Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми запустили важливу реформу, яка повинна зробити державні закупівлі більш прозорими та ефективними. З цього місяця всі міністерства будуть робити закупівлі палива, паперу, канцелярії та офісного обладнання централізовано", - написав Дубілет.
За його словами, це дозволить зробити процес закупівель ефективнішим. Закупівлі робитиме менша кількість людей, але більш професійних, тому що це буде їхньою прямою спеціалізацією.
Крім того, впроваджується періодична перевірка на поліграфі людей, які ухвалюють рішення про закупівлі. Як зазначив Дубілет, з його досвіду в бізнесі, поліграф є дуже дієвим інструментом проти відкатів.
"Державні органи будуть виступати "єдиним фронтом" у перемовинах з підрядниками. Відповідно, державний бюджет буде економити більше на великих закупівлях", - підкреслив міністр.
Також Дубілет написав, що планується перевести до кінця року майже всі закупівлі через єдиний центр, а також приєднати до проєкту не тільки міністерства, але й інші органи виконавчої влади.
"Практика централізації закупівель поширена у великих корпораціях. У випадку держави централізація має так само призвести до того, що закупівлі будуть проходити більш якісно, у бюджеті буде більше заощаджень, а також має знизитись корупція", - зазначив міністр.
О! Так тут можна ще розпиляти на створення вітчизняного штучного інтелекту! Дубілєт, це якраз твоя сфера!
От жеж, курва, дибілєти діджиталізовані! Інших проблем в країні нема і хлопці вже на передку не гинуть, бо в найвеличнішого постраждалого в пустій голові війна вже закінчена, а в очах путлєра - мир.
кілька десятків розпорошених по різним установам
Ралф Эмерсон
все через Пазорро центральное,
каторое в 14 году закупало рюкзаки авакова для авакова,
шили по 240 грн, по подвалам частники,
нанятые сынком авакова с зам авакова на видео
продали армии за 2800 грн. с 10 кратным наваром =1000%
потом шили по 142 грн в колонии,
ужне 20 кратный навар = 2000%.
женщину - эксперта, с 20 летним стажем, выявившую енти 2000%
аваков закрыл в тюрму
эканомщики 3% хренавы
ахахаха
- Русский царь немецкого происхождения Александр I.
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ІдіЙот, який поліграф. Пальці в двері, а особливо стійким щось інше