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 Політика України
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Все про:ВР (7139) Конституція (363) КС (430) люстрація (199)

 КС розгляне конституційність закону про люстрацію напередодні позачергового засідання ВР

Конституційного Суду України розгляне 3 березня питання відповідності Конституції Закону України "Про очищення влади" (люстрацію).

Про це йдеться в порядку денному засідань КС, передає Цензор.НЕТ.

Першим питанням пленарного засідання Палати Конституційного Суду України від 3 березня стоїть продовження розгляду справи за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України "Про очищення влади", 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частин третьої, шостої статті 1, частин першої, другої, третьої, четвертої, восьмої статті 3, пункта 2 частини п'ятої статті 5, пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень цього закону, Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 1, пунктів 7, 8, 9 частини першої, пункту 4 частини другої статті 3, пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень цього закону.

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Зазначається, що розгляд цього питання відбудеться в закритому режимі.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада на вимогу Зеленського збереться на позачергове пленарне засідання. У порядку денному позачергового засідання ВР значущих питань про Кабмін і дії силовиків у сфері боротьби з корупцією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178788
 
 
 Топ коментарі
 
пора пройтися по маєтках суддів КС і визначити, чи відповідають їх хатинки їхнім зарплатам КС завтра рассмотрит соответствие закона о люстрации Конституции - Цензор.НЕТ 5304
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Зебіла хлєбом нє кормі - дай только в Констітуциі поковирятся!
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Если Пошел закон о Люстрации , значит готовят должностя под Портнова Азарова Лукаш и еще покопаются в Закроме.
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Зебіла хлєбом нє кормі - дай только в Констітуциі поковирятся!
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там свиньи уже порылись
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Імпотентний та заполітиззований КС України нарешті зволив розглядати питання про недолугу українську люстрацію... після 3-річного соплежуйства та після набрання законної сили рішеннями ЄСПЛ стосовно п"яти люстрованих громадян України з вердиктом: ПОРУШЕНО ПРАВА ЛЮДИНИ!
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Под ето благоє дєло на свої посади повернуться колишні "державотворці" врємьон ниразунесидевших шапкокрадов.
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А в реєстр люстрованих заглянути слабо? Будете здивовані, бо там немає корешів Януковича - зовсім немає.
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кацап, тут водки нет.
поищи наливайку у себя в Ольгино.
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Так у твоих слуг вся полнота власти. Кто им мешает "состряпать" что то свойо? Порошенко?
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Та не переживай - потрох и зе уже давно договорились на распродаже земли и фальсификации рейтингов, а вам, быдлу, спектакль разыгрывают с дбр - из потроха главного оппозиционера лепят, чтоб в случае чего первым на сцену Майдана залезть и снова просрать идеи Майдана.
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А я и не переживаю. Просто созерцаю эпическую борьбу протывсихив и зебилов со здравым смыслом.Вот скажы, начто надеялось Быдло, когда голосовало не за конкретный курс а "лишьбынепорошенко" ? Кого вы, идийоты , собрались "зробыты разом"?
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Первое - я уверен, что на второй срок потрох и его свора свинарчуков-сатановских ещё больше бы грабили страну и ещё б сильнее народ бежал бы из Украины от нищеты и злыдней - 73% народа Украины это тоже понимали. А второе - сменяемость власти лучше несменяемости и 73% всё таки попытались изменить страну, поэтому такое голосование за зе это по сути Бархатный Майдан котогрый и считает потроха предателем Майдана. Так кто быдло, быдло?
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Бидло - це ті 73%, які вибрали клоуна президентом.
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Олег Анатольоівич,ми всі знсємо хто Ти і де Ти. Так що заткни свою чорнороту кремлівську пельку!
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Голубой мрамор и золотой батон в резиденции Януковича Межигорье, человеческая кровь и мертвые тела на столичных улицах, а дальше беспомощное перед военной агрессией России государство и пустая казна. Потрясение от того, что натворил режим Януковича, сформировало требование - власть должна быть коренным образом очищена, ведь преступную группировку вместо государственных институтов Янукович создал не сам.
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пора пройтися по маєтках суддів КС і визначити, чи відповідають їх хатинки їхнім зарплатам КС завтра рассмотрит соответствие закона о люстрации Конституции - Цензор.НЕТ 5304
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правильно! вже час повернути риганалам хлібні місця!
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Тада. Бо замучились уже политические изгнанники.
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Труханов, Кернес, Допа... та інші корєша Петра Олексійовича Рубчинського.
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Тада. Вот только люстрированных рыгов стали восстанавливать при ЗЕ почему-то.
Да и сам закон о люстрации именно при ЗЕ почему-то перестал устраивать.

Та что не надо ляля, рыголюб зеленый.
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Люстрованих ригів сива обісцяна нікчема набрала собі пів-фракції у парламенті. Потім разом із бпбой Лєрой допомогли янику вивезти та легалізувати вкрпдені в українців гроші, потім сиве заригане чмо повернуло до великої політики мертвечука. І взагалі, порохохудоба: "коля хароший парєнь". Чи ти забуло?)
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Кто назначил люстрированного Богдана главой ОП?
При ком из изгнания вернулся Портнов и рулит прокуратурой и судами?
В чьем блоке постоянно пытаются опрокинуть языковой вопрос в пользу русского?

ЗЕ - кацапский ублюдок и работает на рыгов.
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1. Кацапе, ким люстрований Богдан?
2. Якби Портянка керував прокуратурою, сива обісцяна нікчема давно б сиділа. Навпаки, рябошляпка саботує справи проти мародера.
3. Щодо мови більше всіх кричать риги з опзж - найкращі пєтюніни друзяки.
Парашенко кацапський виродок, агент "лоліта", працює на *****.
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Це ж треба щоб так все перемішалось в голові . "Змішалися докупи коні й люди" . Навідайся до психіатра . Хоча там все так запущено , що допоможе тільки ампутація копфи .
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Согласно биографии юриста, он работал на высоких должностях во времена президента-беглеца Януковича, поэтому, согласно закону о люстрации, подпадает под запрет занимать государственные должности. Кроме того, по той же причине не имеет права становиться главой АП.
Сам Богдан утверждает, что попал под закон о люстрации КС розгляне конституційність закону про люстрацію напередодні позачергового засідання ВР - Цензор.НЕТ 7427 Богдан заявил, что попал под люстрацию несправедливо абсолютно несправедливо.
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КС хай розгляне на якій підставі в порушення Конституції закриваються лікувальні заклади і встановлюються платні медичні послуги!
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Все. Конец демократии. За что погибали Патриоты на фронте?
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Це для Портнова все задумано-ваш новий генеральний прокурор.
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Третий Майдан должен начаться с люстрации всей быдло-элиты грабящей Украину 28 лет и люстрацией закончится - и тогда Украина наконец начнёт процветание.
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і тебе, зебіл, мусимо пролюструвати; і, взагалі, всю вашу зебільно-риго-зажопну шоблу.
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При этом, никаких пленных не брать и ни на какое раскаяние на Майдан не водить.
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Это чтобы Тигипко-ва
назначить примьером
Сцукки
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Не, поставят Шмыгаля, бо от Тигипко слишком сильно воняет.
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Найвеличнішому те вже не допоможе: порушення закону "про люстрацію" при призначенні Богдана було під час дії цього закону. Але ж воно хазяїн свого слова: дав слово, що піде сам, якщо порушить закон, і забрав слово! Зате по приколу, не Порох і гірше не буде. Все як хотіла більшість. Вперед, у прірву!
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Незря собираються накануне внеочередного заседания ВР. Даже можете не сомневаться- признает незаконным люстрацию и даст зеленый свет комсомольцу всех времен и народов тигипке.
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Преступную группировку вместо государственных институтов Янукович создал не сам.

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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ГОТОВЯТ РЕАБИЛИТАЦИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ЛЮСТРИРОВАННЫМ В 2014 ГОДУ ЧИНОВНИКАМ.
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Если Пошел закон о Люстрации , значит готовят должностя под Портнова Азарова Лукаш и еще покопаются в Закроме.
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КС своими решениями себя полностью дискредитировало!!!
Разгонять их надо из автомата узи!!!
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На вимогу янека цей КС провів державний переворот . І нічого .
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печальный итог прошлой барыжной и нынешней клоунской власти....
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Якби прошлая власть була б "барижная", то після неі повинні були б залишитись пуста казна та загублені з лотка золоті батони. А то та " прошлая" власть залишила мільярди в казні і підвищені пенсіі,безвіз та авторитет у світі. А що тепер? Невже з тою це можна рівняти?
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ну де там ті люди що хотіли нових облич, віруни в чесного вову??? озвіться хоча б! чи ніяк язик з дупи вийняти????
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Закон Украины о люстрации даже Европейский суд по правам человека признал таким что нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Поэтому КС Украины его должен отменить. А то свыни за прошедшие 5 лет дискредитировали своими решениями
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В конституциооном суде тоже открыли отдел квартала 95. Будем ржать по приколу когда Тигипку назначат премьером а Портного - генпрокурором. Сделаим их еще раз в третий раз!
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Суд собирают по поводу Тигипки. Отменят люстрацию-Тигипку на Царство. Нужен же взрослый дядя,опекать подростков у власти. А подростки и дальше видосики снимать будут.
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І так випадково 3 числа, а 4 вже засідання Ради ... Шмаркля, скорше, "домовився" з КС.
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Вони вже не в Конституціі "ковиряються", вони вже в нашому життєвому просторі таке наковиряли,що завтра проснемось не в своій державі,що нам народ заповідав. Нащо ім піднімати питання " люстраціі"? Висновок один: робота по знищенню держави - в діі. А головна задача- вернути в наше життя диверсантів з РФ,які були завербовані ще до грудня 2013 року. Паралельно з цим продовжується епопея дискредитаціі патріотичних державних діячів,яких ми ім дозволяємо обмазувати дьогтем. Зрадники,дизеитири, колоборанти, сепаратисти,кримінал - зараз вся ця кодла в активній фазі дякуючинашому антиукраінському антибержавному керівництву. "Саджати" кого? Тих хто армію відновив,економіку підняв з багна, суспільство обєднав перед викликами загроз,людям двері відкрив у цивілізацію. Ось це все бісить пяту колону і іх керманичів у Мочкві..не дамо,***** продажним це зробити..
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Сомненья прочь - отменят прочь и ждите у руля всю наволочь.
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Під час війни повинен працювати лише Трибунал і Трибунали,а не цивільне ватопацифіське обєднання "вольних камєнщиков" і безвідповідальних дармоідів.
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таки будут тигипку проталкивать

нови облыччя у политыци
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