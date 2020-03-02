 КС розгляне конституційність закону про люстрацію напередодні позачергового засідання ВР

Про це йдеться в порядку денному засідань КС, передає Цензор.НЕТ.
Першим питанням пленарного засідання Палати Конституційного Суду України від 3 березня стоїть продовження розгляду справи за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України "Про очищення влади", 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частин третьої, шостої статті 1, частин першої, другої, третьої, четвертої, восьмої статті 3, пункта 2 частини п'ятої статті 5, пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень цього закону, Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 1, пунктів 7, 8, 9 частини першої, пункту 4 частини другої статті 3, пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень цього закону.
Зазначається, що розгляд цього питання відбудеться в закритому режимі.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада на вимогу Зеленського збереться на позачергове пленарне засідання. У порядку денному позачергового засідання ВР значущих питань про Кабмін і дії силовиків у сфері боротьби з корупцією.
поищи наливайку у себя в Ольгино.
Да и сам закон о люстрации именно при ЗЕ почему-то перестал устраивать.
Та что не надо ляля, рыголюб зеленый.
При ком из изгнания вернулся Портнов и рулит прокуратурой и судами?
В чьем блоке постоянно пытаются опрокинуть языковой вопрос в пользу русского?
ЗЕ - кацапский ублюдок и работает на рыгов.
2. Якби Портянка керував прокуратурою, сива обісцяна нікчема давно б сиділа. Навпаки, рябошляпка саботує справи проти мародера.
3. Щодо мови більше всіх кричать риги з опзж - найкращі пєтюніни друзяки.
Парашенко кацапський виродок, агент "лоліта", працює на *****.
Сам Богдан утверждает, что попал под закон о люстрации Богдан заявил, что попал под люстрацию несправедливо абсолютно несправедливо.
назначить примьером
Сцукки
Разгонять их надо из автомата узи!!!
нови облыччя у политыци