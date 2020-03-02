 Консультації з правоохоронцями Ірану щодо збитого літака МАУ відкладаються через коронавірус, - Рябошапка

"З'явилася комунікація з правоохоронними органами Ірану, ми мали проводити консультації, але, на жаль, через епідемію коронавірусу консультації були відкладені на певний час", - сказав Рябошапка журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

При цьому він підкреслив: "щойно ситуація трохи покращиться, ми відновимо консультації і будемо безпосередньо спілкуватися з нашими іранськими колегами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО має три закриті версії щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, - Данілов

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Раніше після публікації в українських ЗМІ записів переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана і другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз" в Ірані заявили, що Тегеран більше не буде ділитися з Україною доказами з розслідування катастрофи літака МАУ.