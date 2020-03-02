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 Політика України, Суспільство
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Все про:Боїнг-777 Malasia Airli... (440) Рябошапка Руслан (292) Офіс генерального прокурора (120)

 Ми не сумніваємося, що рішення суду щодо МН17 буде об'єктивним і справедливим, - Рябошапка

Україна очікує, що суд у Гаазі щодо МН17 буде об'єктивним, усі винні будуть притягнуті до відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

"Які у нас очікування? Що всі винні, хто був причетний до цього страшного злочину, будуть покарані", - сказав генпрокурор.

Він наголосив: "Ми не сумніваємося в тому, що рішення буде об'єктивним і справедливим".

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії по застосуванню і тлумаченню Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178779
 
 
 Топ коментарі
 
А ти до того рішення яким боком? Ти зеленими нитками можеш лише по волонтерам справи шити.
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Украинский генпрокурор активно строит себе семейное гнёздышко во Франции, а значит он работает точно не на Украину.
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А шо там "объктивным и справедливым" ?!
И так все ясно - кто, где, когда, что..
Дожимать х.йло к ногтю, пока воно свои штаны
после турецкого променаду отстирывает и отшкрябывает.
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С такой медлительностью скоро судить некого будя, как кгбшник кремлёвский говорит,нет человека нет проблем Мы не сомневаемся, что решение суда по МН17 будет объективным и справедливым, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 953,а есть человек потянем дело
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А ти до того рішення яким боком? Ти зеленими нитками можеш лише по волонтерам справи шити.
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Надо ж как-то о результатах работы отчитаться, хотя бы не своей.
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Украинский генпрокурор активно строит себе семейное гнёздышко во Франции, а значит он работает точно не на Украину.
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Лучше бы в Украине впервые в мире подвели судебное законодательство под электронных суде,а уже по месту отсидки преступники могли через адвокатов выйти на живое судейство и доказывать свою правоту ,предъявляя справки типа отличник труда на заводе "Серп и Молот"
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шойто много он говорит, наверное не хочет в Париж уёжать
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НА РОМАШКЕ Я ГАДАЛ 😀😀😀
Работать надо , Рябошапка
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"объективным и справедливым" в розумінні зебілоїдів - це виправдання ху..ла і кацапії.
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А шо там "объктивным и справедливым" ?!
И так все ясно - кто, где, когда, что..
Дожимать х.йло к ногтю, пока воно свои штаны
после турецкого променаду отстирывает и отшкрябывает.
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Рабошапка лучше бы занимался Украиной. В Голландии нет продажности, коррупции.и демагогии
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А твоё какое дело? Ты к самолёту каким боком? Надеятель...
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А я ожидаю, что КС Украины "объективно и справедливо" отменит люстрацию и "журналист" Портнов сменит Рябошапку.
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