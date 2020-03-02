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 Консультації з правоохоронцями Ірану щодо збитого літака МАУ відкладаються через коронавірус, - Рябошапка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив про відновлення комунікації з правоохоронними органами Ірану щодо катастрофі літака української авіакомпанії "МАУ" під Тегераном, але через епідемію коронавірусу консультації відкладені.

"З'явилася комунікація з правоохоронними органами Ірану, ми мали проводити консультації, але, на жаль, через епідемію коронавірусу консультації були відкладені на певний час", - сказав Рябошапка журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

При цьому він підкреслив: "щойно ситуація трохи покращиться, ми відновимо консультації і будемо безпосередньо спілкуватися з нашими іранськими колегами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО має три закриті версії щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, - Данілов

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Раніше після публікації в українських ЗМІ записів переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана і другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз" в Ірані заявили, що Тегеран більше не буде ділитися з Україною доказами з розслідування катастрофи літака МАУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178776
 
 
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А где эпидемия коронавируса? В Иране? Или может быть в Украине?
Какие потом будут интересные причины - посевная мака в Иране, или может уборочная нефти? Консультації з правоохоронцями Ірану щодо збитого літака МАУ відкладаються через коронавірус, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2332
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в Иране так то вирус есть, ты вообще новости читаешь или лишь бы ляпнуть?
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А яким боком коронавірус до консультацій, придурку? Він що, по телефону передається, чи може у дипломатів грошей нема, щоб маски собі купити, чи в чому причина? А причина в тому, що шмаркля ЗЛИВАЄ ту катастрофу на вимогу *****. От і все, а коронавірус то відмазка для таких як ти дебілів.
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какие тут могут быть консультации?! не расшифровываете ящики- отдайте и всё!
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Капець! А коронавірус тут яким боком? Блін, ЗЕбіли тварюки, як ви вже своєю дебільною брехнею дістали!
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Зебіли, коронавірус через слухавку не передається!
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Тільки круглий дебіл, може таке придумати. Такої брехливої влади в Україні ще не було.
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"Рябокепка", вы там про "электронное судопроизводство" распинаетесь, "из штанов выскакивая..."! О таком понятии, как "телемост", "видеоконференция", не слышали?... Это же обойдётся даже намного дешевле, чем лететь в Тегеран!!!...
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Что серьезно, такую отписку все принимают за чистую монету. Тогда ракета была запущена по неосторожности, оператор засыпая на пульте, головой нажал кнопку пуска, нормальная версия?
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