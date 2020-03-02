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 Від початку року на водоймах України загинуло понад 100 осіб, зокрема вісім дітей, - ДСНС

Від початку 2020 року рятувальники зафіксували вже понад 100 випадків загибелі громадян на водних об'єктах країни. Серед загиблих - 8 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 27 лютого на р. Сейм у с. Зінове на Сумщині місцевими мешканцями на човнах проводився пошук чоловіка 1981 року народження, який 11 лютого разом з врятованим товаришем провалився під кригу. Зниклого не знайдено, пошуки тривають.

Цього ж дня, на ставку в с. Гологори у Львівській області було знайдено тіло чоловіка 1968 року народження. Він зник 26 лютого під час риболовлі з гумового човна ще з двома особами, які були врятовані місцевими мешканцями.

Дивом вдалося уникнути трагедії на Черкащині, де на Осташівському ставку в м. Умані двоє місцевих мешканок 2000 та 2002 років народження на саморобному плоту відпливли від берега на відстань 50 м та самостійно не змогли повернутися. Рибалка на гумовому човні буксирував пліт до берега, де черговий караул 14-ї державної пожежно-рятувальної частини надав врятованим допомогу.

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"Для того, щоб мінімізувати наслідки людської недбалості у зимовий період, по всій країні під час патрулювання зимових водойм рятувальниками, проводяться профілактичні бесіди із населенням. Інспектори ДСНС розповідають про правила безпеки на кризі, а в умовах нехарактерно теплої зими, взагалі закликають українців утриматися від відвідування замерзлих ставків. Такі профілактичні заходи відбуваються упродовж усього зимового періоду в усіх областях України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рятувальники закликають громадян не виходити на ненадійну кригу і застерегти від цього своїх дітей. Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду, а за плюсової температури повітря взагалі на лід виходити не можна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178766
 
 
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Це тільки на водоймах, а в аваріях, пожежах від не якісного лікування?! А ви від війни "втомилися", де гине по 2-3 військових в тиждень, а то і місяц від снайперів, які таким чином прінуждают к міру. Рюсскому міру....
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Особенно трогательно что "рыбак на резиновой лодке отбуксировал плот к берегу" а те кто и должен был это сделать напоили пострадавших горячим чаем. Браво! Гениально! Так держать! Главное что бы чай всегда был в наличии и горячий а остальное сделают "неравнодушные граждане" . Благодарность Арсену Борисовичу за такой "радушный" МЧС.
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Дуже не хочу бути циніком,але коли наш "я не лох" а насправді сцикун і ворог українського народу здає територію України ворогу і оправдує це тим,що гинуть військов і цивільні,то хочу нагадати. В 2019році загинуло в ДТП 3454 чоловіки,травмовано 32736 ч. В цьому вже загинуло майже 600ч . Крім того на пожарі до 23 лютого загинуло--342ч. тепер ще і воді--більше сотні. Да військові гинуть,але це наші захисникі і держава ПОВИННА достойно їх шанувати, підтримувати їх сімьї, Але за їхню загибель не віддавати і не здавати територію. Бо наша дійсність вражає--гинуть,гинуть по нашій винні тисячи,приносячи тільки шкоду і сімьї і державі.
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Pzdc, водойми і дороги - цеж не зона АТО, чому так багато там гине людей.
Відношення до життя в Україні лехковажне, той владі треба якись програми розробляти по безпеці дорог і жизнєдіяльності людини в Україні, а не грощі з бюджету осваювати. Скоро більщість людей в Україні буде або старими або не з України.
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