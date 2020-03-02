 Понад 90% обласних прокурорів беруть участь в атестації, - Рябошапка

Генпрокурор перед початком тестування прокурорів місцевих прокуратур у Києві в понеділок сказав, що йому складно прогнозувати, які будуть результати тестування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Люди доволі активно готувалися, багато хто з прокурорів брав відпустку перед початком перевірки знань, тому я думаю, що рівень тих, хто не складе, буде меншим", - сказав він.

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Відповідаючи на запитання, чи є місцеві прокурори, які відмовилися від проходження атестації, він сказав: "є частина прокурорів, які не прийшли на тестування, або ті, які не написали заяву на тестування. Їх дуже невелика частина. З обласних прокурорів понад 90% погодилися з тестуванням і беруть у ньому участь".

За його словами, ті, хто не бере участі в атестації, "найімовірніше, бояться перевірки на доброчесність і не хотіли б, щоб активно досліджували їхнє минуле".

Він пояснив, що перший і другий етапи тестування для прокурорів місцевих прокуратур об'єднані - перевірка знання і загальних здібностей.

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Рябошапка зазначив, що в тих, хто не бере участі в атестації зараз, є можливість потрапити в прокуратуру, коли буде проводитися добір.