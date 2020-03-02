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 Політика України
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Все про:Правоохоронні органи (869) прокурор (417) Переатестація (88) Рябошапка Руслан (292)

 Понад 90% обласних прокурорів беруть участь в атестації, - Рябошапка

Лише незначна кількість прокурорів місцевих прокуратур не проходить атестацію, повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Генпрокурор перед початком тестування прокурорів місцевих прокуратур у Києві в понеділок сказав, що йому складно прогнозувати, які будуть результати тестування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Люди доволі активно готувалися, багато хто з прокурорів брав відпустку перед початком перевірки знань, тому я думаю, що рівень тих, хто не складе, буде меншим", - сказав він.

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Відповідаючи на запитання, чи є місцеві прокурори, які відмовилися від проходження атестації, він сказав: "є частина прокурорів, які не прийшли на тестування, або ті, які не написали заяву на тестування. Їх дуже невелика частина. З обласних прокурорів понад 90% погодилися з тестуванням і беруть у ньому участь".

За його словами, ті, хто не бере участі в атестації, "найімовірніше, бояться перевірки на доброчесність і не хотіли б, щоб активно досліджували їхнє минуле".

Він пояснив, що перший і другий етапи тестування для прокурорів місцевих прокуратур об'єднані - перевірка знання і загальних здібностей.

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Рябошапка зазначив, що в тих, хто не бере участі в атестації зараз, є можливість потрапити в прокуратуру, коли буде проводитися добір.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178785
 
 
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шо то изменилось - абсолютно нет - а да,суммы стали больше ,но то такое
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бла бла бла, пройдут все, кроме глубоких пенсионеров
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А работать когда? А зачем работать? Лохи наполнят бюджет, мы получим зарплату и жизнь удалась! А у нас - "рэхвормы"!!!
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