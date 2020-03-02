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 Політика України
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Все про:закупівлі (161) COVID-19 (441)

 Crown Agents очікує від МОЗ специфікацію на закупівлі медвиробів у зв'язку із загрозою коронавірусу, - заступник голови представництва агентства Піонтковський

Британське закупівельне агентство Crown Agents очікує від Міністерства охорони здоров'я України специфікацію на закупівлі медичних виробів, які відомство проведе в зв'язку із загрозою коронавірусу, повідомили у Crown Agents.

"Очікуємо специфікацію та інші відповідні доручення Міністерства охорони здоров'я України на закупівлю медвиробів. Але ми вже проводимо переговори з постачальниками для аналізу ринку та уточнення номенклатури", - повідомила "Інтерфакс-Україна" пресслужба Crown Agents з посиланням на заступника глави представництва агентства в Україні Владислава Піонтковського, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що за прискореною процедурою тендер буде оголошено протягом одного-двох днів після підписання додаткової угоди.

"Ключовим критерієм у цій закупівлі, крім відповідності за якістю та ціною, буде термін поставки. Ми вже можемо сказати, що і серед українських виробників є потенційні постачальники за цим напрямом", - сказав глава представництва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Епідемія COVID-19: 2 978 смертей і 42 139 одужали, загальна кількість заражених - 86 983. ІНФОГРАФІКА

Піонтковський зазначив, що в контрактах на поставку буде прописана можливість поставок невеликими партіями для прискорення перших поставок.

Як повідомлялося, згідно з постановою уряду від 19 лютого, МОЗ закупить медвироби для запобігання проникненню і розповсюдженню на території України гострих респіраторних хвороб, викликаних коронавірусом COVID-19. Як закупівельника буде залучено міжнародне закупівельне агентство Crown Agents.

Станом на ранок понеділка в Україні не виявлено підтверджених випадків захворювання короновірусом COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178781
 
 
 Топ коментарі
 
Це ж перелік повинна затведити Скалецька, а вона сидить в скафанрі в інкубаторі.
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ЗАРАБОТОК НА КОРОНАВИРУСЕ: СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО РАДУЧКИЙ СКУПИЛ ВСЕ МАСКИ В УКРАИНЕ И ПРОДАЛ В КИТАЙ https://politrada.net.ua/zarabotok-na-koronaviruse-sovetnik-zelenskogo-raduchkij-skupil-vse-maski-v-ukraine-i-prodal-v-kitaj/
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Одни изделия недавно уже закупили но их на голову не оденешь.
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Одни изделия недавно уже закупили но их на голову не оденешь.
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Минздрав закупит медизделия для предотвращения проникновения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19Источник: https://censor.net.ua/n3178781-- Что за бред похоже кто то решил нажиться на ажиотаже . нет реально пока антивируса !!! Ненужно искать кошку в темной комнате тем более если ее нет !!! Очередной распил-- новость для СБУ Crown Agents очікує від МОЗ специфікацію на закупівлі медвиробів у зв'язку із загрозою коронавірусу, - заступник голови представництва агентства Піонтковський - Цензор.НЕТ 7843
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Це ж перелік повинна затведити Скалецька, а вона сидить в скафанрі в інкубаторі.
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Ну чтоб не заразится, ведь на улице непонятно есть нету этого вируса, а там в комнатке тепло уютнинеько вирус туда не проберется, а вы гуляйте по улицам во всем мире эпидемия, а хохлов не берет.
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зачем ? чеснок сало есть , проведем акцию забери у жены лифчик и сделай маску Crown Agents ожидает от Минздрава спецификацию на закупки медизделий в связи с угрозой коронавируса, - замглавы представительства агентства Пионтковский - Цензор.НЕТ 8915
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02/03/2020 10:03 Італія:
інфіковано - 1694;
померли -34;
одужали - 83.
Ото таке ГРВІ... А Україна навіть приблизно не Італія, за всіма показниками. Crown Agents очікує від МОЗ специфікацію на закупівлі медвиробів у зв'язку із загрозою коронавірусу, - заступник голови представництва агентства Піонтковський - Цензор.НЕТ 9213
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ЗАРАБОТОК НА КОРОНАВИРУСЕ: СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО РАДУЧКИЙ СКУПИЛ ВСЕ МАСКИ В УКРАИНЕ И ПРОДАЛ В КИТАЙ https://politrada.net.ua/zarabotok-na-koronaviruse-sovetnik-zelenskogo-raduchkij-skupil-vse-maski-v-ukraine-i-prodal-v-kitaj/
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Для того , чтобы из продать , нужен самолёт.

Может в Китай летел не за гражданами , А ОТВОЗИЛ МАСКИ?

А украинцев забрали попутно?

И ещё ПОЧЕМУ МОЛЧИТ ЗЕ? ГДЕ БРИФФИНГ? ГДЕ АВАКОВ? ГДЕ ПРОКУРОР?

И за что украинцы им платят зарплату?
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Зет-команда ------ МАЛАДЦЫ ---------- все очень быстро делают для биндер(украинцев).Так оперативно вывезли все защитные маски с Украины во время эпидемии----- супер профессонально, классные ТЕХНОКРАТЫ, просто душа ржет.
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