країни ще існують. Президент не може ховатися від війни і жертв, бо це його відповідальність. Або безвідповідальність. Але мовчання означає, що Головнокомандувач взагалі відсутній на робочому місці", - заявив журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїн 46-ї ОДШБр Сергій Руських загинув сьогодні в зоні ООС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178790
 
   
 Топ коментарі
 
Нет у нас главнокомандующего в стране - есть коллаборант и дезертир Зеленский
 показати весь коментар
 
От армии прятался, а тут не может. Может...
 показати весь коментар
 
Сцыклу еще сценарий не написали,извините за тавтологию!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Від багатьох своїх співвітчизників, які вважають себе носіями здорового глузду, я роками чую одне й те ж: з ядерною державою не воюють, її не можна перемогти.

Тому потрібно домовлятися, «зійтись десь посередині».
Але з нами ніхто не воює. І з нами ніхто не домовляється. Нас завойовують.
А в такій ситуації вибір простий - опиратися або капітулювати.
Віталій Портников
 показати весь коментар
 
 
Главзенелоха на передову, не"ер розводняками займатись, все одно скоро в Ростов.
 показати весь коментар
 
 
_Не растов! Вы обезумели?! Всех высокопоставленных преступников вместо наказания и тюрьмы в растов? Под трибунал!
 показати весь коментар
 
 
змеиной семейке зеленских - пох.й - она думает, что за их спиной стоит их любимый тупорылый 73%ный, сдувающийся на глазах, лохторат..
а Монике-разведёнке об этом ссат докладывать - у зекомандЫ такая традиция - морозиться и скрываться, если шо, но зарплату, желательно в конвертах (шоб лохи не знали) - вынь и полож, а то как же они харчеваться будут?
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору