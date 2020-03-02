 Робота у справі Шеремета активно ведеться, але поки немає інформації, яку можна публічно озвучити, - Рябошапка

"З того, про що можна публічно сказати, поки нічого. Робота ведеться, ведеться активно, наші прокурори постійно працюють зі слідчими з національної політики, але з того, що можна було б публічно озвучити, поки нічого немає", - сказав генпрокурор в понеділок журналістам у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Кстати обложка альбома репера face На которого ходил сын Порошенко!
"прокуроры постоянно работают со следователями из национальной политики"
https://www.youtube.com/watch?v=BZF0bfBYSdk
Надо, надо дать вам под зад.
А шо вам делать?
Сухари сушить!
Потому, что ваш дом - тюрьма.
Бу га га га
"...глибокі непрофесіонали..." , чи просто дурнями прикидаються?
дУрні ті, що вважають цю гидоту не зрадниками, а дурнями...
Полиция ищет жителя Харьковщины, застрелившего в Пустомытах девушку и ранившего мужчину: есть данные подозреваемого.
"По подозрению в совершении убийства и покушения на убийство разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харьковской области. Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одет в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки", - сообщили в полиции.Источник: https://censor.net.ua/p3178800