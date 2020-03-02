 Зеленський не може ховатися від війни і жертв: реакція на втрати ОС на Донбасі мусить бути негайною, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Я розумію, що в ОП дуже зайняті люди, але російські солдати зайшли всередину наших позицій, атакували на тиловій дорозі машину постачання 46-ї бригади, загинув наш Воїн - противник скористався зменшенням активності наших розвідгруп. Атака сталася там, де нібито припинили стріляти, поблизу Станиці Луганської. Головнокомандувач зобов'язаний реагувати і робити висновки з таких трагедій, реакція мусить бути негайною, президент зобов'язаний висловити співчуття загиблому за Україну. Це не коронавірус, це реальна загроза. Тому що лише завдяки цій боротьбі і цим жертвам українська політика і свобода нашої країни ще існують. Президент не може ховатися від війни і жертв, бо це його відповідальність. Або безвідповідальність. Але мовчання означає, що Головнокомандувач взагалі відсутній на робочому місці", - заявив журналіст.

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