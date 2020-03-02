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 Політика України
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Все про:держзакупівлі (209) реформи (1853) Дубілет (14)

 Централізація і перевірка на поліграфі: Дубілет анонсував старт реформи держзакупівель

З березня всі міністерства здійснюватимуть закупівлі палива, паперу, канцелярії та офісного обладнання централізовано, що приведе до економії коштів і мінімізує корупцію.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми запустили важливу реформу, яка повинна зробити державні закупівлі більш прозорими та ефективними. З цього місяця всі міністерства будуть робити закупівлі палива, паперу, канцелярії та офісного обладнання централізовано", - написав Дубілет.

За його словами, це дозволить зробити процес закупівель ефективнішим. Закупівлі робитиме менша кількість людей, але більш професійних, тому що це буде їхньою прямою спеціалізацією.

Крім того, впроваджується періодична перевірка на поліграфі людей, які ухвалюють рішення про закупівлі. Як зазначив Дубілет, з його досвіду в бізнесі, поліграф є дуже дієвим інструментом проти відкатів.

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"Державні органи будуть виступати "єдиним фронтом" у перемовинах з підрядниками. Відповідно, державний бюджет буде економити більше на великих закупівлях", - підкреслив міністр.

Також Дубілет написав, що планується перевести до кінця року майже всі закупівлі через єдиний центр, а також приєднати до проєкту не тільки міністерства, але й інші органи виконавчої влади.

"Практика централізації закупівель поширена у великих корпораціях. У випадку держави централізація має так само призвести до того, що закупівлі будуть проходити більш якісно, у бюджеті буде більше заощаджень, а також має знизитись корупція", - зазначив міністр.

Централізація і перевірка на поліграфі: Дубілет анонсував старт реформи держзакупівель 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178784
 
 
 Топ коментарі
 
Полиграф Полиграфович , за ним стоит человек и машинка то Управляемая. Арахамия и Мама любит Скорость уже проходили и Что ???.Их заявления и без полиграфа уже Видна.
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Що не день, то Зе Ко , партія СН вражають новими дебіло зашкварами. Ось і дитячий спорт вирішили на платну основу перенести.http://ck.ridna.ua/2020/02/26/sport-pryviley-bahatykh-abo-yak-vlada-khoche-zaboronyty-bidnym-zaymatysia-sportom/?fbclid=IwAR2Vbbpd2HVA1MCvRGXgbSFZweatAVD9GbqoEJ1QkINEpFfACX6Glr36uuo
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Полиграф Полиграфович , за ним стоит человек и машинка то Управляемая. Арахамия и Мама любит Скорость уже проходили и Что ???.Их заявления и без полиграфа уже Видна.
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Снова шоу для лохов, как уже достали эти клоуны

Централизация и проверка на полиграфе: Дубилет анонсировал старт реформы госзакупок - Цензор.НЕТ 1041
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Это не его ли папик судится за отмену приватизации Привата?
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Да. Ни разу не коррупция в высших эшелонах власти.
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Отмену национализации, конечно. Но с другой стороны, что это меняет? Конфликт интересов просто налицо. Но зебилам все нипочем: папик судится со страной, в которой министр - его ненаглядный сынуля. Интересно, правда?
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Не только по национализации, а и по отмене штрафов и т.д. и т.п.
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Тобто з'являється посада завхоза кабміну (може міністерство по закупівлям?) - дуже "жирна" посада. "І дітям хватить". Чи то буде робити якась Сірі на ІОС чи під андроїдом?
О! Так тут можна ще розпиляти на створення вітчизняного штучного інтелекту! Дубілєт, це якраз твоя сфера!
От жеж, курва, дибілєти діджиталізовані! Інших проблем в країні нема і хлопці вже на передку не гинуть, бо в найвеличнішого постраждалого в пустій голові війна вже закінчена, а в очах путлєра - мир.
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одного офіційного закупівельника легше контролювати ніж
кілька десятків розпорошених по різним установам
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Путін готується до війни: глава Кремля зробив заяву...на этом фоне ушастенькие мальчики выглядят как то смешновато,им бы работать в четыре смены на военных заводах и готовить страну от нападения восточного соседа,а так всё видеться , что детки могут работать и на оборонных заводах колоний Московии,ведь какая разница,правда? Америка тоже прорабатывает вопрос передачи модернизированных под Украину "Джавелинов",понимая что нормальные "Джавелины" Украина может получить ,когда имеет единый народ.
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не зрозумів, а до цього Проззоро, що не працював наче кілька років? Що вони там курять в тому уряді зелених?
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а не проще ли взять на место дубилета психически здорового человека или хотя бы не наркомана
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Перепейсь провёл, теперь можно и госзакупками заняться
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сполиграфируйте сначала дубилета , как зашел в кабмин, как с папой честно развивали офшоры привата... мля, да вы просто посмотрите на этого зажигательного козака с его невинной "переписью" населения
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Чем громче он твердил о своей честности, тем тщательнее мы пересчитывали столовые ложки.
Ралф Эмерсон
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Добо#б конченный это Дубилет, как и вся власть в стране во главе с главным додбо#бом Зеленским.
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Централизация и проверка на полиграфе: Дубилет анонсировал старт реформы госзакупок



все через Пазорро центральное,
каторое в 14 году закупало рюкзаки авакова для авакова,
шили по 240 грн, по подвалам частники,
нанятые сынком авакова с зам авакова на видео

продали армии за 2800 грн. с 10 кратным наваром =1000%

потом шили по 142 грн в колонии,

ужне 20 кратный навар = 2000%.


женщину - эксперта, с 20 летним стажем, выявившую енти 2000%


аваков закрыл в тюрму


эканомщики 3% хренавы



ахахаха



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"Непостижимо, что происходит: все грабят, почти не встретишь честного человека".
- Русский царь немецкого происхождения Александр I.
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Льоня-Космос теж свою молоду команду, що розікрала Київ на поліграфі "перевіряв"...
Централізація і перевірка на поліграфі: Дубілет анонсував старт реформи держзакупівель - Цензор.НЕТ 4939
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"Кроме того, внедряется периодическая проверка на полиграфе людей, которые принимают решения о закупках."
***
ІдіЙот, який поліграф. Пальці в двері, а особливо стійким щось інше
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Чем крупней закупка - тем больше откат!
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